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Hirtelen esni kezdett az OTP
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Hirtelen esni kezdett az OTP

Portfolio
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Ma megjelent egy komoly kockázati tényező, amire kiemelten figyelnek a befektetők: az amerikai kormányzat új vámtarifák bevezetését javasolta a legfontosabb kereskedelmi partnereivel, többek között az Európai Unióval szemben is, újra fellángolhat tehát a vámháború. Az európai piacokon kifejti hatását a fejlemény, esést láthatunk a tőzsdéken.

Eközben a hazai tőzsdén is akadnak izgalmak, egy kedvezőtlen hitelminősítői döntést követően jelentős esésben nyitott az Alteo részvénye, később kicsit enyhült a nyomás. A záráshoz közeledve pedig hirtelen ütöttek egyet az OTP-n.
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Lefordult az OTP

Az utóbbi percekben meredek esésbe kapcsolt az OTP árfolyama, már 1,7 százalékos esésben van a nagybank részvénye. A magyar tőzsdét is húzza magával az OTP, a BUX jelenleg 0,7 százalékos mínuszban van.

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Egyre nyomottabb a hangulat

A nemzetközi piacokon markáns hangulatromlást láthatunk, ez az amerikai mellett az európai tőzsdékre is kiterjed: a DAX már 1 százalékos mínuszban van, miközben a CAC fél százalékkal került lejjebb, és a tengerentúli börzék is lefelé vették az irányt, élen a Nasdaq 0,7 százalékos esésével.

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Korszakalkotó döntést hozott az amerikai óriásbank: megnyitják a kapukat az AI-ügynökök előtt

A Morgan Stanley hamarosan megnyitja részvény-adminisztrációs platformjait a külső, mesterségesintelligencia-alapú ágensek előtt - közölte a Cnbc.

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Korszakalkotó döntést hozott az amerikai óriásbank: megnyitják a kapukat az AI-ügynökök előtt
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Felemás a kép Amerikában

Pár perccel a piacnyitást követően még nincs meg az egyértelmű irány a tengerentúli tőzsdéken: a Nasdaq 0,1 százalékos emelkedésével szemben az S&P 500 0,1, a Dow pedig 0,4 százalékot esett.

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Olyan történt a kávé árával, amit 2024 óta nem láttunk

Az arabica kávé határidős ára fontonként 2,5 dollár körül mozog, utoljára 2024 novemberében járt itt az árfolyam. A jegyzés idén már több mint 20 százalékot esett, miután a piac rekordközeli termésre számít Brazíliában.

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Olyan történt a kávé árával, amit 2024 óta nem láttunk
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Megszólalt a szakértő: hatalmas bajba kerülhetnek a kisebb légitársaságok

Daniel Chereau, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) üzemanyag-ügyekért felelős vezetője szerint a kerozin árának heves ingadozása komoly nehézségeket okoz a légitársaságoknak, mivel sok piaci szereplő nem képes fedezeti ügyletekkel védekezni a kockázatok ellen.

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Megszólalt a szakértő: hatalmas bajba kerülhetnek a kisebb légitársaságok
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Elbizonytalanodtak a hazai befektetők

A korábbi emelkedést bizonytalanság váltotta fel a magyar tőzsdén, a BUX index jelenleg stagnál.

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Bejelentette a Mol: indulhat a gáztermelés Azerbajdzsánban!

A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az ACG mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olaj készletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett - olvasható a Mol közleményében. A partnerek most fejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője.

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Bejelentette a Mol: indulhat a gáztermelés Azerbajdzsánban!
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Figyelmeztetnek a profik: durván túlárazott lehet a SpaceX!

A Morningstar elemzői szerint a SpaceX részvényei jelentősen túlárazottak lehetnek a vállalat várhatóan két héten belül induló nasdaqi tőzsdei bevezetésekor, így a befektetőknek érdemes lehet megvárniuk egy kedvezőbb beszállási pontot - tudósított a Cnbc.

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Figyelmeztetnek a profik: durván túlárazott lehet a SpaceX!
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OECD: a fizikai valóság fojthatja meg a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése és az adatközpontok exponenciális növekedése mögött eddig egy ki nem mondott, de kritikus feltételezés állt: a korlátlan és olcsó villamos energia, valamint a zavartalan globális ellátási láncok. Az OECD legújabb kitekintésében azonban arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az abból fakadó energiársokk közvetlen fenyegetést jelentenek a globális technológiai infrastruktúrára.

