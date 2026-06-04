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Trump súlyos lépése után teljesen megbénul a kártyás fizetés egy egész országban
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Trump súlyos lépése után teljesen megbénul a kártyás fizetés egy egész országban

MTI
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Június 6-tól felfüggesztik a Visa és a Mastercard bankkártyákkal történő fizetéseket Kubában, miután a tranzakciókat lebonyolító külföldi bank megszünteti együttműködését a kubai állami pénzügyi szolgáltatóval, a Fincimexszel - közölte a kubai jegybank.

A tájékoztatás szerint a meg nem nevezett külföldi bank az amerikai szankciók életbe lépése miatt szakítja meg kapcsolatát a Fincimexszel, amely a kubai katonai érdekeltségű GAESA konglomerátum része, és a nemzetközi bankkártyás tranzakciók kezeléséért felel az országban.

A kubai központi bank szerint a külföldi pénzintézet arról tájékoztatta a Fincimexet, hogy

június 6-tól jogi okokból nem tudja teljesíteni a fennálló megállapodásokat.

A havannai vezetés az amerikai politika "fojtogatási stratégiájának" tulajdonította a döntést, amely szerinte a kubai lakosság ellen irányul.

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Az intézkedés előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya május 1-jén újabb szankciókat vezetett be a GAESA ellen. A rendelkezés értelmében péntektől azok a külföldi bankok és vállalatok is amerikai büntetőintézkedések kockázatával szembesülhetnek, amelyek továbbra is üzleti kapcsolatban maradnak a konglomerátummal.

Az új amerikai szankciók az elmúlt hetekben több külföldi vállalat kivonulását is elindították Kubából. Négy spanyol, kanadai és indonéz szállodaüzemeltető már bejelentette, hogy megszünteti együttműködését a GAESA-val közösen irányított szállodákban. A hírügynökség szerint légitársaságok és nemzetközi hajózási vállalatok is felülvizsgálják kubai kapcsolataikat.

A Visa és Mastercard szolgáltatásainak megszűnésével Kuba nem tud majd bevételt fogadni áruk és szolgáltatások értékesítéséből ezen nemzetközi kártyarendszereken keresztül. A devizás fizetések ugyanakkor továbbra is lehetségesek készpénzzel, kubai előre fizetett kártyákkal, valamint az orosz Mir és a kínai UnionPay kártyarendszer használatával.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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