Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam

A kiberbiztonsági vállalat az LSEG elemzői konszenzusához képest

a tisztított egy részvényre jutó eredmény és az árbevétel terén is felülteljesített.

Az egy részvényre jutó nyereség a várt 1,07 dollár helyett 1,10 dollár lett, míg a bevétel a prognosztizált 1,36 milliárd dollárral szemben 1,39 milliárd dollárra nőtt. Ez utóbbi éves összevetésben 26 százalékos bővülést jelent. A társaság nettó nyeresége 27,8 millió dollárt ért el, ami jelentős javulás az egy évvel korábbi, 104,3 millió dolláros nettó veszteséghez képest.

A vállalat egyúttal bejelentette, hogy júliusban egy a négyhez arányú részvényfelosztást hajt végre. A papír szerdán 747,61 dolláros árfolyamon zárt, idén pedig már mintegy 60 százalékos pluszban tartózkodik. A jelentés után viszont több mint 10 százalékot esett az árfolyam, feltehetően azért, mert a jelentés nem volt elég erős a beárazott optimizmushoz képest. A növekedés jó, de nem sokkolóan jó; a guidance csak mérsékelten jobb; miközben a részvény sokat ment az elmúlt időszakban és a cybersecurity szektorban is látszik némi „sell the news” reakció.

George Kurtz vezérigazgató a gyorsjelentést követő konferenciahíváson kiemelte, hogy a mesterséges intelligenciára épülő észlelés és reagálás (AIDR) a CrowdStrike új növekedési pillérévé válik, amit jól mutat, hogy a második negyedéves értékesítési csatorna volumene már meghaladta az 50 millió dollárt. A cég az Anthropic Mythos modelljének korai tesztelői közé tartozik a Project Glasswing program keretében, miután a mesterségesintelligencia-kutató laboratórium válogatott partnereknek biztosított korai hozzáférést a rendszerhez.

A CrowdStrike a versenytársaihoz hasonlóan felvásárlásokkal is erősíti mesterségesintelligencia-képességeit. Legutóbb összesen 740 millió dollárért szerezte meg az SGNL identitásbiztonsági és a Pangea AI-biztonsági startupot. A szektor egésze profitál a kibervédelmi megoldások iránti robbanásszerűen növekvő keresletből, amelyet részben a fejlett AI-modellek által generált, egyre kifinomultabb fenyegetések hajtanak.

A társaság a folyó negyedévre nagyjából 1,44 milliárd dolláros árbevétellel számol, ami összhangban van az elemzői konszenzussal. Emellett a vállalat a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó nettó új éves rendszeres bevételi (ARR) előrejelzését a 6,53 és 6,56 milliárd dollár közötti sávba emelte.

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