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OECD: a fizikai valóság fojthatja meg a mesterséges intelligenciát
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Az OTP és a Magyar Telekom is saját részvényeket vett

A Budapesti Értéktőzsde oldalán elérhető információk szerint tegnap saját részvényeket vett az OTP és a Magyar Telekom is:

  • előbbi 38 535 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 41 673 forint/darab átlagáron,
  • utóbbi pedig 215 000 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2714,79 forint/darab átlagáron.
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Energiaválság és vámháború: az eurózónát is térdre kényszerítik 2026 gazdasági viharai

Az euróövezet gazdasági növekedése az idei évben jelentősen lelassul, a GDP bővülése a tavalyi 1,4 százalékról 0,8 százalékra mérséklődik áll az OECD frissen megjelent Economic Outlook elemzésében. A növekedés lassulásában meghatározó szerepet játszik a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-sokk, a geopolitikai bizonytalanság és a transzatlanti kereskedelmi feszültségek. A kilábalás 2027-ben kezdődhet meg, amikor a növekedés 1,2 százalékra gyorsulhat.

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Energiaválság és vámháború: az eurózónát is térdre kényszerítik 2026 gazdasági viharai
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Ma már osztalékszelvény nélkül forog a Richter részvénye

A grafikon alapján 4,2 százalékos esésben van a Richter árfolyama, ám ez technikai hatás, nem valós árfolyamesés: tegnap lehetett utoljára osztalékért venni a vállalat részvényét, aminek a mértéke 655,5 forint volt. Ezzel szemben "csak" 530 forinttal került lejjebb az árfolyam, tehát az osztalékhatástól tisztítva kisebb pluszban van a Richter.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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A vámfenyegetés ellenére emelkedik a magyar tőzsde

Az amerikai vámfenyegetések okozta nyomott európai részvénypiaci hangulat ellenére a magyar tőzsde pozitív tartományban kezdi a napot.

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A vámfenyegetés ellenére emelkedik a magyar tőzsde
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Rossz a hangulat Európában

Az amerikai vámok belengetésére reagálva eséssel indul a nap a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,6 százalékkal, a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.

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Küszöbön az ezermilliárd dolláros robbanás: ők vehetik át az emberek munkáját

A humanoid robotok piaca az évtized egyik legnagyobb növekedési történetévé válhat. A Barclays friss elemzése szerint a jelenleg még mindössze 2-3 milliárd dolláros iparág értéke 2035-re akár a 200 milliárd dollárt is elérheti, más szakértők pedig akár ezermilliárd dolláros piacot is vizionálnak. Eközben Kína már most uralja a gyártást és a telepítést, az Egyesült Államok pedig jelentős lemaradásban van, jelentette a Cnbc.

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Küszöbön az ezermilliárd dolláros robbanás: ők vehetik át az emberek munkáját
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Nagy eséssel nyit az Alteo részvénye

A hitelminősítő döntését követően jelentős eséssel, 3,6 százalékos mínuszban kezdi a napot az Alteo részvénye. Utoljára 2024 márciusának végén járt ilyen alacsonyan az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Egyetlen mutató dönthti el, ki nyeri az AI-versenyt

A Perplexity vezérigazgatója szerint a mesterségesintelligencia-piacon az a vállalat győzedelmeskedik majd, amelyik a lehető legnagyobb gazdasági értéket képes kiaknázni az AI által felhasznált energiából, miközben optimális egyensúlyt teremt a pontosság, a válaszidő, a költségek, az adatvédelem és az intelligenciaszint között - jelentette a Cnbc.

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Egyetlen mutató dönthti el, ki nyeri az AI-versenyt
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Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő

A Scope Ratings két fokozattal, BB- szintről B kategóriába rontotta az Alteo Circular kötvényeinek hitelminősítését, stabil kilátással. A leminősítés hátterében az áll, hogy az Alteo által tavaly felvásárolt egykori Éltex Kft.-nél a tranzakció lezárása után hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés derült ki. A társaság 2025-ben 832 millió forintos veszteséget halmozott fel, saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá esett. A B kategóriás besorolás azért is kényes, mert az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való részvétel feltétele legalább B+ minősítés volt.

