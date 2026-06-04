Évi 5 százalékkal nőhet a biztosítási piac az Allianz globális jelentése szerint

Globális tendencia: mérséklődő növekedés, de messze nem gyengülés
A jelentés szerint a globális biztosítási piac 2025-ben 456 milliárd euróval, 6,9 ezermilliárd euróra bővült. Bár ez a 7,1 százalékos növekedés elmarad a 2024-es kiemelkedő 9,4 százalékához képest, továbbra is jelentősen meghaladja az elmúlt tíz év +5,6 százalékos átlagos éves növekedési ütemét, ami azt jelzi, hogy a biztosítások iránti kereslet tartósan erős maradt. Továbbra is az életbiztosítás volt a legnagyobb szegmens (2 861 milliárd euró), ezt követte a vagyon- és felelősségbiztosítás (2 320 milliárd euró), majd az egészségbiztosítás (1 688 milliárd euró).
Magyarország: növekvő díjbevétel, összetett piaci folyamatok
A magyar biztosítási piac 16,6 százalékos növekedést ért el, így a teljes díjbevétel 5 milliárd euróra emelkedett. A vagyon- és felelősségbiztosítási ágazat 8,5 százalékkal nőtt, az életbiztosítási piac pedig 28 százalékos emelkedést mutatott. A legjelentősebb bővülés az egészségbiztosítás területén látható, ami az alacsony bázisról induló, gyors strukturális növekedést tükrözi.
„A magyar biztosítási piac legutóbbi teljesítménye összességében javulást mutat az előző, visszafogottabb évekhez képest, ugyanakkor
az eredmények mögött több egyszeri és technikai tényező is áll
– értelmezte az adatokat Tölgyes Ágnes, az Allianz Hungária Zrt. pénzügyi divíziójának vezetője. – Az életbiztosítási üzletág növekedése a rendszeres díjas szegmens 10 százalék feletti bővülése mellett részben egyszeri tényezőknek – például az egyszeri díjas termékek erős aktivitásának – is köszönhető, ami torzítja az éves dinamikát. Az egészségbiztosítás esetében a kiugró növekedési ütem pedig jelentős mértékben az alacsony bázisból fakad, továbbá portfólió-átrendeződés is meghatározó szerepet játszhatott, ami azt jelenti, hogy a bővülés, bár dinamikus, nem teljes egészében tekinthető organikusnak.”
Tölgyes Ágnes hozzátette, hogy makrogazdasági szempontból a nominális növekedési adatok értelmezését az infláció is érdemben befolyásolja, így
reálértelemben a növekedés mérsékeltebb képet mutat.
Összességében tehát egy erősebb év látható, de hosszabb időtávon vizsgálva a piac teljesítménye összetettebb képet mutat, és az eredmények értékelésekor célszerű a mögöttes tényezőket is figyelembe venni.
Az MNB éves magyar biztosítási statisztikáit, illetve a legnagyobb biztosítók éves beszámolóit itt elemeztük:
A globális vagyon- és felelősségbiztosítási piac az árrobbanás után a normalizáció szakaszába lép
A vagyon- és felelősségbiztosítási piac globális díjbevétele 2025-ben 3,8 százalékkal növekedett, ami jelentősen elmarad az előző évi 8,5 százaléktól, valamint a szegmens tízéves 5,6 százalékos átlagától is, mivel az árképzési ciklus érettebb szakaszba lépett, és a kárinfláció stabilizálódni kezdett. Észak-Amerika, a globális díjbevétel 52 százalékával továbbra is őrzi vezető szerepét ezen a piacon, ugyanakkor a növekedés érdemben lassult: 2,2 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 9,7 százalékról. Nyugat-Európa viszonylag ellenállónak bizonyult, 5,3 százalékos bővüléssel, míg az ázsiai piac (Japán és Kína nélkül értve) 4 százalékos növekedéssel visszafogottabban teljesített.
Az életbiztosítási piac 2025-ben is erős maradt, de az észak-amerikai lendület megtorpant
A globális életbiztosítási díjbevétel 2025-ben 6,9 százalékkal nőtt, ami elmarad a 2024-es kivételesen erős, 11,3 százalékos bővüléstől, ugyanakkor továbbra is meghaladja a historikus szinteket. A mérséklődés elsősorban Észak-Amerikának tudható be, ahol a magas kamatszintek rögzítésére épülő annuitási fellendülés lendülete csökkenni kezdett. Ezzel párhuzamosan Ázsia ismét az iparág fő növekedési motorjává vált: az életbiztosítási díjbevétel 2025-ben 9,9 százalékkal emelkedett, miközben Kína önmagában 11,4 százalékos bővülést ért el. Ázsia továbbra is a világ legnagyobb életbiztosítási piaca, ami az öregedő társadalmaknak, a magas megtakarítási rátának és a kevésbé átfogó állami nyugdíjrendszereknek köszönhető.
