Hirtelen esni kezdett az OTP

Eközben a hazai tőzsdén is akadnak izgalmak, egy kedvezőtlen hitelminősítői döntést követően jelentős esésben nyitott az Alteo részvénye, később kicsit enyhült a nyomás. A záráshoz közeledve pedig hirtelen ütöttek egyet az OTP-n.
Lefordult az OTP
Az utóbbi percekben meredek esésbe kapcsolt az OTP árfolyama, már 1,7 százalékos esésben van a nagybank részvénye. A magyar tőzsdét is húzza magával az OTP, a BUX jelenleg 0,7 százalékos mínuszban van.
Egyre nyomottabb a hangulat
A nemzetközi piacokon markáns hangulatromlást láthatunk, ez az amerikai mellett az európai tőzsdékre is kiterjed: a DAX már 1 százalékos mínuszban van, miközben a CAC fél százalékkal került lejjebb, és a tengerentúli börzék is lefelé vették az irányt, élen a Nasdaq 0,7 százalékos esésével.
Korszakalkotó döntést hozott az amerikai óriásbank: megnyitják a kapukat az AI-ügynökök előtt
A Morgan Stanley hamarosan megnyitja részvény-adminisztrációs platformjait a külső, mesterségesintelligencia-alapú ágensek előtt - közölte a Cnbc.
Felemás a kép Amerikában
Pár perccel a piacnyitást követően még nincs meg az egyértelmű irány a tengerentúli tőzsdéken: a Nasdaq 0,1 százalékos emelkedésével szemben az S&P 500 0,1, a Dow pedig 0,4 százalékot esett.
Olyan történt a kávé árával, amit 2024 óta nem láttunk
Az arabica kávé határidős ára fontonként 2,5 dollár körül mozog, utoljára 2024 novemberében járt itt az árfolyam. A jegyzés idén már több mint 20 százalékot esett, miután a piac rekordközeli termésre számít Brazíliában.
Megszólalt a szakértő: hatalmas bajba kerülhetnek a kisebb légitársaságok
Daniel Chereau, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) üzemanyag-ügyekért felelős vezetője szerint a kerozin árának heves ingadozása komoly nehézségeket okoz a légitársaságoknak, mivel sok piaci szereplő nem képes fedezeti ügyletekkel védekezni a kockázatok ellen.
Elbizonytalanodtak a hazai befektetők
A korábbi emelkedést bizonytalanság váltotta fel a magyar tőzsdén, a BUX index jelenleg stagnál.
Bejelentette a Mol: indulhat a gáztermelés Azerbajdzsánban!
A Mol-csoport és vegyesvállalati partnerei megkezdték a földgáztermelést az ACG mezőn Azerbajdzsánban, ahol korábban a jelenlegi olaj készletekhez nem kapcsolódó gázkészleteket azonosítottak a kőolajtermelő rétegek alatt és felett - olvasható a Mol közleményében. A partnerek most fejezték be az első termelő kút fúrását, és megkezdték a tesztelést. Ez az első kereskedelmi célú gáztermelés az ACG mezőn, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelő mezője.
Figyelmeztetnek a profik: durván túlárazott lehet a SpaceX!
A Morningstar elemzői szerint a SpaceX részvényei jelentősen túlárazottak lehetnek a vállalat várhatóan két héten belül induló nasdaqi tőzsdei bevezetésekor, így a befektetőknek érdemes lehet megvárniuk egy kedvezőbb beszállási pontot - tudósított a Cnbc.
OECD: a fizikai valóság fojthatja meg a mesterséges intelligenciát
A mesterséges intelligencia (AI) térnyerése és az adatközpontok exponenciális növekedése mögött eddig egy ki nem mondott, de kritikus feltételezés állt: a korlátlan és olcsó villamos energia, valamint a zavartalan globális ellátási láncok. Az OECD legújabb kitekintésében azonban arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az abból fakadó energiársokk közvetlen fenyegetést jelentenek a globális technológiai infrastruktúrára.
Az OTP és a Magyar Telekom is saját részvényeket vett
A Budapesti Értéktőzsde oldalán elérhető információk szerint tegnap saját részvényeket vett az OTP és a Magyar Telekom is:
- előbbi 38 535 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 41 673 forint/darab átlagáron,
- utóbbi pedig 215 000 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2714,79 forint/darab átlagáron.
