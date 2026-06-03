Újra kísért a vámháború réme - Hogy reagálnak a tőzsdék?

Portfolio 2026. június 03. 08:02

Ma is elsősorban az iráni konfliktus eseményei és a mesterséges intelligencia körüli befektetői láz befolyásolhatja a befektetői hangulatot, de egy új kockázati tényező is megjelent, az amerikai kormányzat ugyanis új vámtarifák bevezetését javasolta a legfontosabb kereskedelmi partnereivel, többek között az Európai Unióval szemben, újra fellángolhat tehát a vámháború. Az európai piacokat egyelőre érdemben nem ütötte meg ez a fejlemény, a határidős indexek állása alapján kisebb esésre lehet számítani a tőzsdéken. Az Egyesült Államokból több fontos adat is érkezik ma: előbb az ADP májusi foglalkoztatottsági mutatója, majd az S&P ipari és szolgáltatóipari bmi-je, az ISM szolgáltatóipari index, valamint az áprilisi ipari rendelésállomány. Este a Fed Bézs-könyve adhat részletesebb képet az amerikai gazdaság regionális folyamatairól.