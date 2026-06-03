Másfélszeresére nőtt a horvátországi nyaralást tervezők aránya

A kutatás szerint az idei nyári szezonban a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egyéjszakás külföldi nyaralást, ami közel 10%-kal kevesebb a tavalyi terveknél. A TOP3 úti cél továbbra is Horvátország (26%), Olaszország (22%) és Ausztria (18%);
Horvátország népszerűsége csaknem másfélszeresére nőtt.
A külföldi nyaralást tervezők 61%-a dél-európai úti célt választana, Görögország és Spanyolország is népszerű, Európán kívülre pedig csak 7% utazna.
Az átlagos tervezett költés 500 ezer forint körül alakul, gyerekes családoknál ennél magasabb.
A nyaralást tervezők 61%-ának van utazási célú megtakarítása,
közel 60%-uk pedig más nagyobb kiadásról is lemondana az út érdekében. 2026-ban az 1-2 napos kiruccanások helyett inkább 3-7 napos pihenést terveznek, és nő a repülés népszerűsége: az utazók 47%-a választaná, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest.
Az úti cél kiválasztásánál a legfontosabb a szállás megbízhatósága és a vendégértékelések, ezt követi a biztonsági helyzet, a geopolitikai kockázatok és az úti cél különlegessége. Csaknem minden második utazónak az euró/forint árfolyam is számít. Az iráni háborús helyzet a megkérdezettek 26%-ának befolyásolja az idei utazási terveit, minden tizedik válaszadónál jelentősen.
A külföldre rendszeresen utazó magyarok leginkább a rossz időjárástól tartanak: 61%-uk számol ezzel. Emellett félnek az értékek és iratok ellopásától, átverésektől, betegségtől, balesettől és poggyászvesztéstől; a legutóbbi méréshez képest szinte minden kategóriában nőtt az aggodalmaskodók aránya.
A biztosítási tudatosság korfüggő:
az 50-75 évesek 60%-a minden útjára köt utasbiztosítást, míg a 18-29 éveseknek csak 31%-a.
Pedig a 18-29 évesek 16%-ának volt már káreseménye külföldön, ez a legmagasabb arány, vagyis a legaktívabban utazó és kárral leggyakrabban találkozó korosztály a legkevésbé védett. A 30-39 évesek mintegy harmada nem tudja pontosan, mire terjed ki a biztosítása, a 18-29 évesek több mint fele pedig kevés online információt talál a megfelelő biztosítás kiválasztásához.
Akik soha nem kötnek utasbiztosítást, főként anyagi okokra hivatkoznak, de a nem kötők 36%-a szerint azért sincs rá szükségük, mert nem utaznak veszélyes helyre. A 18-75 éves lakosság egytizedének volt már külföldi káreseménye, többségüknek azonban volt biztosítása.
A biztosítást kötők többsége online szerződik, jellemzően az indulás előtti utolsó héten: 76%-uk legfeljebb 7 nappal indulás előtt intézi.
A döntésnél a fedezet a legfontosabb, de a díj és a korábbi személyes tapasztalat is sokat számít. A biztosítást kötők kétharmadának van bevált biztosítója, mégis többségük összehasonlítja az ajánlatokat. Háromnegyedük pontosan tudja, mire terjed ki a szerződése és hova fordulhat kár esetén, de minden második utazó szívesen kérne biztosítási szakembertől tanácsot.
Címlapkép forrása: Portfolio
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