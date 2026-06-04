100 millió dollárral szállt be a 4iG az Axiom Space-be

Lezárta közel félmilliárd dolláros tőkebevonását az Axiom Space, a 4iG űr-és védelmi leányvállalata 100 millió dollárt tett az amerikai űripari cégbe.

Az Axiom Space lezárta tőkebevonását, amelynek végső összege meghaladta az 525 millió dollárt. A tranzakció keretében a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) új stratégiai befektetőként jelent meg az Axiom Space-ben, többek között a japán Mitsubishi UFJ Financial Group mellett.

A 4iG Csoport űr- és védelmi ipari holdingvállalata két lépésben megvalósuló, összesen 100 millió dollár értékű tőkeemelést hajtott végre az amerikai űripari vállalatban.

A 4iG számára a befektetés stratégiai jelentőségét az adja, hogy az Axiom Space olyan, a kereskedelmi űrgazdaság jövőjét meghatározó technológiákat fejleszt, amelyek kulcsszerepet játszhatnak az alacsony Föld körüli pályán létrejövő infrastruktúra következő generációjának kialakításában. A 4iG SDT a partnerségben hosszú távú értékteremtési lehetőséget lát, és befektetőként, valamint stratégiai partnerként aktív szerepet kíván vállalni többek között az orbitális adatközpontok, a kereskedelmi űrállomások, az emberes űrrepülési képességek, valamint a mikrogravitációs környezetben megvalósuló fejlett ipari és kutatási programok fejlesztésében – áll a 4iG közleményében.

A forrásbevonással az Axiom Space felgyorsíthatja kiemelt programjainak megvalósítását, így az emberes űrrepülési szolgáltatások, az űrruha-fejlesztések, valamint az Axiom Station kereskedelmi űrállomás fejlesztését, amely a Nemzetközi Űrállomás (ISS) utódjaként szolgálhat.

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