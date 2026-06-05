Becsődölt egy magyar utazási iroda, mutatjuk, mit kell tenni a károsultaknak

Az Európai Utazási Biztosító (EUB) fogadja péntektől a kárbejelenéseket a Travel Teachers károsultjaitól, akiknek erre 60 nap áll rendelkezésükre, azaz augusztus 3-áig tehetik meg - közölte a biztosító az MTI-vel, miután honlapján közzétette a kártérítésével kapcsolatos tudnivalókat.

A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) pénteken arról tájékoztatott, a Travel Teachers Kft. utazási iroda biztosítója megkezdheti az utasok kártalanítását a társaság vagyoni biztosítékának felhasználásával. A kormányhivatal a most lezárult hatósági eljárása során megállapította,

az iroda nem rendelkezik elegendő forrással az utasai kártalanításához, így az utasok a biztosítóhoz fordulhatnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 15. Csődbe ment egy utazási iroda, sok a károsult

A biztosító a honlapján ismerteti, hogy az igényeket online, postán, emailben, faxon is meg lehet tenni, és csatolni kell az utazási jelentkezési lapot, az utazási szerződést, az utazási iroda által kiállított számlákat, valamint a befizetési bizonylatokat.

A Travel Teachers Kft. utazási szolgáltató 16 440 000 forintos vagyoni biztosíték nyújtására vonatkozó kezesi biztosítással rendelkezik. A biztosító a biztosítási szerződésre vonatkozóan az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletnek megfelelően kizárólag az utazási csomagokra befizetett előlegekre, és részvételi díjakra nyújt biztosítási fedezetet. Ha egy foglalás nem minősül utazási csomagnak, arra a biztosítási fedezet nem terjed ki - írta az EUB a tájékoztatóban.

Részletes tájékoztató ezen az oldalon olvasható - közölte a biztosító. A kormányhivatal 2026. április 30-án kelt határozatával vonta vissza a Travel Teachers Kft. utazásszervező vállalkozás tevékenységi jogosultságát, ezzel egyidejűleg a vállalkozás számára 1 évre megtiltotta az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység további folytatását. Minderre azért volt szükség, mert a hivatalból indított hatósági ellenőrzés során több jogsértésre is fény derült.

Az utazási iroda nem rendelkezett a tevékenység folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott valamennyi feltétellel, a vagyoni biztosíték tartására vonatkozó kötelezettségét megszegte, továbbá a kormányhivatal számára valótlan tartalmú bejelentést tett.

A Travel Teachers 2026. május 1-je óta utazásokat nem bonyolíthatott le, és kötelessé vált az elmaradt utazásokra befizetett részvételi díjakat visszafizetni. Mivel azonban a beérkezett panaszok szerint a cég nem kezdte meg ügyfelei kártalanítását, a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben a kormányhivatal május 18-án eljárást indított. Ennek eredményeként történhetett most meg a biztosítótársaság felhívása a rendelkezésre álló vagyoni biztosíték terhére történő kárrendezésre.

Címlapkép forrása: Shutterstock