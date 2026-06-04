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Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones
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Nagyot ment csütörtökön a Dow Jones

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Vegyes mozgásokat lehet ma látni a nemzetközi piacokon, Európában a nap első fele iránykereséssel telt, majd délutánra enyhe emelkedés alakult ki, miután az olajár érdemben csökkent azt követően, hogy Izrael és Libanon megegyezett a tűzszünet megújításáról, ez pedig az iráni békereményeket is felélesztette. Nyomást helyez ugyanakkor a tőzsdékre, hogy az elmúlt hónapok sztárjainak számító technológiai és chipgyártó vállalatok részvényeiben profitrealizálás indult meg, amit néhány nagyobb vállalat frissen megjelent gyorsjelentése is fokozott. Ez utóbbi ugyanakkor inkább az amerikai tőzsdéken látszik jelenleg, ott a Nasdaq alulteljesítő. A jó európai hangulathoz képest a magyar tőzsde alulteljesítő volt ma, a BUX index végül 0,8 százalékos mínuszban zárt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek. Az amerikai tőzsdéken változott a hangualt: a Dow Jones markáns pluszban zárt, az S&P 500 is emelkedett, a Nasdaq gyakorlatilag nullában zárt.
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Egész szép zárás lett a vége

Végül egész szép eredménnyel zárták az amerikai indexek a csütörtököt, a Dow Jones kifejezetten nagyot ment, a Nasdaq pedig lényegében lehozta nullára a napot. A Broadcom nem teljesített túl rózsásan - a chipgyártó több mint 14%-ot szánkázott ma lefelé, ez alapjaiban befolyásolta a techrészvényekkel kapcsolatos befektetői étvágyat.

A zárás végül a következő lett:

  • Dow Jones +1,73%
  • S&P 500 +0,41%
  • Nasdaq -0,09%
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Fordult a Nasdaq

A Nasdaq is leradírozta a mínuszokat: a technológia-túlsúlyos index enyhe, 0,02%-os pluszba fordult. Az S&P 500 tovbábbra is kövér, 1,61%-os emelkedést mutat, az S&P 500 pedig valahogy a kettő közt, 0,42%-os pluszban áll. A Broadcom is kezdi kiheverni a mai sokkot: a chipgyártó már "csak" 11%-os mínuszban van.

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Vegyesen mozog az amerikai piac

Igencsak vegyesen mozog ma az amerikai értékpapír-piac: a Dow Jones hatalmasat ralizik, több mint 900 pontos emelkedést láthatunk, a Nasdaq viszont szenved és enyhe mínuszban van. Jól látható a trend: a befektetők adják a techpapírokat és bankokat, kereskedelmi vállalatokat vesznek meg. A hangulatot megalapozták a Broadcom vártnál gyengébb számai - a chipgyártó vállalat majdnem 15%-ot esett a mai kereskedésben.

  • A Dow Jones 1,84%-os,
  • az S&P 500 0,32%-os pluszban,
  • a Nasdaq viszont 0,23%-os mínuszban áll.
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Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Európában a kezdeti iránykeresés után mérsékelt emelkedés alakult ki nap végére, a magyar tőzsde ehhez képest alulteljesítő volt, a blue chipek pedig kivétel nélkül estek.

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Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde
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Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Eseménydúsan telt a május a hazai részvénypiacon, számos vállalat közzétette első negyedéves számait, amelyeket természtesen az elemzők is értékeltek. Ennek köszönhetően a hónap nem csak a blue chipek szempontjából volt mozgalmas, hanem a hazai midcapeknél is láttunk több módosítást az ajánlásokban és a célárakban. Érdemes követni ezeket az elemzéseket, hiszen fontos iránymutatást adhatnak azzal kapcsolatban, hogy mit lehet várni a hazai részvényektől.