Az egészségbiztosítás az iparág legdinamikusabban növekvő szegmense
A globális egészségbiztosítási díjbevétel 2025-ben 12,3 százalékkal növekedett, ami 2014 óta a legerősebb bővülés, mivel az öregedő társadalmak, az emelkedő egészségügyi költségek és a közfinanszírozott egészségügyi rendszerekre nehezedő nyomás továbbra is erősítik a magánvédelem iránti keresletet. Észak-Amerika önmagában 14,9 százalékos növekedést ért el, miközben az Egyesült Államok már a globális egészségbiztosítási díjbevétel több mint 70 százalékát adja. Bár a Covid utáni megugrást követően bizonyos mértékű normalizálódás figyelhető meg, a hosszú távú növekedési potenciál különösen Ázsiában marad erős, ahol az egészségbiztosítás penetrációja szinte minden piacon 1 százalék alatt van.
A geopolitikai feszültségek és a fragmentáció átalakítja a biztosítási piacot
A világgazdaság egyre fokozódó fragmentációja komplexebbé teszi a kockázati környezetet, kihívás elé állítja a határokon átnyúló üzleti modelleket, és gyengíti a hagyományos diverzifikációs előnyöket. Ugyanakkor a fragmentáció új növekedési lehetőségeket is teremt azáltal, hogy növeli a védelem, a reziliencia és a speciális kockázatátvállalási megoldások iránti keresletet olyan területeken, mint az infrastruktúra, az energiaellátás biztonsága és a politikai kockázatbiztosítás. A biztosítóknak ehhez alkalmazkodva regionálisan ellenállóbb működési modelleket kell kialakítaniuk, közvetlenebbül integrálniuk kell a geopolitikai elemzést a kockázatvállalási és tőkeallokációs döntésekbe, valamint az újonnan megjelenő kockázatokra szabott termékeket kell fejleszteniük.
Kilátások: Évi 5,3 százalékos globális növekedés a következő évtizedben
A globális biztosítási piac összességében a következő tíz évben évi 5,3 százalékos növekedési ütemmel bővülhet,
ami kissé meghaladja a gazdasági növekedés ütemét. A vagyon- és felelősségbiztosítási szegmensben globálisan 4,7 százalékos éves bővülés várható 2036-ig, az életbiztosítás esetében 4,9 százalékos, míg az egészségbiztosításban 6,7 százalékos növekedési ütemmel számol a jelentés, utóbbi ezzel továbbra is a legdinamikusabb szegmens marad.
Magyarországon a biztosítási piac várhatóan éves átlagban 6,1 százalék körüli ütemben bővülhet. Szegmensenként a vagyon- és felelősségbiztosításban 6,8 százalékos, az életbiztosításban 4,5 százalékos, az egészségbiztosításban pedig, 12,6 százalékos éves növekedési ütem várható.
Abszolút növekedés
A globális biztosítási díjállomány a következő tíz évben 5 260 milliárd euróval bővülhet,
amelynek legnagyobb részét az életbiztosítás adja 1 991 milliárd euróval, és ennek több mint fele a tágabb értelemben vett ázsiai régióból származik, mintegy 1 004 milliárd euró értékben. Emellett a vagyon- és felelősségbiztosítás 1 505 milliárd euróval, az egészségbiztosítás pedig 1 764 milliárd euróval járul hozzá a növekedéshez.
A globális biztosítási térkép kelet felé tolódik
A globális biztosítási piac súlypontja fokozatosan kelet felé tolódik, miközben Észak-Amerika várhatóan továbbra is körülbelül 46 százalékos részesedést tart meg 2036-ig, csupán minimális csökkenéssel. Ezzel szemben India és Kína együttesen közel 4 százalékponttal növeli globális piaci súlyát, miközben Nyugat-Európa relatív jelentősége tovább csökken.
„A geopolitikai fragmentáció visszafordítja azokat az alapfeltevéseket, amelyek évtizedeken keresztül meghatározták a világgazdaság működését. Ahogy a kereskedelem, a tőkeáramlások és a szabályozási környezet egyre inkább széttöredezik, a hatékonyságot az ellenálló képesség váltja fel mint irányelv. Ez összetettebbé és költségesebbé teszi a működési környezetet, miközben a megfizethetőség kérdése egyre sürgetőbbé válik. A biztosítás stratégiai szerepe soha nem volt ilyen jelentős – nemcsak a kockázatok kezelésében, hanem a beruházások, az innováció és a gazdasági bizalom fenntartásában is” – mondta Ludovic Subran, az Allianz vezető közgazdásza és befektetési igazgatója.
Címlapkép forrása: Portfolio
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