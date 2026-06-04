Elveszítheted a repülőjegyed, ha nem fizetsz extrán az indulás előtt: dühítő módszert vezetett be a fapados légitársaság

Az olasz versenyhatóság vizsgálatot indított a Volotea spanyol diszkont légitársaság ellen, mert a cég a közel-keleti válságra hivatkozva utólagos felárakat hárít át az utasokra, ami a hatóság szerint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülhet.

A légitársaság "Fair Travel Promise" (Tisztességes utazási ígéret) néven vezetett be új árazási modellt az iráni háború miatt megemelkedett kerozinárak ellensúlyozására. Az utasoknak a jegyvásárlást követően, az indulás előtt hét nappal kell megfizetniük egy személyenként és járatonként 6 és 14 euró közötti pótdíjat, amelynek mértéke a Brent nyersolaj aktuális jegyzéséhez igazodik.

Az érintett utasok ugyan díjmentesen átfoglalhatják a járatukat, vagy utalvány ellenében lemondhatnak az utazásról,

ám a pótdíj megfizetésének hiányában elveszítik a jegyüket.

Az olasz versenyhatóság szerint ez az eljárás sértheti a fogyasztóvédelmi szabályokat, mivel az utasok hiányos árinformációk alapján választanak járatot, majd közvetlenül az indulás előtt kényszerhelyzetbe kerülnek, hiszen vagy elfogadják a felárat, vagy kénytelenek módosítani az utazási terveiket.

A Volotea gyakorlatát nemcsak Olaszországban kifogásolják, a Facua spanyol fogyasztóvédelmi szervezet ugyanis már áprilisban vizsgálatot követelt a vitatott árazási politika miatt. A légitársaság egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

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