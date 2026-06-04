Van egy hazai blue chip, amiért megőrülnek most a profi befektetők

Változékony befektetői hangulat jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat májusban a geopolitikai fejlemények, a kötvénypiaci folyamatok, valamint az inflációs és kamatpályával kapcsolatos aggodalmak közepette. Az energiapiaci mozgások és a devizapiaci kilengések mellett a technológiai szektor körüli hangulat is alakította a globális részvénypiacokat. A nemzetközi piacokon érzékelhető óvatos befektetői hangulat a hazai tőzsdei kereskedésre is hatással volt,
a BUX index 1 százaléknál kisebb emelkedéssel zárta a májust.
Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mik a várakozásaik a magyar részvénypiacra és a forintárfolyam alakulására, hogy melyek a kedvenc részvényeik és a legkevésbé kedvelt papírjaik.
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