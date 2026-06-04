Megszólalt a világ a legnagyobb chipgyártója: töretlen a kereslet a mesterséges intelligencia iránt

Vej Csö-csia vezérigazgató a társaság éves közgyűlésén, az észak-tajvani Hszincsuban beszélt a kilátásokról. Elmondta, hogy a partnerek továbbra is optimisták az AI-piac jövőjét illetően, miközben a vállalat folyamatosan figyelemmel kíséri az emelkedő alapanyag-költségek hatásait. A cégvezető kiemelte, hogy az AI-modellek egyre szélesebb körű alkalmazása látható a fogyasztói, a vállalati és a kormányzati szegmensben is,
ez a trend pedig rendkívül erős keresletet generál a fejlett chipek iránt.
A vezérigazgató arra is kitért, hogy a TSMC mindent megtesz az amerikai megrendelők igényeinek kiszolgálásáért, ám az Egyesült Államokba tervezett gyártás felfuttatása hosszú időt vesz majd igénybe, mire teljes kapacitással üzemelhet. Pontos menetrendet ugyanakkor nem jelölt meg.
Vej az elmúlt egy év teljesítményét kiemelkedőnek értékelte, miután a részvények árfolyama a tavaly júniusi 950 tajvani dollárról szerdára 2425 tajvani dollárra ugrott. A munkavállalói nyereségrészesedés 2023-ról 2024-re mintegy 30 százalékkal nőtt, majd a következő évben újabb 30 százalékos emelkedést mutatott, és a vezérigazgató várakozásai szerint 2026-ban is hasonló ütemű bővülés várható. Hangsúlyozta, hogy ennek a növekedésnek nincs felső korlátja.
A hosszabb távú növekedési motorok közül a cégvezető az önvezető járműveket és a robotikát emelte ki, jelezve, hogy a TSMC elkötelezett a robotikai fejlesztések támogatása mellett.
Tajvan a héten ad otthont az éves Computex konferenciának, ahol a világ vezető technológiai vállalatai – köztük az Nvidia és az Intel képviselői – méltatták a szigetország kulcsszerepét a globális ellátási láncban. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója az eseményen elmondta, hogy cége igyekszik kiszolgálni a központi feldolgozóegységek (CPU) és a grafikus processzorok (GPU) iránti rendkívüli igényt, bár a gyártási kapacitáskorlátok továbbra is nehézséget jelentenek. A TSMC, az Nvidia kulcsfontosságú beszállítója áprilisban megemelte az idei évre vonatkozó árbevétel-előrejelzését, és jelezte, hogy a folyamatosan növekvő kereslet miatt tovább növeli a beruházásait.
Forrás: Reuters
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