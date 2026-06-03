Pótlóbusz lesz a budapest 1-es villamos vonalán

Az 1-es villamos karbantartási munkák miatt június 7-én, vasárnap üzemkezdettől 8.30 óráig a Bécsi út-Vörösvári út és a Göncz Árpád városközpont, illetve a Lehel utca-Róbert Károly körút és Kelenföld vasútállomás között jár majd - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

A munkálatok idején

a Göncz Árpád városközpont és a Lehel utca-Róbert Károly körút közötti szakaszon

1-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik - tájékoztattak a sajtóanyagban.

A BKK közlése szerint Zuglót, Észak-Buda térségéből a H5-ös HÉV-ről, illetve a 17-es, 19-es és 41-es villamosokról átszállva az M2-es metróval lehet majd elérni. Újpest felől Kelet-Pest irányába az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazva, majd az M2-es metróra átszállva lehet továbbutazni.

A közlekedési társaság az utazások megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát javasolja, amely valós idejű járatinformációk alapján segíti az útvonaltervezést, valamint

lehetőséget biztosít jegyek és bérletek megvásárlására is.

Címlapkép forrása: Fürjes Balázs