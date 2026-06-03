Hirtelen esni kezdett az OTP

A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az ACG mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olaj készletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett - olvasható a Mol közleményében. A partnerek most fejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője.