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Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde
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Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde

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Európában a kezdeti iránykeresés után mérsékelt emelkedés alakult ki nap végére, a magyar tőzsde ehhez képest alulteljesítő volt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek.

Ma a BUX-index 0,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Opus és a CIG Pannónia vezette a sort 9,8 illetve 9,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a BIF állt 6,8 százalékos emelkedéssel.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 12,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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