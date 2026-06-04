Összeomlottak az AI miatt a szoftvercégek - De mutatunk három részvényt, amiben most van fantázia

A befektetők régóta azt találgatják, kik lesznek az AI-forradalom következő nagy nyertesei az Nvidia után. A Wall Street egyre kevésbé hisz abban, hogy a mesterséges intelligencia minden szoftvercég számára aranybánya lesz, és ez látszik a tőzsdei teljesítményeken is: miközben több szoftverrészvény összeomlott az év első felében, néhány vállalatnál éppen most nyílhat vonzó beszállási lehetőség. Megnéztük, hogy kik lehetnek a nyertesek és vesztesek, mit mutatnak az árazási szintek és hogy melyik papírokban látnak most fantáziát az elemzők.

A korábbi technológiai szuperciklusokhoz hasonlóképp zajlik a mesterséges intelligencia forradalma is: az első szakaszban jellemzően azok járnak a legjobban, akik az infrastruktúrát biztosítják. Ennek megfelelően az első felvonás egyértelműen az Nvidia és a chipgyártók sikertörténete volt, amelyek szinte korlátlan árazási erővel értékesíthették a hardvereket. A befektetők eközben arra várnak, mikor jön el a következő szakasz, amikor a kiépült infrastruktúrára építve a szoftvercégek is látványos bevételnövekedést tudnak felmutatni. A szoftveres második hullám azonban eddig nem hozott általános áttörést, a szektorban nem mindenki profitál egyformán az AI térnyeréséből, a szoftvercégeknek most bizonyítaniuk kell, hogy képesek üzletileg is megtérülő AI-megoldásokat építeni a rendkívül költséges infrastruktúrára.

Ez a tőzsdei teljesítményekben is látványosan nyomon követhető, 2026 első hónapjaiban komoly eladási hullám és pesszimizmus jellemezte a szoftverpapírokat. A befektetők aggodalma fokozódott, hogy a generatív mesterséges intelligencia folyamatosan okosodó modelljei feleslegessé teszik a hagyományos előfizetéses szoftvereket, ezzel rombolva a cégek árazási erejét és profitmarzsát.

Az elmúlt hetekben látszik egy stabilizálódás, erősödött az a narratíva, hogy az AI nem fogja egyik napról a másikra tönkretenni a teljes iparágat. A szoftverrészvények jelentős része visszapattant a mélypontról, a befektetők pedig elkezdték keresni az alulértékelt lehetőségeket, megindult a bottom-fishing.