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Bemondták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények
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Vegyes nyitás az USA-ban, nyomás alatt a tech szektor

Vegyes nyitást láttunk az amerikai tőzsdéken, a Dow 1,1 százalékos pluszban kezdett, miközben az S&P 500 0,1 százalékkal került lejjebb, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot esett. A befektetők elkezdték adni a chiprészvényeket a Broadcom csalódást keltő gyorsjelentése után. A Broadcom árfolyama 13 százalékot zuhant, miután a cég bevétele elmaradt a várakozásoktól. A CrowdStrike is 10 százalékot esett a gyenge második negyedéves bevételi előrejelzés miatt. A félvezetőszektor szélesebb körben is nyomás alá került: az SMH chip ETF több mint 3 százalékot veszített értékéből, az Arm, a Micron és a Marvell pedig egyaránt nagyjából 6 százalékos mínuszban kezdett.

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Kitörés előtt ez az olcsó magyar részvény - Most érdemes nagyon figyelni!

A választás utáni zajok mérséklődésével egyre inkább kezdenek kirajzolódni az erőviszonyok a magyar tőzsdén, a befektetők számára pedig kifejezetten biztató, hogy nem csak a nagypapírokban van most bőven fantázia. Mostani elemzésünkben egy olyan magyar részvénnyel foglalkozunk, amely nem csak, hogy olcsó, de épp kitörésre készül.

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Kitörés előtt ez az olcsó magyar részvény - Most érdemes nagyon figyelni!
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Csúnyán néznek ki a tech papírok

Nagy eséssel nyithat több tech papír, a Broadcom közel 15 százalékot eshet, miután a cég vártnál gyengébb első negyedéves számokról számolt be. Más chipgyártók is eséssel kezdhetnek, a Micron 5,9 százalékot, a Qualcomm 2,7 százalékot, az AMD pedig 3,8 százalékot eshet. Az elmúlt időszakban látott nagy rali után úgy tűnik, hogy beindult a profitrealizálás.

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Lefordult az olajár a tűzszünet hírére

Több mint három százalékkal estek az olajárak, miután Izrael és Libanon tűzszüneti megállapodást kötött. Az egyezség felélesztette a reményeket egy szélesebb körű, az iráni konfliktust is lezáró megállapodás iránt, amely akár a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásához is vezethet.

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Lefordult az olajár a tűzszünet hírére
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Kis pluszban Európa

Délutánra az európai tőzsdéken enyhe emelkedés alakult ki, legalábbis a Stoxx 600 index 0,3 százalékos pluszban van. A vezető indexek ugyanakkor továbbra is vegyes képet mutatnak,a DAX 0,8 százalékot emelkedett, a CAC 1,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 viszont 0,2 százalékot esett.

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Gazdát cserélhet a Manchester United, eladást fontolgat a Glazer család

A Manchester United amerikai tulajdonosai, a Glazer család egyes tagjai a klubban lévő részesedésük értékesítését fontolgatják a Bloomberg értesülései szerint. Ezzel a végéhez közeledhet a több mint két évtizedes, folyamatos szurkolói tiltakozások kísérte tulajdonosi korszak.

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Gazdát cserélhet a Manchester United, eladást fontolgat a Glazer család
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Iránykeresés Európában, esik a magyar tőzsde

A piacokon továbbra sincs egyértelmű irány, a DAX 0,4 százalékot emelkedett, a CAC 0,7 százalékkal került feljebb, azonban a FTSE 100 0,4 százalékos mínuszban van. A spanyol tőzsde emelkedik, az olasz piac pedig esik.

A magyar tőzsde eközben lefordult, a BUX 0,4 százalékos mínuszban van, a blue chipek közül egyedül a Mol tud ma délelőtt emelkedni.

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Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam

Bár a CrowdStrike első negyedéves eredményeivel kis mértékben felülmúlta a Wall Street várakozásait, a kiberbiztonsági vállalat részvényei mintegy 10 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben a jelentés közzétételét követően - jelentette a Cnbc.

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Kijöttek a számok: hiába szárnyal az amerikai kiberbiztonsági óriás, hirtelen zuhanni kezdett az árfolyam
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Az amerikai tőzsdére is bevezetik a világ egyik legforróbb AI-részvényét

Rendkívül pozitív visszajelzéseket kapott a befektetőktől a tervezett amerikai tőzsdei bevezetésével kapcsolatban az SK Hynix dél-koreai memóriachip-gyártó. A vállalat piaci kapitalizációja közben átlépte az ezermilliárd dolláros határt, miközben a mesterséges intelligencia iránti robusztus kereslet továbbra is feszítetten tartja a memóriapiacot.

