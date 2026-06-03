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Eurómilliárdos támogatást kapott több nagy uniós hidrogén-projekt
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Eurómilliárdos támogatást kapott több nagy uniós hidrogén-projekt

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Németország 1,3 milliárd euró támogatást ítélt meg három dán vállalatnak az Európai Hidrogénbank egyik aukcióján. A Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a European Energy és az Everfuel projektjei összesen évi 78 ezer tonna zöldhidrogén előállítását célozzák meg, amelyet a tervezett dán–német hidrogénvezetéken keresztül szállítanának Németországba - számolt be az Enerdata.
  • A legnagyobb összeget, 777 millió eurót a CIP nyerte el az Esbjergben megvalósuló, 240 megawattos hidrogénprojektjére, ami kilogrammonként nagyjából 1,70 eurós támogatásnak felel meg. A fejlesztés a HØST Esbjerg kezdeményezés része, amelynek keretében a jövőben akár 1 gigawattos elektrolizálókapacitás is kiépülhet, ezzel pedig évente akár 120 ezer tonna zöldhidrogént állíthatnak elő.
  • A European Energy 228 millió eurós támogatást nyert el a Kassøban létesítendő, 150 megawattos elektrolizálójára, kilogrammonként körülbelül 1,07 eurós támogatás mellett. A vállalat ezt a projektet a 2025-ben teljes kereskedelmi üzembe lépő e-metanol-üzletágához kapcsolná.

  • Az Everfuel 245 millió eurót kapott a Vejenben megvalósuló Frigg-projekt első, 200 megawattos fázisára. A kilogrammonkénti 0,98 eurós támogatás a három nyertes közül a legalacsonyabb, ami a nagyszabású hidrogénfejlesztések növekvő versenyképességét mutatja. A Frigg-projekt kapacitása a későbbiekben elérheti a 2 gigawattot, és a jövőbeli hidrogénvezeték-hálózaton keresztül német ipari fogyasztókat látna el.

Az Európai Hidrogénbank az Európai Bizottság által létrehozott finanszírozási kezdeményezés, amelynek célja a megújuló hidrogén piacának beindítása és a kezdeti magas termelési költségek áthidalása

fix eurós prémiumok (támogatások) odaítélésével.

Az eddigi működése során a bank elsősorban aukciós mechanizmusokon keresztül osztott szét forrásokat az Innovációs Alapból: a 2023 végén indított, majd 2024-ben lezárt első, 800 millió eurós kísérleti aukción hét nyertes projekt kapott támogatást.

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A tíz évre szóló támogatási szerződéseket várhatóan 2026 októberének végéig véglegesítik,

a megújuló hidrogén szállítása pedig 2031-ben indulhat meg.

Az Európai Bizottság májusban hagyta jóvá azt a német állami támogatási programot, amely összesen 1 gigawattnyi elektrolizálókapacitás kiépítését és mintegy 10 millió tonna megújuló hidrogén előállítását célozza, amivel csaknem 55 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás válik elkerülhetővé. A kezdeményezés kifejezetten a dán hidrogén-fővezetékhez (Danish Hydrogen Backbone 1) kapcsolódó és a német hidrogén-törzshálózatot ellátó új elektrolizálók építését támogatja, beleértve az ehhez szükséges határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztését is.

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