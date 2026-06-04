  • Megjelenítés
Már ebben a hónapban befut a Meta várva várt új AI-os fejlesztése
Üzlet

Már ebben a hónapban befut a Meta várva várt új AI-os fejlesztése

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Meta többször is elhalasztotta az új, Muse Spark nevű mesterségesintelligencia-modelljének API-kiadását a fejlesztők számára, és a Wall Street Journal értesülései szerint egészen keddig nem is tűzték ki a premier hivatalos dátumát.

A Meta szóvivője szerdán a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a vállalat már teszteli az alkalmazás-programozási felületet néhány első partnerével, és

a tervek szerint még ebben a hónapban elérhetővé teszi azt a nagyközönség számára is.

Alexandr Wang, a Meta AI vezetője egyébként már áprilisban jelezte az X közösségi oldalon, hogy a Muse Spark API "hamarosan érkezik".

A Muse Spark modellt áprilisban mutatta be a Meta, mint a vállalat újonnan létrehozott, Superintelligence Labs nevű részlegének legelső fejlesztését. Az új technológia elsődleges célja, hogy csökkentse a cég lemaradását a közvetlen riválisokkal szemben.

Még több Üzlet

Trump súlyos lépése után teljesen megbénul a kártyás fizetés egy egész országban

Nagy újítás jön a Netflixnél: mesterséges intelligenciával keresnek megoldást egy növekvő problémára

Kockázatkerülő üzemmódba kapcsoltak a befektetők

A Meta szerdán egy új, kifejezetten vállalkozásoknak tervezett mesterségesintelligencia-alapú ügynököt is bemutatott, amely a mindennapi üzleti folyamatok hatékonyabbá tételében nyújt segítséget. A társaság igyekszik felvenni a versenyt az OpenAI, az Anthropic és a Google fejlesztéseivel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Property X 2026

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter új megállapodást köt Emmanuel Macronnal, felszólítást küldött Orbán Viktornak
Irányt váltott a forint a nagy devizapiaci pofozkodás után
Elromlott a hangulat, világszerte esnek a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility