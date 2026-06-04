Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

Végül egész szép eredménnyel zárták az amerikai indexek a csütörtököt, a Dow Jones kifejezetten nagyot ment, a Nasdaq pedig lényegében lehozta nullára a napot. A Broadcom nem teljesített túl rózsásan - a chipgyártó több mint 14%-ot szánkázott ma lefelé, ez alapjaiban befolyásolta a techrészvényekkel kapcsolatos befektetői étvágyat.

A zárás végül a következő lett:

Dow Jones +1,73%

S&P 500 +0,41%

Nasdaq -0,09%