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Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő
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Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
  • Japánban a Nikkei 225 index a korai emelkedést tovább növelve 2,9 százalékos pluszban áll, míg a Topix 2,14 százalékkal került feljebb. Kínában a CSI 300 index 1,52 százalékot emelkedett, miközben a hongkongi Hang Seng 1,73 százalékot veszített értékéből.
  • Kisebb esésre lehet számítani Európában, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,05 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a piaczárás utáni CECE index-felülvizsgálatra figyelhetnek a befektetők. Az Egyesült Államokból több fontos adat is érkezik: előbb az ADP májusi foglalkoztatottsági mutatója, majd az S&P ipari és szolgáltatóipari bmi-je, az ISM szolgáltatóipari index, valamint az áprilisi ipari rendelésállomány. Este a Fed Bézs-könyve adhat részletesebb képet az amerikai gazdaság regionális folyamatairól.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 70,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 307,79 0,4% 1,7% 3,7% 6,8% 21,3% 48,3%
S&P 500 7 609,78 0,1% 1,2% 5,3% 11,2% 28,2% 80,8%
Nasdaq 30 660,6 0,5% 2,2% 10,6% 21,4% 42,7% 124,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 734,25 -0,3% 2,7% 12,1% 32,6% 78,1% 130,5%
Hang Seng 26 038,32 2,5% 1,7% 1,0% 1,6% 12,4% -11,1%
CSI 300 4 914,56 1,5% -0,7% 2,2% 6,1% 28,0% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 25 124,17 0,5% -0,2% 3,4% 2,6% 5,0% 61,0%
CAC 8 209,09 0,8% 0,4% 1,2% 0,7% 6,1% 25,9%
FTSE 10 373,51 0,3% -1,1% 0,1% 4,5% 18,2% 45,9%
FTSE MIB 50 578,54 1,6% 1,4% 4,8% 12,5% 26,5% 99,3%
IBEX 18 272 0,5% -0,1% 2,8% 5,6% 28,7% 99,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 135 997,41 1,6% 3,9% 1,7% 22,5% 41,4% 191,0%
ATX 6 140 1,1% 0,7% 6,0% 15,3% 38,4% 75,1%
PX 2 530,84 0,5% -2,0% -0,3% -5,8% 17,0% 115,6%
Magyar blue chipek              
OTP 41 890 2,4% 3,4% 0,7% 19,3% 54,6% 166,5%
Mol 3 966 1,2% 3,8% -4,1% 34,9% 27,9% 66,6%
Richter 12 560 0,0% 3,0% -3,9% 27,3% 19,6% 57,5%
Magyar Telekom 2 748 3,1% 6,0% 11,9% 53,3% 56,5% 577,7%
Nyersanyagok              
WTI 97,47 1,6% -0,2% -7,5% 70,2% 54,1% 41,6%
Brent 95,03 0,0% -4,6% -12,2% 56,2% 46,9% 33,0%
Arany 4 503,5 0,9% -0,1% -2,8% 4,1% 33,5% 136,6%
Devizák              
EURHUF 354,8 -0,4% -0,4% -1,9% -7,6% -12,0% 2,6%
USDHUF 304,7194 -0,6% -0,5% -0,9% -6,8% -13,5% 7,5%
GBPHUF 411,2649 0,0% -0,1% -2,2% -6,7% -13,8% 2,3%
EURUSD 1,1644 0,2% 0,2% -1,1% -0,9% 1,8% -4,6%
USDJPY 159,7250 0,0% 0,3% 2,0% 1,9% 12,0% 45,7%
GBPUSD 1,3473 0,3% 0,2% -1,1% 0,2% -0,6% -4,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 668,63 -6,5% -12,1% -14,8% -24,9% -37,0% 77,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,45 -0,2% -0,9% 1,5% 6,9% 0,3% 179,9%
10 éves német állampapírhozam 2,97 -1,3% 0,7% -0,8% 3,9% 17,9% -1 617,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,43 -0,2% -2,7% -11,0% -21,0% -23,4% 78,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Megjött a bejelentés, amitől sokan féltek: folytatódik Trump vámháborúja - Az EU és Kanada kapja az első pofont

Az amerikai kormányzat új vámtarifák bevezetését javasolja legfontosabb kereskedelmi partnereivel – köztük az Európai Unióval és Kanadával – szemben, a kényszermunka ellen hozott intézkedések hiányosságaira hivatkozva - tudósított a Politico.

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Megjött a bejelentés, amitől sokan féltek: folytatódik Trump vámháborúja - Az EU és Kanada kapja az első pofont

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