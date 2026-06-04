Épp most tolják be a rettegett kínai falovat Európába, magára hozza a bajt az autóipar

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Komoly kihívást jelent az európai autógyártók számára a kínai márkák előretörése, ráadásul az egyik legnagyobb problémájuk most éppen kapóra jöhet a kínai riválisoknak. Miközben több nagy európai autógyár is gyenge kihasználtsággal működik, a BYD, a Chery, a Dongfeng és más kínai szereplők egyre intenzívebben keresik a helyi gyártási lehetőségeket Európában. A vámokkal fékezni próbált kínai terjeszkedés így új formát ölthet, és a kínai márkák már nemcsak exporttal, hanem az európai üzemekből támadhatják tovább a kontinens autópiacát, sokszor éppen azoknak a nyugati gyártóknak a kapacitásait használva, amelyekkel versenyeznek.

Európai gyárakba költöznének a kínai cégek

Hiába próbálta az Európai Unió vámokkal fékezni a kínai autógyártók térnyerését, a folyamat nem állt meg, csak kissé más irányt vett. A BYD, a Chery, az MG-t birtokló SAIC, a Dongfeng vagy a Leapmotor már nemcsak exporttal támadja Európát, hanem egyre inkább helyben gyártana –

sokszor éppen azoknak a nyugati autógyártóknak az üzemeiben, amelyek ellen versenyez.

A képlet első ránézésre logikus. Európában rengeteg autógyár működik gyenge kihasználtsággal, miközben a kínai márkák gyorsan nőnek, de a vámok és a politikai nyomás miatt egyre kevésbé éri meg tisztán exportból építkezniük. A nyugati gyártóknak kapacitásuk van, a kínaiaknak növekedési kényszerük, olcsó technológiájuk és egyre versenyképesebb modellpalettájuk. A gond csak az, hogy ez a rövid távon racionálisnak tűnő együttműködés hosszabb távon nagyon kellemetlen következményekkel járhat az európai autóiparra nézve.

A Bank of America elemzői szerint Európa alulhasznosított gyárai egyfajta gyorsítósávot jelenthetnek a kínai márkák következő piacszerzési hullámához. Ez különösen a tömegpiaci gyártóknak fájhat, például a Volkswagennek, a Stellantisnak és a Renault-nak, amelyek már most is magas költségekkel, nyomás alatt lévő marzsokkal és erősödő árversennyel küzdenek.

A német Deka befektetési társaság szakértője, Ingo Speich a Handelsblattnak úgy fogalmazott, hogy rövid távon az ilyen együttműködések enyhíthetik a helyi gyártók kapacitásproblémáit, hosszabb távon viszont a versenytársat viszik be a saját gyáraikba,

ami autóipari értelemben egy trójai faló.

Jönnek, látnak, győznek?

A kínai autógyártók európai előretörése eddig elsősorban az importált elektromos autókról szólt. Az EU azonban 2024 őszén kiegészítő vámokat vezetett be a Kínában gyártott elektromos autókra. Ennek célja az volt, hogy lelassítsa a kínai államilag támogatott gyártók nyomulását, és időt adjon az európai autóiparnak az alkalmazkodásra.

Csakhogy a kínai szereplők gyorsan reagáltak.

A tisztán elektromos modellek mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a plug-in hibridekre, amelyekre nem ugyanúgy vonatkoznak a büntetővámok. Emellett több márka az Egyesült Királyság felé fordult, ahol nincs uniós vámteher.

Ahogy a Portfolio korábban beszámolt róla, a kínai márkák európai terjeszkedése már nem csak egy távoli fenyegetés a beágyazott iparági szereplők számára, hanem az adatokból is jól látható piaci realitás. Nem csak arról van szó, hogy az alacsony bázis miatt nagynak tűnő növekedést mutatnak ezek a márkák, hanem arról, hogy 1-2 év alatt növik túl a piacon évtizedek óta jelen lévő gyártókat.

Az ACEA adatai alapján készült alábbi ábrán 5 kínai autógyártót emeltünk ki, ezek együtt már több mint 320 ezer autót adtak az idei első négy hónapban, ami 8,5 százalékos piaci részesedésnek felel meg, szemben a tavaly ilyenkor mért 5,8 százalékkal.

