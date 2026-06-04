Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Egész szép zárás lett a vége
Végül egész szép eredménnyel zárták az amerikai indexek a csütörtököt, a Dow Jones kifejezetten nagyot ment, a Nasdaq pedig lényegében lehozta nullára a napot. A Broadcom nem teljesített túl rózsásan - a chipgyártó több mint 14%-ot szánkázott ma lefelé, ez alapjaiban befolyásolta a techrészvényekkel kapcsolatos befektetői étvágyat.
A zárás végül a következő lett:
- Dow Jones +1,73%
- S&P 500 +0,41%
- Nasdaq -0,09%
Fordult a Nasdaq
A Nasdaq is leradírozta a mínuszokat: a technológia-túlsúlyos index enyhe, 0,02%-os pluszba fordult. Az S&P 500 tovbábbra is kövér, 1,61%-os emelkedést mutat, az S&P 500 pedig valahogy a kettő közt, 0,42%-os pluszban áll. A Broadcom is kezdi kiheverni a mai sokkot: a chipgyártó már "csak" 11%-os mínuszban van.
Vegyesen mozog az amerikai piac
Igencsak vegyesen mozog ma az amerikai értékpapír-piac: a Dow Jones hatalmasat ralizik, több mint 900 pontos emelkedést láthatunk, a Nasdaq viszont szenved és enyhe mínuszban van. Jól látható a trend: a befektetők adják a techpapírokat és bankokat, kereskedelmi vállalatokat vesznek meg. A hangulatot megalapozták a Broadcom vártnál gyengébb számai - a chipgyártó vállalat majdnem 15%-ot esett a mai kereskedésben.
- A Dow Jones 1,84%-os,
- az S&P 500 0,32%-os pluszban,
- a Nasdaq viszont 0,23%-os mínuszban áll.
Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde
Európában a kezdeti iránykeresés után mérsékelt emelkedés alakult ki nap végére, a magyar tőzsde ehhez képest alulteljesítő volt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek.
Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények
Eseménydúsan telt a május a hazai részvénypiacon, számos vállalat közzétette első negyedéves számait, amelyeket természtesen az elemzők is értékeltek. Ennek köszönhetően a hónap nem csak a blue chipek szempontjából volt mozgalmas, hanem a hazai midcapeknél is láttunk több módosítást az ajánlásokban és a célárakban. Érdemes követni ezeket az elemzéseket, hiszen fontos iránymutatást adhatnak azzal kapcsolatban, hogy mit lehet várni a hazai részvényektől.
Vegyes nyitás az USA-ban, nyomás alatt a tech szektor
Vegyes nyitást láttunk az amerikai tőzsdéken, a Dow 1,1 százalékos pluszban kezdett, miközben az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett. A befektetők elkezdték adni a chiprészvényeket a Broadcom csalódást keltő gyorsjelentése után. A Broadcom árfolyama 13 százalékot zuhant, miután a cég bevétele elmaradt a várakozásoktól. A CrowdStrike is 10 százalékot esett a gyenge második negyedéves bevételi előrejelzés miatt. A félvezetőszektor szélesebb körben is nyomás alá került: az SMH chip ETF több mint 3 százalékot veszített értékéből, az Arm, a Micron és a Marvell pedig egyaránt nagyjából 6 százalékos mínuszban kezdett.
Kitörés előtt ez az olcsó magyar részvény - Most érdemes nagyon figyelni!
A választás utáni zajok mérséklődésével egyre inkább kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok a magyar tőzsdén, a befektetők számára pedig kifejezetten biztató, hogy nem csak a nagypapírokban van most bőven fantázia. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy olcsó, de épp kitörésre készül.
Csúnyán néznek ki a tech papírok
Nagy eséssel nyithat több tech papír, a Broadcom közel 15 százalékot eshet, miután a cég vártnál gyengébb első negyedéves számokról számolt be. Más chipgyártók is eséssel kezdhetnek, a Micron 5,9 százalékot, a Qualcomm 2,7 százalékot, az AMD pedig 3,8 százalékot eshet. Az elmúlt időszakban látott nagy rali után úgy tűnik, hogy beindult a profitrealizálás.
Lefordult az olajár a tűzszünet hírére
Több mint három százalékkal estek az olajárak, miután Izrael és Libanon tűzszüneti megállapodást kötött. Az egyezség felélesztette a reményeket egy szélesebb körű, az iráni konfliktust is lezáró megállapodás iránt, amely akár a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához is vezethet.