Energiaválság és vámháború: az eurózónát is térdre kényszerítik 2026 gazdasági viharai
Az euróövezet gazdasági növekedése az idei évben jelentősen lelassul, a GDP bővülése a tavalyi 1,4 százalékról 0,8 százalékra mérséklődik áll az OECD frissen megjelent Economic Outlook elemzésében. A növekedés lassulásában meghatározó szerepet játszik a közel-keleti konfliktus okozta energiaár-sokk, a geopolitikai bizonytalanság és a transzatlanti kereskedelmi feszültségek. A kilábalás 2027-ben kezdődhet meg, amikor a növekedés 1,2 százalékra gyorsulhat.
Ma már osztalékszelvény nélkül forog a Richter részvénye
A grafikon alapján 4,2 százalékos esésben van a Richter árfolyama, ám ez technikai hatás, nem valós árfolyamesés: tegnap lehetett utoljára osztalékért venni a vállalat részvényét, aminek a mértéke 655,5 forint volt. Ezzel szemben "csak" 530 forinttal került lejjebb az árfolyam, tehát az osztalékhatástól tisztítva kisebb pluszban van a Richter.
A vámfenyegetés ellenére emelkedik a magyar tőzsde
Az amerikai vámfenyegetések okozta nyomott európai részvénypiaci hangulat ellenére a magyar tőzsde pozitív tartományban kezdi a napot.
Rossz a hangulat Európában
Az amerikai vámok belengetésére reagálva eséssel indul a nap a kontinens tőzsdéin: a DAX 0,6 százalékkal, a CAC fél százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb.
Küszöbön az ezermilliárd dolláros robbanás: ők vehetik át az emberek munkáját
A humanoid robotok piaca az évtized egyik legnagyobb növekedési történetévé válhat. A Barclays friss elemzése szerint a jelenleg még mindössze 2-3 milliárd dolláros iparág értéke 2035-re akár a 200 milliárd dollárt is elérheti, más szakértők pedig akár ezermilliárd dolláros piacot is vizionálnak. Eközben Kína már most uralja a gyártást és a telepítést, az Egyesült Államok pedig jelentős lemaradásban van, jelentette a Cnbc.
Nagy eséssel nyit az Alteo részvénye
A hitelminősítő döntését követően jelentős eséssel, 3,6 százalékos mínuszban kezdi a napot az Alteo részvénye. Utoljára 2024 márciusának végén járt ilyen alacsonyan az árfolyam.
Egyetlen mutató dönthti el, ki nyeri az AI-versenyt
A Perplexity vezérigazgatója szerint a mesterségesintelligencia-piacon az a vállalat győzedelmeskedik majd, amelyik a lehető legnagyobb gazdasági értéket képes kiaknázni az AI által felhasznált energiából, miközben optimális egyensúlyt teremt a pontosság, a válaszidő, a költségek, az adatvédelem és az intelligenciaszint között - jelentette a Cnbc.
Alteo-ügy: azonnal lépett a hitelminősítő
A Scope Ratings két fokozattal, BB- szintről B kategóriába rontotta az Alteo Circular kötvényeinek hitelminősítését, stabil kilátással. A leminősítés hátterében az áll, hogy az Alteo által tavaly felvásárolt egykori Éltex Kft.-nél a tranzakció lezárása után hibás könyvelés és jelentős tőkevesztés derült ki. A társaság 2025-ben 832 millió forintos veszteséget halmozott fel, saját tőkéje pedig 12,7 milliárdról 3 milliárd forint alá esett. A B kategóriás besorolás azért is kényes, mert az MNB Növekedési Kötvényprogramjában való részvétel feltétele legalább B+ minősítés volt.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
- Japánban a Nikkei 225 index a korai emelkedést tovább növelve 2,9 százalékos pluszban áll, míg a Topix 2,14 százalékkal került feljebb. Kínában a CSI 300 index 1,52 százalékot emelkedett, miközben a hongkongi Hang Seng 1,73 százalékot veszített értékéből.
