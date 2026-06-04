Hiába épülnek gőzerővel az energiatárolók, most komoly profitcsökkenés fenyegeti a beruházókat

Az Aurora Energy Research elemzése szerint Dél-Európa kulcspiacain jelentősen visszaeshetnek az akkumulátoros energiatárolók bevételei 2030-ra, mivel a gyorsan bővülő kapacitások felerősítik a piaci versenyt.

2030-ra várható bevételek a 2027-es szintekhez képest Olaszországban 35–41 százalékkal, Romániában pedig 40 százalékkal eshetnek vissza. Ezt a meredek csökkenést Görögország követi 21 százalékkal, majd Portugália 19 és Spanyolország 15 százalékkal

- mutatta be a prognózist az Aurora madridi energiakonferenciáján Matteo Coriglioni, a cég olaszországi üzletágának vezetője, amelyről a Montel számolt be.

A bevételek várható mérséklődése ellenére az akkumulátoros tárolók telepítése az elkövetkező öt évben jelentősen felgyorsul, mivel a növekvő megújulóenergia-termelés miatt egyre nagyobb szükség van a villamosenergia-rendszer rugalmasságára. Coriglioni rámutatott, hogy a hálózatra csatlakozó új akkumulátorok növekvő száma miatt a haszonkulcsok elkerülhetetlenül csökkennek majd.

A szakember szerint a szektorban nincs egyetlen stratégia, ami minden piacra megfelelne. A befektetőknek három kulcsfontosságú kérdésben kell dönteniük, amelyek

az elképzeléseinek megfelelő piac kiválasztása,

a projekt optimális helyszíne, valamint

a berendezések legmegfelelőbb műszaki konfigurációja.

Mivel egyre nagyobb a szakadék a piaci kereskedésből származó szabadpiaci bevételek és a fix szerződéses cash-flow-k között, a piaci szereplőknek kényes egyensúlyt kell teremteniük a jövedelmezőség és a finanszírozhatóság között.

Az Aurora elemzése rámutat arra is, hogy a napelemes rendszerek és az akkumulátoros tárolók együttes telepítése jelentősen növelheti a beruházások értékét, különösen azokon a területeken, ahol gyakori a megújulóenergia-termelés hálózati korlátozása. Az ilyen hibrid projektek révén az egyébként elvesző zöldáram eltárolható, és később, magasabb piaci árak mellett értékesíthető.

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