Ráadásul a kínai márkák nem csak olcsó városi modellekkel próbálnak teret nyerni. Egyre erősebbek a kompakt kategóriában, a középkategóriában és a magasabb marzsú SUV-szegmensben is. Vagyis pontosan ott, ahol az európai tömeggyártók - például az Opel, a Volkswagen, a Renault vagy a Peugeot - hagyományosan pénzt keresnének.

A Dataforce adataiból az látszik, hogy 2026 első negyedévében Európában már az új autók több mint 8 százalékán kínai márkajelzés volt, ami nagyjából négyszerese a három évvel korábbi szintnek.

Viszont az igazán látványos előretörés az elektromos autók és a plug-in hibridek piacán látszik.

A német prémium- és tömegmárkák - Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche - az európai elektromos és plug-in hibrid piacon 2023 első negyedévében még 206 798 autót regisztráltak, 2026 első negyedévére ez 326 639-re nőtt. A kínai márkák ugyanebben az időszakban 43 890 darabról 187 772 darabra ugrottak. Itt a dinamikát érdemes nézni, a német márkák darabszáma a piaccal együtt nőtt, a kínaiaké viszont robbanásszerűen emelkedett. Ez azt eredményezte, hogy a kínaiak piaci részesedése az említett szegmensekben 6,3 százalékról 16,7 százalékra ugrott, miközben a német márkák részesedése lényegében stagnált, 29,6 százalékról 29 százalékra esett vissza.

A Bank of America szerint a gyors terjeszkedés mögött meghúzódó egyik legfontosabb tényező, hogy a Kínában gyártott elektromos autók legalább 5 százalékkal olcsóbbak lehetnek, a plug-in hibrideknél pedig akár 30 százalékos árelőny is kialakulhat. Ez különösen veszélyes kombináció, hiszen az európai gyártók egyszerre kapnak nyomást a volumen, az árak és a technológiai verseny irányából.

A kínai növekedési igény találkozik az európai túlkapacitással

A kínai gyártók számára a következő lépés már a helyi gyártás, vagy saját üzemmel, vagy egy európai partner kihasználatlan kapacitásainak átvételével. A Stellantis ékes példája ennek a folyamatnak, hiszen a konszern mutatja talán a legnagyobb nyitottságot a kínai együttműködések felé. 2023 októberében a Stellantis lett a Leapmotor legnagyobb egyedi részvényese, miután mintegy 21 százalékos részesedést szerzett a vállalatban. Ezzel egy időben elindult a Leapmotor International, amely 51 százalékban a Stellantis, 49 százalékban pedig a Leapmotor tulajdonában álló vegyesvállalatként működik, és kizárólagos jogokkal rendelkezik a Leapmotor termékeinek értékesítésére és gyártására Kínán kívül.

Az együttműködés elmélyítéséről éppen a múlt hónapban adott ki közleményt a Stellantis, ennek keretében a tervek szerint Leapmotor-modellek gördülhetnek le a Stellantis Madridban és Zaragozában működő üzemeinek gyártósorairól. Madridban ráadásul olyan Opel SUV készülhet, amelynek kulcsfontosságú technológiái - a hajtáslánc, az akkumulátor és a szoftver - a Leapmotortól érkeznek.

gördülhetnek le a Stellantis Madridban és Zaragozában működő üzemeinek gyártósorairól. Madridban ráadásul olyan Opel SUV készülhet, amelynek kulcsfontosságú technológiái - a hajtáslánc, az akkumulátor és a szoftver - a Leapmotortól érkeznek. Eközben a Stellantis azt is bejelentette, hogy a franciaországi Rennes-ben a Dongfenggel közös elektromosautó-gyártást készít elő. A tervezett európai vegyesvállalat keretében a kínai gyártó Voyah márkájú villanyautói készülhetnek a francia üzemben.

készít elő. A tervezett európai vegyesvállalat keretében a kínai gyártó Voyah márkájú villanyautói készülhetnek a francia üzemben. A cég arról is beszámolt, hogy a olaszországi Pomigliano d’Arco üzemben 2028-tól egy új, olcsó elektromos kisautó gyártása indulhat, amelyet a Stellantis partnerekkel közösen fejlesztett technológiára építene. Piaci információk szerint a modell erősen támaszkodhat kínai technológiára a Stellantis partnereitől.

