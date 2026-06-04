Gazdát cserélhet a Manchester United, eladást fontolgat a Glazer család

A Glazer család több tagja is vizsgálja annak a lehetőségét, hogy részben vagy teljesen megváljon a Premier League-ben szereplő klubban lévő tulajdonrészétől. Bár a belső egyeztetések kezdetben csak egyes családtagok egyéni részvényértékesítéséről szóltak, ők most a többieket is próbálják meggyőzni a közös lépésről. A család egésze egyelőre nem határozott a kiszállás mellett, a tagok között még zajlik a vita a legmegfelelőbb forgatókönyvről, ráadásul néhányan kifejezetten ellenzik az eladást, ami megnehezítheti a tranzakció létrejöttét.

Egy esetleges értékesítés a közel-keleti befektetők és a tehetős amerikai magánszemélyek érdeklődését egyaránt felkeltheti.

A Manchester United papírjai jelenleg nagyjából 21 dolláros árfolyamon forognak a New York-i tőzsdén, ami körülbelül 3,6 milliárd dolláros piaci kapitalizációnak felel meg. Egy tényleges ügylet során ugyanakkor a Glazer-részvényekhez kapcsolódó többlet-szavazati jogok miatt a piaci értéknél lényegesen magasabb vételár is kialakulhat. A hírek hatására a papír árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 4,2 százalékkal emelkedett.

A család eladási szándéka alig több mint két évvel azután merült fel újra, hogy a Glazerek mintegy 29 százalékos részesedést értékesítettek a brit milliárdos Jim Ratcliffe-nek, az Ineos vegyipari óriás alapítójának, aki ezzel átvette a klub futballszakmai irányítását. A tulajdonosok már akkor sem voltak egységesek, de végül a katari befektetők teljes klubra vonatkozó, több mint 5 milliárd fontos ajánlata helyett a Ratcliffe-fel kötendő részleges megállapodást részesítették előnyben.

A tulajdonosváltás kérdését két ellentétes hatású tényező is alakítja. Egyrészt az Old Trafford stadion elkerülhetetlen és rendkívül költséges újjáépítése a következő években több milliárd fontos kiadást jelenthet a leendő vevőnek. Másrészt viszont a klub a legutóbbi szezonban kiharcolta a Bajnokok Ligája-szereplést, ami jelentős bevételnövekedéssel kecsegtet, és ezáltal növelheti a vételárat is.

A néhai Malcolm Glazer 2005-ben egy tőkeáttételes kivásárlás keretében szerezte meg a Manchester Unitedet, amivel hatalmas adóssággal terhelte meg a klubot. Bár Sir Alex Ferguson irányítása alatt az elért sportsikerek sokáig háttérbe szorították a szurkolói elégedetlenséget, a legendás menedzser 2013-as visszavonulása óta a klub folyamatosan cserélgette a vezetőedzőket és a méregdrága játékosokat, miközben alig szerzett trófeát. Miután a csapat 2025-ben – több mint egy évtized után először – egyetlen európai kupasorozatba sem jutott be, a szurkolók körében még inkább felerősödött az a meggyőződés, hogy gyökeres tulajdonosváltásra van szükség.

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