Kis pluszban Európa
Délutánra az európai tőzsdéken enyhe emelkedés alakult ki, legalábbis a Stoxx 600 index 0,3 százalékos pluszban van. A vezető indexek ugyanakkor továbbra is vegyes képet mutatnak,a DAX 0,8 százalékot emelkedett, a CAC 1,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 viszont 0,2 százalékot esett.
Gazdát cserélhet a Manchester United, eladást fontolgat a Glazer család
A Manchester United amerikai tulajdonosai, a Glazer család egyes tagjai a klubban lévő részesedésük értékesítését fontolgatják a Bloomberg értesülései szerint. Ezzel a végéhez közeledhet a több mint két évtizedes, folyamatos szurkolói tiltakozások kísérte tulajdonosi korszak.
Iránykeresés Európában, esik a magyar tőzsde
A piacokon továbbra sincs egyértelmű irány, a DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,7 százalékkal került feljebb, azonban a FTSE 100 0,4 százalékos mínuszban van. A spanyol tőzsde emelkedik, az olasz piac pedig esik.
A magyar tőzsde eközben lefordult, a BUX 0,4 százalékos mínuszban van, a blue chipek közül egyedül a Mol tud ma délelőtt emelkedni.
Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam
Bár a CrowdStrike első negyedéves eredményeivel kis mértékben felülmúlta a Wall Street várakozásait, a kiberbiztonsági vállalat részvényei mintegy 10 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben a jelentés közzétételét követően - jelentette a Cnbc.
Az amerikai tőzsdére is bevezetik a világ egyik legforróbb AI-részvényét
Rendkívül pozitív visszajelzéseket kapott a befektetőktől a tervezett amerikai tőzsdei bevezetésével kapcsolatban az SK Hynix dél-koreai memóriachip-gyártó. A vállalat piaci kapitalizációja közben átlépte az ezermilliárd dolláros határt, miközben a mesterséges intelligencia iránti robusztus kereslet továbbra is feszítetten tartja a memóriapiacot.
Hiába kaszált milliárdokat az amerikai chipóriás, a befektetőknek ez sem volt elég
Gyengébb árbevételről számolt be a Broadcom a második pénzügyi negyedévben, a befektetőket pedig különösen az zavarta, hogy a vállalat vezérigazgatója, Hock Tan vezérigazgató nem emelte meg a társaság 2026-ra vonatkozó, több mint 100 milliárd dolláros AI-chipbevételi célját. A részvény a gyorsjelentést követően esni kezdett a zárás utáni kereskedésben - írja a CNBC.
Bizonytalanság
Vegyes mozgások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,1 százalékos mínuszban van. Az összeurópai Stoxx 600 index gyakorlatilag stagnál.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon sincs egyértelmű irány, minimális elmozdulást mutat ma reggel a BUX.
Megszólalt a világ a legnagyobb chipgyártója: töretlen a kereslet a mesterséges intelligencia iránt
A világ legnagyobb félvezető-bérgyártója, a tajvani TSMC magabiztosan tekint a következő évekre, hiszen a mesterséges intelligencia iránti töretlen kereslet és a fejlett chipek iránti igény tartós növekedést vetít előre a vállalat számára.
Bődületes részvényvásárlás a Magyar Telekomnál
Jelentős sajátrészvény-vásárlást hajtott végre a Magyar Telekom, a társaság szerdán több mint 5,6 millió darab részvényt vett a Budapesti Értéktőzsdén, a tranzakció értéke meghaladta a 15,5 milliárd forintot. A lépés a korábban bejelentett részvényesi javadalmazási program része.
Magát Jamie Dimont is beveti a JP Morgan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez
Szokatlan lépésre szánta el magát a JP Morgan a SpaceX által tervezett, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésének számító IPO ügyében.
Hét éve nem látott vagyonrobbanás a dollármilliomosoknál: a mesterséges intelligencia hozta el az új aranykort
Tavaly közel kétmillióval nőtt a dollármilliomosok száma világszerte, miközben vagyonuk összértéke rekordszintet ért el – derül ki a párizsi székhelyű Capgemini Research Institute harmincadik alkalommal kiadott World Wealth Report című jelentéséből. A növekedést elsősorban az AI által is generált erős tőzsdei teljesítmény és a mérséklődő infláció ösztönözte a tanulmány szerint.
Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
Áron és Viktor ebben az epizódban a budapesti BL-döntő élményeiből kiindulva a Heinekenen és a globális sörgyártókon keresztül nézik meg, hogyan árazza át a piac a visszaeső alkoholfogyasztás hosszú távú hatásait. Szóba kerül a francia cégek magyarországi múltja és esetleges visszatérése, majd a Ferrari elektromos modellje körüli felhördülés: vajon csak egy csúnya autóról van szó, vagy a márkaérték szempontjából is komoly figyelmeztetésről? A sportcipőpiacon az Asics látványos előretörése ad témát, miközben Amerikában Greg Abel első nagyobb Berkshire-lépései, az AI-rali újabb hulláma, a Trump-közeli részvényügyletek és a SpaceX lehetséges 2000 milliárd dolláros értékeltsége kerülnek terítékre. Végül egy régóta feledésbe merült vállalat feltámadására vetettek pillantást, amely sztori fontos tanulságokat hordoz mindannyiunknak: nem szabad feladni!
Lefordulás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,57 százalékot esett, a Hang Seng 1,89 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,72 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,32 százalékot eshet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,26 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét publikálja, a KSH pedig az áprilisi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön az euróövezeti áprilisi kiskereskedelem, valamint az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet fontosabb piacmozgató adat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 687,07
|-1,2%
|0,1%
|2,4%
|5,5%
|19,2%
|46,6%
|S&P 500
|7 553,68
|-0,7%
|0,4%
|4,5%
|10,3%
|26,5%
|80,2%
|Nasdaq
|30 571,24
|-0,3%
|2,0%
|10,3%
|21,1%
|41,1%
|126,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 402,13
|2,5%
|5,2%
|14,9%
|35,9%
|82,7%
|135,4%
|Hang Seng
|25 633,21
|-1,6%
|1,2%
|-0,6%
|0,0%
|9,0%
|-11,5%
|CSI 300
|4 938,81
|0,5%
|0,6%
|2,7%
|6,7%
|28,2%
|-6,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 795,94
|-1,3%
|-1,5%
|2,1%
|1,2%
|2,9%
|58,6%
|CAC
|8 150,42
|-0,7%
|-0,7%
|0,4%
|0,0%
|5,0%
|25,2%
|FTSE
|10 332,3
|-0,4%
|-1,6%
|-0,3%
|4,0%
|17,6%
|46,3%
|FTSE MIB
|50 038,16
|-1,1%
|0,9%
|3,7%
|11,3%
|24,9%
|96,6%
|IBEX
|18 176
|-0,5%
|-1,1%
|2,2%
|5,0%
|28,6%
|98,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|134 720,2
|-0,9%
|2,2%
|0,7%
|21,3%
|40,4%
|184,1%
|ATX
|6 096,17
|-0,7%
|0,0%
|5,2%
|14,5%
|37,8%
|73,0%
|PX
|2 526,96
|-0,2%
|-1,4%
|-0,4%
|-5,9%
|16,7%
|115,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 070
|-2,0%
|0,6%
|-1,3%
|17,0%
|52,8%
|156,3%
|Mol
|3 986
|0,5%
|6,3%
|-3,6%
|35,6%
|28,2%
|66,5%
|Richter
|12 000
|-4,5%
|-3,6%
|-8,2%
|21,6%
|19,4%
|47,1%
|Magyar Telekom
|2 696
|-1,9%
|3,7%
|9,8%
|50,4%
|53,5%
|564,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|99,76
|2,3%
|8,0%
|-5,3%
|74,2%
|55,6%
|45,0%
|Brent
|96,03
|0,0%
|1,8%
|-11,3%
|57,8%
|46,3%
|34,5%
|Arany
|4 446,45
|-1,3%
|0,3%
|-4,1%
|2,8%
|32,8%
|137,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,1300
|0,1%
|0,1%
|-1,8%
|-7,5%
|-12,1%
|2,3%
|USDHUF
|305,8434
|0,4%
|0,2%
|-0,5%
|-6,4%
|-13,8%
|6,9%
|GBPHUF
|411,9050
|0,2%
|0,6%
|-2,1%
|-6,5%
|-14,2%
|1,9%
|EURUSD
|1,1612
|-0,3%
|-0,1%
|-1,3%
|-1,1%
|1,9%
|-4,3%
|USDJPY
|159,8650
|0,0%
|0,2%
|2,1%
|2,0%
|11,2%
|45,1%
|GBPUSD
|1,3437
|-0,3%
|0,1%
|-1,4%
|-0,1%
|-0,7%
|-4,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 045,64
|-3,9%
|-13,8%
|-18,1%
|-27,8%
|-39,3%
|63,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,49
|0,8%
|0,2%
|2,3%
|7,8%
|0,8%
|176,0%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|2,1%
|2,8%
|1,3%
|6,1%
|21,2%
|-1 759,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,43
|0,0%
|-1,3%
|-11,0%
|-21,0%
|-23,3%
|82,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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