Összeomlottak az AI miatt a szoftvercégek - De mutatunk három részvényt, amiben most van fantázia

A korábbi technológiai szuperciklusokhoz hasonlóképp zajlik a mesterséges intelligencia forradalma is: az első szakaszban jellemzően azok járnak a legjobban, akik az infrastruktúrát biztosítják. Ennek megfelelően az első felvonás egyértelműen az Nvidia és a chipgyártók sikertörténete volt, amelyek szinte korlátlan árazási erővel értékesíthették a hardvereket. A befektetők eközben arra várnak, mikor jön el a következő szakasz, amikor a kiépült infrastruktúrára építve a szoftvercégek is látványos bevételnövekedést tudnak felmutatni. A szoftveres második hullám azonban eddig nem hozott általános áttörést, a szektorban nem mindenki profitál egyformán az AI térnyeréséből, a szoftvercégeknek most bizonyítaniuk kell, hogy képesek üzletileg is megtérülő AI-megoldásokat építeni a rendkívül költséges infrastruktúrára.
Ez a tőzsdei teljesítményekben is látványosan nyomon követhető, 2026 első hónapjaiban komoly eladási hullám és pesszimizmus jellemezte a szoftverpapírokat. A befektetők aggodalma fokozódott, hogy a generatív mesterséges intelligencia folyamatosan okosodó modelljei feleslegessé teszik a hagyományos előfizetéses szoftvereket, ezzel rombolva a cégek árazási erejét és profitmarzsát.
Az elmúlt hetekben látszik egy stabilizálódás, erősödött az a narratíva, hogy az AI nem fogja egyik napról a másikra tönkretenni a teljes iparágat. A szoftverrészvények jelentős része visszapattant a mélypontról, a befektetők pedig elkezdték keresni az alulértékelt lehetőségeket, megindult a bottom-fishing.
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