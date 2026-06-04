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Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők
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Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Portfolio
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Elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miután egyszerre több kockázati tényező is nyomás alá helyezte a részvénypiacokat. Az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, ami az AI-hoz kapcsolódó papírok széles körében eladási hullámot indított el. A befektetői hangulatot tovább rontják Donald Trump újabb vámfenyegetései, amelyek ismét a globális kereskedelmi feszültségek erősödésének kockázatát vetítik előre, miközben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások sem mutatnak érdemi előrelépést. A geopolitikai bizonytalanság és a technológiai szektor gyengélkedése együttesen kockázatkerülő üzemmódba kapcsolta a befektetőket.
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Lefordulás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,57 százalékot esett, a Hang Seng 1,89 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,72 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,32 százalékot eshet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,26 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét publikálja, a KSH pedig az áprilisi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön az euróövezeti áprilisi kiskereskedelem, valamint az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet fontosabb piacmozgató adat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 687,07 -1,2% 0,1% 2,4% 5,5% 19,2% 46,6%
S&P 500 7 553,68 -0,7% 0,4% 4,5% 10,3% 26,5% 80,2%
Nasdaq 30 571,24 -0,3% 2,0% 10,3% 21,1% 41,1% 126,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 402,13 2,5% 5,2% 14,9% 35,9% 82,7% 135,4%
Hang Seng 25 633,21 -1,6% 1,2% -0,6% 0,0% 9,0% -11,5%
CSI 300 4 938,81 0,5% 0,6% 2,7% 6,7% 28,2% -6,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 795,94 -1,3% -1,5% 2,1% 1,2% 2,9% 58,6%
CAC 8 150,42 -0,7% -0,7% 0,4% 0,0% 5,0% 25,2%
FTSE 10 332,3 -0,4% -1,6% -0,3% 4,0% 17,6% 46,3%
FTSE MIB 50 038,16 -1,1% 0,9% 3,7% 11,3% 24,9% 96,6%
IBEX 18 176 -0,5% -1,1% 2,2% 5,0% 28,6% 98,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 720,2 -0,9% 2,2% 0,7% 21,3% 40,4% 184,1%
ATX 6 096,17 -0,7% 0,0% 5,2% 14,5% 37,8% 73,0%
PX 2 526,96 -0,2% -1,4% -0,4% -5,9% 16,7% 115,1%
Magyar blue chipek              
OTP 41 070 -2,0% 0,6% -1,3% 17,0% 52,8% 156,3%
Mol 3 986 0,5% 6,3% -3,6% 35,6% 28,2% 66,5%
Richter 12 000 -4,5% -3,6% -8,2% 21,6% 19,4% 47,1%
Magyar Telekom 2 696 -1,9% 3,7% 9,8% 50,4% 53,5% 564,0%
Nyersanyagok              
WTI 99,76 2,3% 8,0% -5,3% 74,2% 55,6% 45,0%
Brent 96,03 0,0% 1,8% -11,3% 57,8% 46,3% 34,5%
Arany 4 446,45 -1,3% 0,3% -4,1% 2,8% 32,8% 137,6%
Devizák              
EURHUF 355,1300 0,1% 0,1% -1,8% -7,5% -12,1% 2,3%
USDHUF 305,8434 0,4% 0,2% -0,5% -6,4% -13,8% 6,9%
GBPHUF 411,9050 0,2% 0,6% -2,1% -6,5% -14,2% 1,9%
EURUSD 1,1612 -0,3% -0,1% -1,3% -1,1% 1,9% -4,3%
USDJPY 159,8650 0,0% 0,2% 2,1% 2,0% 11,2% 45,1%
GBPUSD 1,3437 -0,3% 0,1% -1,4% -0,1% -0,7% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 045,64 -3,9% -13,8% -18,1% -27,8% -39,3% 63,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,49 0,8% 0,2% 2,3% 7,8% 0,8% 176,0%
10 éves német állampapírhozam 3,04 2,1% 2,8% 1,3% 6,1% 21,2% -1 759,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,43 0,0% -1,3% -11,0% -21,0% -23,3% 82,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

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