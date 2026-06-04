Az amerikai tőzsdére is bevezetik a világ egyik legforróbb AI-részvényét

A vállalat az idén bizalmas kérelmet nyújtott be az Egyesült Államokban tervezett részvénykibocsátásra, amely korábbi értesülések szerint akár 14 milliárd dollárnyi forrást is bevonhat.
Az SK Hynix a héten arról tájékoztatta a befektetőket, hogy a részvényesek rendkívül pozitívan fogadták az amerikai tőzsdére lépés tervét, bízva a mesterséges intelligencia iránti kereslet növekedésében és a vállalat erős piaci pozíciójában.
A társaság részvényárfolyama az idén már 250 százalékkal emelkedett, piaci kapitalizációja pedig a múlt héten lépte át az ezermilliárd dolláros küszöböt. Ezzel a tajvani TSMC és a Samsung Electronics után a harmadik olyan ázsiai vállalat lett, amely elérte ezt a mérföldkövet.
Az Nvidia egyik legfontosabb beszállítójaként az SK Hynix a tengerentúli tőzsdére lépéstől a befektetői bázis szélesítését reméli, mivel számos amerikai intézményi befektető belső szabályzata alapján kizárólag az Egyesült Államokban jegyzett értékpapírokba fektethet be. A társaság közleményében megerősítette, hogy 2026-ra tervezi az amerikai letéti igazolások (ADR) kibocsátását, ám ennek pontos méretéről és ütemezéséről még nem született döntés, és az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálata is folyamatban van.
A memóriapiac kilátásaival kapcsolatban a vállalat jelezte, hogy a nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) kedvező árazási környezete jövőre is megmaradhat, miután már megkezdődtek a tárgyalások a partnerekkel a mesterségesintelligencia-lapkakészletekhez használt fejlett memóriák jövő évi árairól. Az AI-adatközpontok ugrásszerűen növekvő igénye komoly kínálati szűkösséget idézett elő, ami a társágazatokra, így az okostelefonok és a személyi számítógépek piacára is átgyűrűzik, miközben a vezető memóriagyártók jelentős nyereséget realizálnak a megugró chipárakból.
A cég arra is figyelmeztetett, hogy az Nvidia következő generációs, Vera Rubin elnevezésű mesterségesintelligencia-platformjához szükséges LPDDR-memóriák iránti erőteljes kereslet 2027-től tovább szűkítheti a globális kínálatot. Ennek ellensúlyozására az SK Hynix a beruházások átcsoportosításával és a termékösszetétel módosításával igyekszik maximalizálni a gyártási kapacitást. Ugyanakkor jelezték, nem garantálható a teljes piaci igény kielégítése, mivel a kereslet várhatóan jelentősen meghaladja majd a kínálatot.
Forrás: Reuters
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