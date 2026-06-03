Kazahsztáni együttműködésekről egyeztetett Jászai Gellért

Kazahsztáni befektetési és együttműködési lehetőségekről egyeztetett a 4iG Budapesten - közölte a cég.

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a társaság budapesti központjában fogadta Abzal Saparbekulyt, a Kazah Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövetét. A megbeszélés középpontjában a tavaly megkezdett tárgyalásokra építve a 4iG Csoport kazahsztáni együttműködési lehetőségei, valamint a közép-ázsiai országban megvalósítható technológiai és infrastrukturális fejlesztések álltak.

A mostani budapesti találkozó a tavaly Asztanában megkezdett egyeztetésekre épült, ahol Jászai Gellért és a 4iG Csoport vezetői kazah kormányzati és üzleti szereplőkkel tárgyaltak a potenciális technológiai, távközlési, űripari és védelmi ipari együttműködésekről. A felek áttekintették az azóta elért eredményeket, valamint azokat a területeket, ahol a 4iG Csoport szakmai tapasztalata és technológiai képességei hozzájárulhatnak Kazahsztán digitális és infrastrukturális fejlesztéseihez.

Kazahsztán Közép-Ázsia legnagyobb gazdasága, egyben a térség egyik legfontosabb technológiai és befektetési piaca. A több mint 20 milliós népességű ország stratégiai szerepet tölt be az Európa és Ázsia közötti gazdasági, logisztikai és digitális kapcsolatokban, miközben a kormányzat kiemelt hangsúlyt helyez a digitális gazdaság, a távközlési infrastruktúra és a magas hozzáadott értékű technológiai beruházások fejlesztésére. A vállalatcsoport számára a Nyugat-Balkán mellett Közép-Ázsia is kiemelten fontos befektetési régiónak számít.

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Címlapkép forrása: 4iG