Hatalmas győzelmet arattak a híroldalak a Google ellen a szigetországban

Számos médiaszervezet panaszkodott amiatt, hogy a weboldalaikra irányuló átkattintások száma – és ezzel együtt a bevételeik is – jelentősen visszaesett, mióta a Google mesterségesintelligencia-alapú összefoglalókat helyez el a találati listák tetején. Sok felhasználó ugyanis beéri ezek elolvasásával anélkül, hogy az eredeti cikkekre kattintana.

Eddig a kiadók nem tudták kizárni tartalmaikat az AI-összefoglalókból úgy, hogy közben a hagyományos keresési találatokban továbbra is láthatóak maradjanak, így a Google piaci dominanciája miatt lényegében kényszerhelyzetben voltak.

A CMA a digitális piacok szabályozására vonatkozó brit keretrendszer alapján hozta meg az új előírásokat, miután a Google-t stratégiai piaci státuszú szereplőként azonosította az általános keresési szolgáltatások területén. A hatóság először januárban vetette fel az AI-alapú keresési összefoglalókból való kilépés lehetőségét.

Sarah Cardell, a CMA vezérigazgatója globálisan is úttörő jelentőségű elvárásnak nevezte a Google keresési szolgáltatásaival szemben támasztott követelményt.

Ma egy világelsőként bevezetett kötelezettséget róttunk ki a Google egyesült királyságbeli keresési szolgáltatásaira, amely méltányos bánásmódot, nagyobb átláthatóságot és valódi választási lehetőséget biztosít a vállalkozások és a fogyasztók számára.

„Mivel az olyan funkciók, mint az AI Overviews, gyökeresen átformálják az online keresést,

elengedhetetlen, hogy a tartalomszolgáltatók – köztük a hírszervezetek – megfelelő alkupozícióval rendelkezzenek tartalmaiknak felhasználása felett

- tette hozzá. „Ezzel egyidejűleg ezek az intézkedések segítenek majd a brit keresőmotorok tízmillió felhasználójának abban, hogy jobban megértsék és megbízzanak a számukra megjelenített információkban.”

A Google szerdától kezdi el tesztelni az új vezérlőeszközt a brit médiaoldalak egy csoportján. Ennek segítségével a laptulajdonosok szabályozhatják, hogyan jelenjenek meg a tartalmaik a mesterséges intelligenciára épülő keresési funkciókban, például az AI Overviews vagy az AI Mode szolgáltatásokban.

A vállalat azt tervezi, hogy a tesztidőszakot követően globálisan is bevezeti ezt a lehetőséget. Fontos részlet, hogy

az új beállítás egyáltalán nem befolyásolja a hagyományos keresési rangsorolást, az kizárólag a generatív aI-funkciókra terjed ki.

Az új szabályozás értelmében a Google-nak arról is gondoskodnia kell, hogy a kiadók tartalmait megfelelően jelölje meg a mesterséges intelligenciával támogatott találati listákon, világos és egyértelmű hivatkozásokkal ellátva azokat. A CMA adatai szerint a Google az általános keresések több mint 90 százalékát bonyolítja az Egyesült Királyságban, így a kiadók és a hírszolgáltatók szinte teljes mértékben a keresőmotor által generált forgalomra utaltak.

A brit kiadókat tömörítő News Media Association mérföldkőnek nevezte a döntést az egyenlő versenyfeltételek megteremtése felé vezető úton. Tom Lewis, a Geradin Partners versenyjogásza, a CMA korábbi igazgatója pedig kiemelte, hogy a Google globális bevezetési terve „óriási győzelmet” jelent a kiadók számára. A versenyhatóság közölte, hogy a következő hetekben újabb bejelentéseket tesz a Google keresési üzletágát érintő vizsgálatokkal kapcsolatban.

A Google a szerdán közzétett blogbejegyzésében közölte, hogy „aktívan figyelünk a kiadók és a tartalomkészítők visszajelzéseire is, és együttműködünk a szabályozó hatóságokkal – köztük a CMA-val –, hogy a webhelytulajdonosok rendelkezzenek a megfelelő eszközökkel, ahogy a felhasználói preferenciák változnak.”

A Google már megkezdte az ehhez szükséges leiratkozási (opt-out) eszközök tesztelését a brit partnerek körében, amelyek segítségével a kiadók részletesen szabályozhatják a tartalmaik megjelenését az AI-összefoglalókban. A technológiai óriás ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a hagyományos és az AI-alapú keresés szétválasztása technikailag rendkívül összetett feladat. A Google álláspontja szerint az AI-áttekintések – megfelelő megvalósítás esetén – nem csökkentik, hanem éppen növelhetik a kiadók oldalaira irányuló forgalmat.

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