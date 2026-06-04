Ez lehet a következő nagy robbanás: jönnek az emberszerű robotok, és valaki nagyon meggazdagodik majd ezen

Az Nvidia lépése nagyot szólt
Amikor az Nvidia valamit csinál, arra az iparági szereplők nagyon figyelnek, főleg, mióta a társaság vitathatatlan elsőséget szerzett az AI-chipek hatalmas és egyre csak növekvő piacán.
A társaság a tajvani Computex konferencián bemutatta új adatközponti processzorait és frissített szoftvereszközeit, ugyanakkor egy még kevésbé érett, de nagy potenciállal rendelkező piacon is fontos bejelentést tettek. A humanoid robotika területén az Nvidia a kínai Unitree vállalattal kötött együttműködést
tömeggyártásra kész humanoid robotok előállítására.
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