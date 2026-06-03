Mi lesz a Magyar Telekom részvényeivel a történelmi csúcs után? - Friss elemzői vélemény érkezett

A Magyar Telekom idei első negyedéves teljesítménye egyszerre mutatja a stabil távközlési alaptevékenység erejét és a növekedési korlátokat. Bár a cég árbevétele enyhén visszaesett, a profitabilitás látványosan javult, és a menedzsment még az idei várakozásait is felfelé módosította.
Az elemzői modellfrissítés nyomán ugyanakkor
az új, osztalék nélküli 12 havi célár 2384 forint, miközben az ajánlás továbbra is tartás,
ami jól jelzi, hogy a pozitív fundamentumok jelentős része már beépült az árfolyamba
- áll az elemzésben.
A társaság bevétele az első negyedévben 238,1 milliárd forintra csökkent, ami éves összevetésben 1,5 százalékos visszaesésnek felel meg. A gyengébb topline mögött elsősorban a rendszerintegrációs és IT-bevételek kétszámjegyű csökkenése, valamint a készülékértékesítés visszaesése állt. Ezt a negatív hatást a mobiladat- és vezetékes szélessávú szolgáltatások iránti erős kereslet csak részben tudta ellensúlyozni, ami jól mutatja, hogy a klasszikus távközlési üzletág stabil, de a magasabb volatilitású IT-tevékenységek lefelé húzhatják az összképet.
A bevételi oldal gyengesége ellenére a jövedelmezőség egyértelműen javult. Az EBITDA közel 4 százalékkal emelkedett, a működési eredmény még ennél is nagyobb mértékben, több mint 6 százalékkal nőtt, míg a nettó profit 8,6 százalékkal, 60,4 milliárd forintra bővült. A javulás kulcsa elsősorban a költségoldalon keresendő: a közvetlen költségek jelentős csökkenése ellensúlyozni tudta a béremelések miatt növekvő közvetett ráfordításokat, így a marzsok érdemben emelkedtek.
A működési hatékonyság javulása a cash-flowban is visszaköszönt. A szabad cash-flow közel 25 százalékkal nőtt, ami nemcsak az erősebb működési eredménynek, hanem a beruházásokhoz kapcsolódó kifizetések kedvezőbb időzítésének is köszönhető. Ezzel párhuzamosan azonban a beruházási aktivitás is élénk maradt: a spektrumlicencek nélküli CAPEX közel 18 százalékkal emelkedett, amit elsősorban hálózatfejlesztések és adatközpont-bővítések hajtottak, miközben a frekvenciajogok megújítása további jelentős kiadást jelentett.
Földrajzi bontásban a hazai működés továbbra is meghatározó, ugyanakkor vegyes képet mutat. Magyarországon a bevételek enyhén csökkentek, de a szolgáltatási marzsok javulása miatt az EBITDA nőni tudott, ami a működési modell ellenállóképességét jelzi. Észak-Macedóniában ezzel szemben a helyi devizában mért növekedést a forint erősödése gyakorlatilag lenullázta, és a magasabb működési költségek miatt az eredményesség is romlott.
A kilátásokat illetően a menedzsment összességében óvatos optimizmust kommunikál. Az árbevétel esetében továbbra is alacsony egyszámjegyű növekedéssel számolnak, ugyanakkor az EBITDA és a módosított nettó eredmény várakozásait felfelé módosították, utóbbi esetében mintegy 10 százalékos bővülést jelezve előre 2026-ra. Ebben fontos szerepe lesz annak is, hogy a vállalat július 1-jétől 4,4 százalékos inflációkövető díjkorrekciót hajt végre, ami közvetlenül javíthatja a bevételi pályát.
A befektetői sztori egyik legerősebb eleme továbbra is a részvényesi javadalmazás. A Magyar Telekom a profit közel 90 százalékát fizeti ki osztalék és részvény-visszavásárlás formájában, és az elemzés szerint ez az arány fokozatosan akár 100 százalék közelébe is emelkedhet a következő években. Ez a jelenlegi árszintek mellett éves szinten 8–10 százalékos teljes hozamot jelenthet a befektetők számára, ami régiós összevetésben is vonzó.
Mindezek ellenére
az értékeltség már kevés teret hagy a felértékelődésnek.
A 2384 forintos célár gyakorlatilag a jelenlegi piaci ár közelében helyezkedik el, ami indokolja a „tartás” ajánlást. A kép tehát kettős: a fundamentumok stabilak, a működés erős és kiszámítható, a részvényesi kifizetés vonzó, ugyanakkor a növekedési kilátások mérsékeltek, és ezt a piac nagyrészt már beárazta. Összességében a Magyar Telekom továbbra is klasszikus „defenzív” papírként pozícionálható: megbízható cash-flow-val és magas osztalékkal, de korlátozott árfolyam-potenciállal – áll az elemzésben.
A Magyar Telekom részvényei egyébként tegnap történelmi csúcsot döntöttek.
A medián célár a Telekom részvényeire jelenleg 2380 forint, az átlagos célár pedig 2542 forint, mind a kettő a jelenlegi árfolyam alatt van.
A céget követő hat elemzőből 4 vételre, 3 pedig tartásra ajánlja jelenleg a papírokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elvesztegetett milliárdok? Ennyit nyerhet az ország, ha több nő ül a döntéshozók között
Heal Edinát, az Egyenlítő Alapítvány alapítóját és vezetőjét kérdeztük.
Mit is jelent Magyar Péter és von der Leyen nagy alkuja az EU-pénzek hazahozatalában?
Czina Veronika, az ELTE KRTK kutatójának írása.
Súlyos örökséget kapott az új magyar kormány, az Európai Bizottság veszélyes gondokat lát a költségvetésben és a gazdasági modellben
Lesújtó jelentést adott ki az Orbán-kabinet gazdasági teljesítményéről az uniós végrehajtó testület.
Nagy bejelentésre készül Macron és Magyar Péter: stratégiai együttműködésre lépünk Franciaországgal
A magyar miniszterelnök több kulcsfontosságú területet is megjelölt az együttműködésre.
Ötvenmilliárdos tartalékon ül a Pick Szeged, miközben a Pápai Hús megint súlyos veszteséget termelt
Kettészakadt a magyar húsipar.
Bejelentette a Mol: indulhat a gáztermelés Azerbajdzsánban!
Megkezdték a kitermelést.
Rengeteg EU-forrástól még mindig elvágják Magyarországot, Magyar Péterékre komoly tárgyalások várnak
Az Európai Bizottság még további lépéseket vár a 16,4 milliárd eurós alku után.
A cég túlélése múlhat rajta - ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyi
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében
Az Európai Unió radikális átalakításra készül az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A tervek szerint 2026 júliusától megszűnhet a 150 euró alatti importküldemények eddigi vámmentesség
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.