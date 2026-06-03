Tanács Zoltán miniszter sorra leváltotta a digitális állami cégek vezetőit, elárulta az okokat

Modern, átlátható és hatékony digitális államot építünk. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely a közjót és a magyar embereket szolgálja
- írja Tanács Zoltán, majd hozzáteszi: "Az a célunk, hogy olyan legyen az állami szolgáltatásokat használni, mint mobiltelefonon bankolni vagy ételt rendelni. Egyszerű. Gyors. Olcsó. Élményszerű". "Elavult technológiákon alapuló monopóliumok helyett modern, egymással nyílt szabványok mentén összekapcsolható rendszereket" terveznek építeni. A digitális fejlesztésekért felelős állami társaságok működésének áttekintését követően az érintett szervezetek vezetői struktúrájának megújításáról döntöttek.
Ennek keretében az elmúlt napokban új vezetők kerültek
- a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ),
- a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ),
- és a Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élére.
A Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. (DMÜ) vezérigazgatói feladatait Both András helyett Néz Péter látja el. Néz Péter több, mint két évtizedes nemzetközi és hazai vezetői tapasztalattal rendelkezik az informatika, a digitalizáció és a kiberbiztonság területén. Korábban a General Electric globális kiberbiztonsági központját vezette az Egyesült Államokban, dolgozott Németországban, majd a MOL-csoport informatikai és digitalizációs területeit irányította. Az elmúlt két évben szabadúszó tanácsadóként dolgozott. Széles körű tapasztalattal rendelkezik nagyléptékű digitális fejlesztések és szervezeti átalakítások megvalósításában.
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) élén Vetési Ivánt Simon Lajos váltja.
Simon Lajos több mint 25 éves nemzetközi és hazai informatikai vezetői tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Richter Gedeon Nyrt. informatikai igazgatója (CIO) volt, ahol globális IT-, kiberbiztonsági és digitális transzformációs területekért felelt, ezt megelőzően pedig vezető pozíciókat töltött be többek között a MSCI, a British Telecom és a Takarékinfo szervezetében.
Az elmúlt években jelentős tapasztalatot szerzett nagyvállalati és kritikus infrastruktúrákat érintő digitális fejlesztések, információbiztonság, IT-üzemeltetés és szervezeti átalakítások területén.
A Digitális Kormányzati Ügynökség (DKÜ) élén Lenkei Mirtillt, a társaság eddigi gazdasági vezérigazgató-helyettese, Kovács Miklós megbízott vezérigazgató váltja.
Az új vezetők első feladata a cégek teljeskörű átvilágítása, amelyet már el is kezdtek. Az átadás-átvétel mindegyik cégben zökkenőmentesen lezajlott - szögezte le a miiszter a bejegyzésben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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