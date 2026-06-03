Hatalmas befektetést kap a kínai AI-startup, több mint 50 milliárd dollárt érhet

Mintegy 50 milliárd jüant, azaz nagyjából 7,4 milliárd dollárt gyűjthet be első tőkebevonási fordulójában a kínai DeepSeek mesterségesintelligencia-startup, a befektetők között pedig a Tencent és a CATL is szerepel.

A tranzakciót követően a vállalat cégértékét 350 és 400 milliárd jüan, azaz megközelítőleg

52–59 milliárd dollár közé becsülik a tárgyalásokat ismerő, névtelenséget kérő források.

A DeepSeek tavaly év elején vált Kína meghatározó mesterségesintelligencia-vállalatává, miután V3 és R1 nevű modelljei a Szilícium-völgyben is komoly elismerést arattak, alapjaiban írva felül az Egyesült Államok korábbi feltételezéseit a kínai fejlesztések színvonaláról.

A startup alapítója, Liang Ven-feng 20 milliárd jüannyi saját tőke biztosítását helyezte kilátásba. A külső szereplők közül a Tencent technológiai konglomerátum 10 milliárd, míg a CATL akkumulátorgyártó óriás 5 milliárd jüanos befektetést fontolgat, amivel ők lennének a legnagyobb külső partnerek. A DeepSeek emellett előrehaladott tárgyalásokat folytat a kínai állami mesterségesintelligencia-alappal, a NetEase játékfejlesztő óriással és a JD.com e-kereskedelmi vállalattal is, miközben a bevont partnerek száma várhatóan tíz alatt marad.

A befektetői kör jól tükrözi Kína azon törekvését, hogy egy teljesen önellátó mesterségesintelligencia-ökoszisztémát építsen ki, amely a szoftveres modellektől egészen az azok futtatásához szükséges energetikai infrastruktúráig terjed. Az elektromosjármű-akkumulátorok piacán piacvezető CATL nemrégiben a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok felé nyitott, így áramellátó berendezések és energiatárolási megoldások szállítójaként kíván részt venni a technológia által generált, rohamosan növekvő energiaigény kiszolgálásában.

Bár a Tencent fejleszti a saját, Hunyuan nevű modelljét, jelenleg lemaradásban van a hazai piacvezetőkkel, így a ByteDance Doubao nevű megoldásával és a DeepSeek modelljeivel szemben. A DeepSeekkel kialakított szorosabb együttműködés segíthet a vállalatnak lépést tartani a Qwen modellt alkalmazó Alibabával. A források szerint a finanszírozási fordulót akár néhány héten belül lezárhatják, bár a pénzügyi részletek még változhatnak, és a befektetők körébe a hongkongi székhelyű IDG Capital, valamint a Monolith Capital is beléphet.

Forrás: Reuters

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