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Az amerikai tőzsdére is bevezetik a világ egyik legforróbb AI-részvényét
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Hiába kaszált milliárdokat az amerikai chipóriás, a befektetőknek ez sem volt elég

Gyengébb árbevételről számolt be a Broadcom a második pénzügyi negyedévben, a befektetőket pedig különösen az zavarta, hogy a vállalat vezérigazgatója, Hock Tan vezérigazgató nem emelte meg a társaság 2026-ra vonatkozó, több mint 100 milliárd dolláros AI-chipbevételi célját. A részvény a gyorsjelentést követően esni kezdett a zárás utáni kereskedésben - írja a CNBC.

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Hiába kaszált milliárdokat az amerikai chipóriás, a befektetőknek ez sem volt elég
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Bizonytalanság

Vegyes mozgások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC 0,2 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,1 százalékos mínuszban van. Az összeurópai Stoxx 600 index gyakorlatilag stagnál.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon sincs egyértelmű irány, minimális elmozdulást mutat ma reggel a BUX.

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Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
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Megszólalt a világ a legnagyobb chipgyártója: töretlen a kereslet a mesterséges intelligencia iránt

A világ legnagyobb félvezető-bérgyártója, a tajvani TSMC magabiztosan tekint a következő évekre, hiszen a mesterséges intelligencia iránti töretlen kereslet és a fejlett chipek iránti igény tartós növekedést vetít előre a vállalat számára.

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Megszólalt a világ a legnagyobb chipgyártója: töretlen a kereslet a mesterséges intelligencia iránt
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Bődületes részvényvásárlás a Magyar Telekomnál

Jelentős sajátrészvény-vásárlást hajtott végre a Magyar Telekom, a társaság szerdán több mint 5,6 millió darab részvényt vett a Budapesti Értéktőzsdén, a tranzakció értéke meghaladta a 15,5 milliárd forintot. A lépés a korábban bejelentett részvényesi javadalmazási program része.

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Bődületes részvényvásárlás a Magyar Telekomnál
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Magát Jamie Dimont is beveti a JP Morgan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez

Szokatlan lépésre szánta el magát a JP Morgan a SpaceX által tervezett, minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetésének számító IPO ügyében.

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Magát Jamie Dimont is beveti a JP Morgan minden idők legnagyobb tőzsdei bevezetéséhez
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Hét éve nem látott vagyonrobbanás a dollármilliomosoknál: a mesterséges intelligencia hozta el az új aranykort

Tavaly közel kétmillióval nőtt a dollármilliomosok száma világszerte, miközben vagyonuk összértéke rekordszintet ért el – derül ki a párizsi székhelyű Capgemini Research Institute harmincadik alkalommal kiadott World Wealth Report című jelentéséből. A növekedést elsősorban az AI által is generált erős tőzsdei teljesítmény és a mérséklődő infláció ösztönözte a tanulmány szerint.

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Hét éve nem látott vagyonrobbanás a dollármilliomosoknál: a mesterséges intelligencia hozta el az új aranykort
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Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?

Áron és Viktor ebben az epizódban a budapesti BL-döntő élményeiből kiindulva a Heinekenen és a globális sörgyártókon keresztül nézik meg, hogyan árazza át a piac a visszaeső alkoholfogyasztás hosszú távú hatásait. Szóba kerül a francia cégek magyarországi múltja és esetleges visszatérése, majd a Ferrari elektromos modellje körüli felhördülés: vajon csak egy csúnya autóról van szó, vagy a márkaérték szempontjából is komoly figyelmeztetésről? A sportcipőpiacon az Asics látványos előretörése ad témát, miközben Amerikában Greg Abel első nagyobb Berkshire-lépései, az AI-rali újabb hulláma, a Trump-közeli részvényügyletek és a SpaceX lehetséges 2000 milliárd dolláros értékeltsége kerülnek terítékre. Végül egy régóta feledésbe merült vállalat feltámadására vetettek pillantást, amely sztori fontos tanulságokat hordoz mindannyiunknak: nem szabad feladni!

