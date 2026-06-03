Folytatódik Trump vámháborúja - Így reagálnak a tőzsdék

A Scope Ratings két fokozattal, BB- szintről B kategóriába rontotta az Alteo Circular kötvényeinek hitelminősítését, stabil kilátással. A leminősítés hátterében az áll, hogy az Alteo által tavaly felvásárolt egykori Éltex Kft.-nél a tranzakció lezárása után hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés derült ki. A társaság 2025-ben 832 millió forintos veszteséget halmozott fel, saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá esett. A B kategóriás besorolás azért is kényes, mert az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való részvétel feltétele legalább B+ minősítés volt.