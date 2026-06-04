Nagy újítás jön a Netflixnél: mesterséges intelligenciával keresnek megoldást egy növekvő problémára

Stone kifejtette, hogy a generatív mesterséges intelligencia személyre szabottabb és interaktívabb élményt tesz lehetővé a műsorválasztás során. A fejlesztésekkel a Netflix

hatékonyabban szeretné kezelni azt a növekvő felhasználói frusztrációt, amelyet a hatalmas kínálat bősége okoz.

A vállalat már jelenleg is alkalmaz generatív mesterséges intelligenciát és természetesnyelv-feldolgozást annak feltérképezésére, hogy a nézők éppen milyen hangulatban vannak, és mihez lenne kedvük. Emellett egy olyan hangalapú felhasználói felületet is tesztelnek, amely a korábbi megtekintési előzményeket és felhasználói igényeket ötvözi egyéb tényezőkkel, például a felkapott tartalmakkal, hogy a lehető legpontosabb, egyedi ajánlásokat nyújthassa.

Stone hangsúlyozta, hogy a személyre szabott ajánlások régóta a Netflix egyik legfőbb erősségét jelentik, a vállalat célja pedig az, hogy ezen a területen továbbra is az élvonalban maradjon.

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