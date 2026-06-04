Már ebben a hónapban befut a Meta várva várt új AI-os fejlesztése

A Meta többször is elhalasztotta az új, Muse Spark nevű mesterségesintelligencia-modelljének API-kiadását a fejlesztők számára, és a Wall Street Journal értesülései szerint egészen keddig nem is tűzték ki a premier hivatalos dátumát.

A Meta szóvivője szerdán a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy a vállalat már teszteli az alkalmazás-programozási felületet néhány első partnerével, és

a tervek szerint még ebben a hónapban elérhetővé teszi azt a nagyközönség számára is.

Alexandr Wang, a Meta AI vezetője egyébként már áprilisban jelezte az X közösségi oldalon, hogy a Muse Spark API "hamarosan érkezik".

A Muse Spark modellt áprilisban mutatta be a Meta, mint a vállalat újonnan létrehozott, Superintelligence Labs nevű részlegének legelső fejlesztését. Az új technológia elsődleges célja, hogy csökkentse a cég lemaradását a közvetlen riválisokkal szemben.

A Meta szerdán egy új, kifejezetten vállalkozásoknak tervezett mesterségesintelligencia-alapú ügynököt is bemutatott, amely a mindennapi üzleti folyamatok hatékonyabbá tételében nyújt segítséget. A társaság igyekszik felvenni a versenyt az OpenAI, az Anthropic és a Google fejlesztéseivel.

Forrás: Reuters

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