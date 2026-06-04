Van egy hazai blue chip, amiért megőrülnek most a profi befektetők

A bizonytalanság uralja a napokban a tőzsdéket, az iráni háború, az olajár, az inflációs aggodalmak és a mesterséges intelligencia-sztori is alakítják a részvényárfolyamokat. Rendszeres havi felmérésünk keretein belül június elején is megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mit várnak a BUX index és a forint alakulására a következő hónapokban, és hogy melyek a kedvenc hazai részvényeik. Van egy blue chip, amely szinte az összes válaszadónál szerepel a top pickek listáján.

Változékony befektetői hangulat jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat májusban a geopolitikai fejlemények, a kötvénypiaci folyamatok, valamint az inflációs és kamatpályával kapcsolatos aggodalmak közepette. Az energiapiaci mozgások és a devizapiaci kilengések mellett a technológiai szektor körüli hangulat is alakította a globális részvénypiacokat. A nemzetközi piacokon érzékelhető óvatos befektetői hangulat a hazai tőzsdei kereskedésre is hatással volt,

a BUX index 1 százaléknál kisebb emelkedéssel zárta a májust.

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Havi rendszeres felmérésünkben ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket, hogy mik a várakozásaik a magyar részvénypiacra és a forintárfolyam alakulására, hogy melyek a kedvenc részvényeik és a legkevésbé kedvelt papírjaik.