Ezek a lépések jól mutatják, mennyire eltolódtak az erőviszonyok. Korábban a nyugati gyártók adták a technológiát, a kínai partnerek pedig gyártottak vagy piacot biztosítottak. Most egyre gyakrabban fordított a logika, és a kínai fél hozza a technológiát, az európai fél pedig a márkát, a gyárat és a piaci hozzáférést.

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Ha a Stellantis szemszögéből nézzük, logikus döntésről van szó, hiszen a BofA adatai szerint a vállalat uniós üzemeinek kapacitáskihasználtsága mindössze 51 százalék körül lehet, miközben az iparági átlag 70 százalék. A Volkswagen ennél jóval jobb helyzetben van, 88 százalékos kihasználtsággal, a BMW 79, a Mercedes 72, a Ford 70, a Renault pedig 66 százalék körül áll.

Európa legnagyobbja

A Volkswagen helyzete különösen érzékeny. A német konszern egyszerre próbálja megvédeni európai gyártóbázisát, lefaragni költségeit és visszanyerni lendületét Kínában, ahol az elmúlt években látványosan teret vesztett a helyi gyártókkal szemben.

Lapinformációk szerint a Volkswagen menedzsmentjén belül is voltak már egyeztetések arról, hogy a németországi üzemeket megnyissák a kínai partnerek modelljeinek gyártása előtt. Alsó-Szászország miniszterelnöke, Olaf Lies egy kínai út után nyitottságot mutatott arra, hogy kínai modelleket gyártsanak német VW-üzemekben, ha ez munkahelyeket menthet meg.

Oliver Blume vezérigazgató ugyanakkor később azt hangsúlyozta,

hogy jelenleg nincsenek ilyen tárgyalások kínai gyártókkal.

A téma azonban iparági források szerint nincs lezárva. A Volkswagen korábban, a 2024-es IG Metallal folytatott bértárgyalások idején már bizalmas egyeztetéseket folytatott kínai partnerekkel németországi kapacitások esetleges kihasználásáról. Felmerült például az állami hátterű SAIC és az emdeni üzem kapcsolata is, de végül nem lett belőle megállapodás.

A Volkswagen közben más pontokon már erősen támaszkodik Kínára. A 20 ezer eurósra tervezett ID. Every1 elektromos kisautó motorja például egy kínai VW-alkatrészüzemből érkezik majd. Ez nem ugyanaz, mint kínai márkák gyártása német üzemekben, de jól jelzi, hogy a költségnyomás és a technológiai verseny miatt a Volkswagen sem tud teljesen elszakadni a kínai ipari ökoszisztémától.

Más gyártóknál is felmerült már az együttműködés lehetősége

Nem csak a Stellantis és a Volkswagen előtt áll ez a dilemma. A Nissan a Financial Times szerint a Dongfenggel és a Cheryvel tárgyalt a sunderlandi üzem szabad kapacitásairól. A Nissan vezérigazgatója később nem nevezte meg a potenciális partnereket, de megerősítette, hogy vizsgálják a sunderlandi szabad kapacitások jobb kihasználását.

A Reuters eközben arról írt, hogy a Ford valenciai gyára kapcsán a Geelyvel való technológiai és gyártási együttműködés merült fel. Májusban spanyol sajtóértesülések alapján már arról is írtak, hogy a Geely megveheti a valenciai üzem egyik részét, a Body 3 csarnokot, de ezt a vállalatok hivatalosan nem végleges megállapodásként kommunikálták.

A Volkswagen kínai partnere, az Xpeng már most is gyártat Európában, 2025 harmadik negyedévétől kezdte meg az európai bérgyártást az osztrák Grazban működő Magna Steyr üzemében. Az Xpeng befektetői közleménye alapján 2026 áprilisában már a P7+ is legördült a grazi gyártósorról, a G6 és G9 után ez lett a harmadik Ausztriában gyártott Xpeng-modell.

