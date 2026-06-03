Másfélszeresére nőtt a horvátországi nyaralást tervezők aránya

Idén a magyarok közel negyven százaléka tervez külföldi nyaralást, Horvátország népszerűsége jelentősen nőtt. A Groupama Biztosító és az OTP Bank friss, országos kutatásából emellett az is kiderült, hogy az utazást tervezők harmada idén többet költ nyaralására, az utazók fele már minden külföldi útja előtt köt utasbiztosítást, és az idősebbek tudatosabbak.

A kutatás szerint az idei nyári szezonban a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egyéjszakás külföldi nyaralást, ami közel 10%-kal kevesebb a tavalyi terveknél. A TOP3 úti cél továbbra is Horvátország (26%), Olaszország (22%) és Ausztria (18%);

Horvátország népszerűsége csaknem másfélszeresére nőtt.

A külföldi nyaralást tervezők 61%-a dél-európai úti célt választana, Görögország és Spanyolország is népszerű, Európán kívülre pedig csak 7% utazna.

Az átlagos tervezett költés 500 ezer forint körül alakul, gyerekes családoknál ennél magasabb.

A nyaralást tervezők 61%-ának van utazási célú megtakarítása,

közel 60%-uk pedig más nagyobb kiadásról is lemondana az út érdekében. 2026-ban az 1-2 napos kiruccanások helyett inkább 3-7 napos pihenést terveznek, és nő a repülés népszerűsége: az utazók 47%-a választaná, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest.

Az úti cél kiválasztásánál a legfontosabb a szállás megbízhatósága és a vendégértékelések, ezt követi a biztonsági helyzet, a geopolitikai kockázatok és az úti cél különlegessége. Csaknem minden második utazónak az euró/forint árfolyam is számít. Az iráni háborús helyzet a megkérdezettek 26%-ának befolyásolja az idei utazási terveit, minden tizedik válaszadónál jelentősen.

A külföldre rendszeresen utazó magyarok leginkább a rossz időjárástól tartanak: 61%-uk számol ezzel. Emellett félnek az értékek és iratok ellopásától, átverésektől, betegségtől, balesettől és poggyászvesztéstől; a legutóbbi méréshez képest szinte minden kategóriában nőtt az aggodalmaskodók aránya.

A biztosítási tudatosság korfüggő:

az 50-75 évesek 60%-a minden útjára köt utasbiztosítást, míg a 18-29 éveseknek csak 31%-a.

Pedig a 18-29 évesek 16%-ának volt már káreseménye külföldön, ez a legmagasabb arány, vagyis a legaktívabban utazó és kárral leggyakrabban találkozó korosztály a legkevésbé védett. A 30-39 évesek mintegy harmada nem tudja pontosan, mire terjed ki a biztosítása, a 18-29 évesek több mint fele pedig kevés online információt talál a megfelelő biztosítás kiválasztásához.

Akik soha nem kötnek utasbiztosítást, főként anyagi okokra hivatkoznak, de a nem kötők 36%-a szerint azért sincs rá szükségük, mert nem utaznak veszélyes helyre. A 18-75 éves lakosság egytizedének volt már külföldi káreseménye, többségüknek azonban volt biztosítása.

A biztosítást kötők többsége online szerződik, jellemzően az indulás előtti utolsó héten: 76%-uk legfeljebb 7 nappal indulás előtt intézi.

A döntésnél a fedezet a legfontosabb, de a díj és a korábbi személyes tapasztalat is sokat számít. A biztosítást kötők kétharmadának van bevált biztosítója, mégis többségük összehasonlítja az ajánlatokat. Háromnegyedük pontosan tudja, mire terjed ki a szerződése és hova fordulhat kár esetén, de minden második utazó szívesen kérne biztosítási szakembertől tanácsot.

Címlapkép forrása: Portfolio