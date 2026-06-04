Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam

A kiberbiztonsági vállalat az LSEG elemzői konszenzusához képest
a tisztított egy részvényre jutó eredmény és az árbevétel terén is felülteljesített.
Az egy részvényre jutó nyereség a várt 1,07 dollár helyett 1,10 dollár lett, míg a bevétel a prognosztizált 1,36 milliárd dollárral szemben 1,39 milliárd dollárra nőtt. Ez utóbbi éves összevetésben 26 százalékos bővülést jelent. A társaság nettó nyeresége 27,8 millió dollárt ért el, ami jelentős javulás az egy évvel korábbi, 104,3 millió dolláros nettó veszteséghez képest.
A vállalat egyúttal bejelentette, hogy júliusban egy a négyhez arányú részvényfelosztást hajt végre. A papír szerdán 747,61 dolláros árfolyamon zárt, idén pedig már mintegy 60 százalékos pluszban tartózkodik. A jelentés után viszont több mint 10 százalékot esett az árfolyam, feltehetően azért, mert a jelentés nem volt elég erős a beárazott optimizmushoz képest. A növekedés jó, de nem sokkolóan jó; a guidance csak mérsékelten jobb; miközben a részvény sokat ment az elmúlt időszakban és a cybersecurity szektorban is látszik némi „sell the news” reakció.
George Kurtz vezérigazgató a gyorsjelentést követő konferenciahíváson kiemelte, hogy a mesterséges intelligenciára épülő észlelés és reagálás (AIDR) a CrowdStrike új növekedési pillérévé válik, amit jól mutat, hogy a második negyedéves értékesítési csatorna volumene már meghaladta az 50 millió dollárt. A cég az Anthropic Mythos modelljének korai tesztelői közé tartozik a Project Glasswing program keretében, miután a mesterségesintelligencia-kutató laboratórium válogatott partnereknek biztosított korai hozzáférést a rendszerhez.
A CrowdStrike a versenytársaihoz hasonlóan felvásárlásokkal is erősíti mesterségesintelligencia-képességeit. Legutóbb összesen 740 millió dollárért szerezte meg az SGNL identitásbiztonsági és a Pangea AI-biztonsági startupot. A szektor egésze profitál a kibervédelmi megoldások iránti robbanásszerűen növekvő keresletből, amelyet részben a fejlett AI-modellek által generált, egyre kifinomultabb fenyegetések hajtanak.
A társaság a folyó negyedévre nagyjából 1,44 milliárd dolláros árbevétellel számol, ami összhangban van az elemzői konszenzussal. Emellett a vállalat a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó nettó új éves rendszeres bevételi (ARR) előrejelzését a 6,53 és 6,56 milliárd dollár közötti sávba emelte.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Válaszút előtt az uniós harmadik országbeli pénzügyi szolgáltatók
Jövőre már nem tudnak betétet gyűjteni vagy hitelezni határon átnyúló intézményként.
Megszólalt a világ a legnagyobb chipgyártója: töretlen a kereslet a mesterséges intelligencia iránt
Tartós növekedéssel számolnak.
Onnan kaphat súlyos pofont a felemelkedő nagyhatalom, ahonnan nem gondolta volna: beinthet a szigetország
Kulcsfontosságú területről búcsúzhatnak.
Bődületes részvényvásárlás a Magyar Telekomnál
Több mint 15 milliárd forintot költött tegnap a cég.
Itt a vége Balásy Gyula cégeinek? Csoportos létszámleépítés indult a VEG-nél
Az ügyvezető is távozott.
Úgy látszik, bevált Trump üvöltözése Netanjahuval: fegyverszünetet kötött Izrael
Már amennyiben a Hezbollah sem támad.
Felpattanás után bezuhant a boltok forgalma
A húsvét hatását is látjuk.
RSM: Olvad a magyar M&A-piac jege - de a dealboomhoz több kell, mint hangulatváltás
A magyar M&A-piac 2025-ben még sokszor a kivárásról, elakadó folyamatokról és egymástól távol lévő vételár-elvárásokról szólt. Az RSM európai hálózatának tranzakciós adatai ugyan
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
ABM Industries Incorporated - elemzés
A júniusi Top 10 tizedik helyezettje, a chartjára ránéztem, és eldöntöttem, hogy elemzem is. Most azt gondolom, hogy nem jó célpont, de ha már megcsináltam a grafikonokat, akkor írok róla.Cég
A cég túlélése múlhat rajta - ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyi
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Újabb 25 000 ember lett az Intrum adósa. Lehet, hogy téged is keresni fognak.
Újabb tízezrek tartozása került a botrányos hírű Intrum Zrt. birtokába. A követeléskezelő ugyanis megvásárolt egy közel 41 milliárd forint értékű követeléscsomagot a Cessio Zrt-től, am
Van olyan mutató, ami szerint Magyarország vasúti nagyhatalom
A vasút valódi teljesítményét nem a sínek kilométerei, hanem az utasforgalom mutatja meg. Ebben a versenyben Magyarország messze megelőzi a régió országait: a hazai hálózat... The post Van ol
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Musk után az özönvíz!
Eldőlt: biztosan visszatér a kata - de nem mindenki fog neki örülni
A Checklistben Sándor Rolandot, a KPMG adótanácsadási területének Senior Managerét kérdeztük..
Mekkora növekedés van a gazdaságban 2026-ban? Virovácz Péter a friss GDP-ről
Megszólalt az elemző.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?