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Új szintre lépett a mohóság, most jön a tőzsdei zuhanás?
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Lefordulás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,57 százalékot esett, a Hang Seng 1,89 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,72 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,32 százalékot eshet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,08 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,26 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek áprilisi összevont mérlegét publikálja, a KSH pedig az áprilisi kiskereskedelmi adatot közli. Külföldön az euróövezeti áprilisi kiskereskedelem, valamint az amerikai heti munkanélkülisegély-kérelmek száma lehet fontosabb piacmozgató adat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,9 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 50,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 687,07 -1,2% 0,1% 2,4% 5,5% 19,2% 46,6%
S&P 500 7 553,68 -0,7% 0,4% 4,5% 10,3% 26,5% 80,2%
Nasdaq 30 571,24 -0,3% 2,0% 10,3% 21,1% 41,1% 126,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 402,13 2,5% 5,2% 14,9% 35,9% 82,7% 135,4%
Hang Seng 25 633,21 -1,6% 1,2% -0,6% 0,0% 9,0% -11,5%
CSI 300 4 938,81 0,5% 0,6% 2,7% 6,7% 28,2% -6,0%
Európai részvényindexek              
DAX 24 795,94 -1,3% -1,5% 2,1% 1,2% 2,9% 58,6%
CAC 8 150,42 -0,7% -0,7% 0,4% 0,0% 5,0% 25,2%
FTSE 10 332,3 -0,4% -1,6% -0,3% 4,0% 17,6% 46,3%
FTSE MIB 50 038,16 -1,1% 0,9% 3,7% 11,3% 24,9% 96,6%
IBEX 18 176 -0,5% -1,1% 2,2% 5,0% 28,6% 98,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 134 720,2 -0,9% 2,2% 0,7% 21,3% 40,4% 184,1%
ATX 6 096,17 -0,7% 0,0% 5,2% 14,5% 37,8% 73,0%
PX 2 526,96 -0,2% -1,4% -0,4% -5,9% 16,7% 115,1%
Magyar blue chipek              
OTP 41 070 -2,0% 0,6% -1,3% 17,0% 52,8% 156,3%
Mol 3 986 0,5% 6,3% -3,6% 35,6% 28,2% 66,5%
Richter 12 000 -4,5% -3,6% -8,2% 21,6% 19,4% 47,1%
Magyar Telekom 2 696 -1,9% 3,7% 9,8% 50,4% 53,5% 564,0%
Nyersanyagok              
WTI 99,76 2,3% 8,0% -5,3% 74,2% 55,6% 45,0%
Brent 96,03 0,0% 1,8% -11,3% 57,8% 46,3% 34,5%
Arany 4 446,45 -1,3% 0,3% -4,1% 2,8% 32,8% 137,6%
Devizák              
EURHUF 355,1300 0,1% 0,1% -1,8% -7,5% -12,1% 2,3%
USDHUF 305,8434 0,4% 0,2% -0,5% -6,4% -13,8% 6,9%
GBPHUF 411,9050 0,2% 0,6% -2,1% -6,5% -14,2% 1,9%
EURUSD 1,1612 -0,3% -0,1% -1,3% -1,1% 1,9% -4,3%
USDJPY 159,8650 0,0% 0,2% 2,1% 2,0% 11,2% 45,1%
GBPUSD 1,3437 -0,3% 0,1% -1,4% -0,1% -0,7% -4,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 045,64 -3,9% -13,8% -18,1% -27,8% -39,3% 63,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,49 0,8% 0,2% 2,3% 7,8% 0,8% 176,0%
10 éves német állampapírhozam 3,04 2,1% 2,8% 1,3% 6,1% 21,2% -1 759,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,43 0,0% -1,3% -11,0% -21,0% -23,3% 82,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT

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