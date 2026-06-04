Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

Lefordulás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,57 százalékot esett, a Hang Seng 1,89 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,72 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,32 százalékot eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,26 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét publikálja, a KSH pedig az áprilisi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön az euróövezeti áprilisi kiskereskedelem, valamint az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet fontosabb piacmozgató adat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 687,07
|-1,2%
|0,1%
|2,4%
|5,5%
|19,2%
|46,6%
|S&P 500
|7 553,68
|-0,7%
|0,4%
|4,5%
|10,3%
|26,5%
|80,2%
|Nasdaq
|30 571,24
|-0,3%
|2,0%
|10,3%
|21,1%
|41,1%
|126,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 402,13
|2,5%
|5,2%
|14,9%
|35,9%
|82,7%
|135,4%
|Hang Seng
|25 633,21
|-1,6%
|1,2%
|-0,6%
|0,0%
|9,0%
|-11,5%
|CSI 300
|4 938,81
|0,5%
|0,6%
|2,7%
|6,7%
|28,2%
|-6,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 795,94
|-1,3%
|-1,5%
|2,1%
|1,2%
|2,9%
|58,6%
|CAC
|8 150,42
|-0,7%
|-0,7%
|0,4%
|0,0%
|5,0%
|25,2%
|FTSE
|10 332,3
|-0,4%
|-1,6%
|-0,3%
|4,0%
|17,6%
|46,3%
|FTSE MIB
|50 038,16
|-1,1%
|0,9%
|3,7%
|11,3%
|24,9%
|96,6%
|IBEX
|18 176
|-0,5%
|-1,1%
|2,2%
|5,0%
|28,6%
|98,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 720,2
|-0,9%
|2,2%
|0,7%
|21,3%
|40,4%
|184,1%
|ATX
|6 096,17
|-0,7%
|0,0%
|5,2%
|14,5%
|37,8%
|73,0%
|PX
|2 526,96
|-0,2%
|-1,4%
|-0,4%
|-5,9%
|16,7%
|115,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 070
|-2,0%
|0,6%
|-1,3%
|17,0%
|52,8%
|156,3%
|Mol
|3 986
|0,5%
|6,3%
|-3,6%
|35,6%
|28,2%
|66,5%
|Richter
|12 000
|-4,5%
|-3,6%
|-8,2%
|21,6%
|19,4%
|47,1%
|Magyar Telekom
|2 696
|-1,9%
|3,7%
|9,8%
|50,4%
|53,5%
|564,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,76
|2,3%
|8,0%
|-5,3%
|74,2%
|55,6%
|45,0%
|Brent
|96,03
|0,0%
|1,8%
|-11,3%
|57,8%
|46,3%
|34,5%
|Arany
|4 446,45
|-1,3%
|0,3%
|-4,1%
|2,8%
|32,8%
|137,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,1300
|0,1%
|0,1%
|-1,8%
|-7,5%
|-12,1%
|2,3%
|USDHUF
|305,8434
|0,4%
|0,2%
|-0,5%
|-6,4%
|-13,8%
|6,9%
|GBPHUF
|411,9050
|0,2%
|0,6%
|-2,1%
|-6,5%
|-14,2%
|1,9%
|EURUSD
|1,1612
|-0,3%
|-0,1%
|-1,3%
|-1,1%
|1,9%
|-4,3%
|USDJPY
|159,8650
|0,0%
|0,2%
|2,1%
|2,0%
|11,2%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3437
|-0,3%
|0,1%
|-1,4%
|-0,1%
|-0,7%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 045,64
|-3,9%
|-13,8%
|-18,1%
|-27,8%
|-39,3%
|63,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,49
|0,8%
|0,2%
|2,3%
|7,8%
|0,8%
|176,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|2,1%
|2,8%
|1,3%
|6,1%
|21,2%
|-1 759,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,43
|0,0%
|-1,3%
|-11,0%
|-21,0%
|-23,3%
|82,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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