A Volvo esete szintén érdekes. A svéd márka 2010 óta a kínai Geely-csoporthoz tartozik, és Hakan Samuelsson vezérigazgató már jelezte, hogy a Geely jövőbeli partnerként szóba jöhet az európai gyártási kapacitások jobb kihasználásában. A Volvo beszállítói struktúrája is kínaiasabbá válhat, ami újabb jele annak, hogy az európai autóipar értéklánca fokozatosan átrendeződik.

Közben a kínai gyártók egy része nemcsak partnereket keres, hanem saját gyárat is épít. A BYD elsősorban saját európai gyártóbázisban gondolkodik, beleértve a Magyarországon és Törökországban épülő üzemet, de közben a vállalat figyeli az elérhető európai gyártókapacitásokat is. Stella Li, a BYD alelnöke korábban arról beszélt, hogy minden elérhető európai gyárat megnéznek, mert ki akarják használni a szabad kapacitásokat. A hosszú távú cél azonban nem klasszikus vegyesvállalati függés, hanem saját kontroll.

Ez Magyarország szempontjából különösen fontos.

A szegedi beruházás az egyik legnagyobb kínai autóipari projekt Európában, és stratégiai jelentőségű abból a szempontból, hogy az EU vámstratégiája valóban gyártóberuházásokat hoz-e a kontinensre. Ha a kínai gyártók csak átmenetileg használnak európai kapacitásokat, az más iparpolitikai eredmény, mint ha teljes beszállítói és gyártási ökoszisztémát építenek ki.

Nem csak a BYD gondolkodik saját európai üzemben, a SAIC Spanyolországban tervez saját gyárat, a Chery pedig Barcelonában, egy korábbi Nissan-üzemhez kapcsolódva építkezik. A két megközelítés között viszont jelentős különbség van, hiszen egy új gyár felépítése évekig tart, miközben egy meglévő, alacsony kihasználtságú európai üzem sokkal gyorsabban hadrendbe állítható. A kínai gyártók számára ezért történelmi lehetőség, hogy Európában egyszerre vannak vámok, növekvő elektromosautó-kereslet és gyenge kihasználtságú nyugati autógyárak.

Rövid távon munkahelymentés, hosszú távon stratégiai kockázat

Az európai gyártók oldaláról a kínai együttműködés mögött racionális kényszerek állnak. Egy félig üres gyár drága. A fix költségek lenyomják a marzsokat, a szakszervezetek és a helyi politikusok munkahelyeket akarnak megtartani, miközben a kereslet sok helyen elmarad a korábbi várakozásoktól. Ilyen helyzetben vonzó lehet egy kínai partner, amely gyorsan volumeneket hoz.

A probléma az, hogy a kínai gyártók ezzel nemcsak kapacitáshoz jutnak, hanem európai jelenléthez, helyi beszállítói kapcsolatokhoz, politikai elfogadottsághoz és fogyasztói bizalomhoz is. Pont ahhoz, ami eddig a nyugati gyártók egyik legfontosabb védelmi vonala volt.

Ha a kínai márkák európai gyárakból, európai munkaerővel és részben európai beszállítói háttérrel kezdenek nagy volumenben autókat gyártani, akkor a velük szembeni politikai ellenállás is enyhülhet. Onnantól nem egyszerűen importált kínai autókról lesz szó, hanem európai üzemekben készülő autókról, amelyekhez helyi munkahelyek kapcsolódnak.

Ez lehet a kínai autóipar következő nagy európai áttörése. Nem feltétlenül egy újabb olcsó modell, nem egy újabb exporthullám,

hanem az, hogy a kontinens saját ipari problémáit használják belépési pontként.

A nyugati gyártók számára a kérdés az, hogy a kínai együttműködés csak átmeneti megoldás lesz-e a gyárkihasználtsági gondokra, vagy olyan stratégiai hiba, amely hosszabb távon tovább gyengíti az európai autóipar pozícióit.

Most úgy tűnik, a kínai gyártók pontosan ott találtak rést a pajzson, ahol Európa a legsebezhetőbb.

Címlapkép forrása: Hu Xiaofei/VCG via Getty Images