- Kisebb esésre lehet számítani Európában, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék is, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,05 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a piaczárás utáni CECE index-felülvizsgálatra figyelhetnek a befektetők. Az Egyesült Államokból több fontos adat is érkezik: előbb az ADP májusi foglalkoztatottsági mutatója, majd az S&P ipari és szolgáltatóipari bmi-je, az ISM szolgáltatóipari index, valamint az áprilisi ipari rendelésállomány. Este a Fed Bézs-könyve adhat részletesebb képet az amerikai gazdaság regionális folyamatairól.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,8 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 70,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 307,79
|0,4%
|1,7%
|3,7%
|6,8%
|21,3%
|48,3%
|S&P 500
|7 609,78
|0,1%
|1,2%
|5,3%
|11,2%
|28,2%
|80,8%
|Nasdaq
|30 660,6
|0,5%
|2,2%
|10,6%
|21,4%
|42,7%
|124,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 734,25
|-0,3%
|2,7%
|12,1%
|32,6%
|78,1%
|130,5%
|Hang Seng
|26 038,32
|2,5%
|1,7%
|1,0%
|1,6%
|12,4%
|-11,1%
|CSI 300
|4 914,56
|1,5%
|-0,7%
|2,2%
|6,1%
|28,0%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 124,17
|0,5%
|-0,2%
|3,4%
|2,6%
|5,0%
|61,0%
|CAC
|8 209,09
|0,8%
|0,4%
|1,2%
|0,7%
|6,1%
|25,9%
|FTSE
|10 373,51
|0,3%
|-1,1%
|0,1%
|4,5%
|18,2%
|45,9%
|FTSE MIB
|50 578,54
|1,6%
|1,4%
|4,8%
|12,5%
|26,5%
|99,3%
|IBEX
|18 272
|0,5%
|-0,1%
|2,8%
|5,6%
|28,7%
|99,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 997,41
|1,6%
|3,9%
|1,7%
|22,5%
|41,4%
|191,0%
|ATX
|6 140
|1,1%
|0,7%
|6,0%
|15,3%
|38,4%
|75,1%
|PX
|2 530,84
|0,5%
|-2,0%
|-0,3%
|-5,8%
|17,0%
|115,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 890
|2,4%
|3,4%
|0,7%
|19,3%
|54,6%
|166,5%
|Mol
|3 966
|1,2%
|3,8%
|-4,1%
|34,9%
|27,9%
|66,6%
|Richter
|12 560
|0,0%
|3,0%
|-3,9%
|27,3%
|19,6%
|57,5%
|Magyar Telekom
|2 748
|3,1%
|6,0%
|11,9%
|53,3%
|56,5%
|577,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|97,47
|1,6%
|-0,2%
|-7,5%
|70,2%
|54,1%
|41,6%
|Brent
|95,03
|0,0%
|-4,6%
|-12,2%
|56,2%
|46,9%
|33,0%
|Arany
|4 503,5
|0,9%
|-0,1%
|-2,8%
|4,1%
|33,5%
|136,6%
|Devizák
|EURHUF
|354,8
|-0,4%
|-0,4%
|-1,9%
|-7,6%
|-12,0%
|2,6%
|USDHUF
|304,7194
|-0,6%
|-0,5%
|-0,9%
|-6,8%
|-13,5%
|7,5%
|GBPHUF
|411,2649
|0,0%
|-0,1%
|-2,2%
|-6,7%
|-13,8%
|2,3%
|EURUSD
|1,1644
|0,2%
|0,2%
|-1,1%
|-0,9%
|1,8%
|-4,6%
|USDJPY
|159,7250
|0,0%
|0,3%
|2,0%
|1,9%
|12,0%
|45,7%
|GBPUSD
|1,3473
|0,3%
|0,2%
|-1,1%
|0,2%
|-0,6%
|-4,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|66 668,63
|-6,5%
|-12,1%
|-14,8%
|-24,9%
|-37,0%
|77,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,45
|-0,2%
|-0,9%
|1,5%
|6,9%
|0,3%
|179,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,97
|-1,3%
|0,7%
|-0,8%
|3,9%
|17,9%
|-1 617,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,43
|-0,2%
|-2,7%
|-11,0%
|-21,0%
|-23,4%
|78,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Peter Zelei Images
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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