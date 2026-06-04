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Ez lehet a következő nagy robbanás: jönnek az emberszerű robotok, és valaki nagyon meggazdagodik majd ezen

A humanoid robotika piaca még a prototípus-fázisban jár, és az üzembe helyezett rendszerek száma legfeljebb néhány tucatot tesz ki. A Roland Berger friss elemzése szerint azonban az iparág 2035-re akár a 300-750 milliárd dolláros méretet is elérheti, hosszabb távon pedig az autóiparhoz hasonló, ezermilliárd dolláros szektorrá válhat. Az Nvidia egy kínai robotgyártóval áll össze, hogy tömeggyártott robotokkal törjenek be a robbanás előtt álló piacra.

Az Nvidia lépése nagyot szólt

Amikor az Nvidia valamit csinál, arra az iparági szereplők nagyon figyelnek, főleg, mióta a társaság vitathatatlan elsőséget szerzett az AI-chipek hatalmas és egyre csak növekvő piacán.

A társaság a tajvani Computex konferencián bemutatta új adatközponti processzorait és frissített szoftvereszközeit, ugyanakkor egy még kevésbé érett, de nagy potenciállal rendelkező piacon is fontos bejelentést tettek. A humanoid robotika területén az Nvidia a kínai Unitree vállalattal kötött együttműködést

tömeggyártásra kész humanoid robotok előállítására.

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