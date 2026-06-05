Csoportos létszámleépítést jelentett be a legnagyobb magyar betongyártó

Legfeljebb 45 embert bocsáthat el a biharkeresztresi Viastein Kft. – írta meg a haon.hu megyei hírportál. A Bayer Construct csoporthoz tartozó betonelem-gyártó a leépítési szándékát már be is jelentette a kormányhivatalnál.

A Viastein Kft. 2026. május 28-án tett előzetes bejelentést a kormányhivatalhoz a maximum 45 dolgozó csoportos létszámleépítésére vonatkozó szándékáról, egyben azt is jelezte, hogy várhatóan ennél kevesebb lesz azok száma, akit ténylegesen elbocsátanak – írta a Hajdú Online (haon.hu) megyei hírportál.

A kormányhivatal tájékoztatása szerint 300 fő feletti foglalkoztató cégek esetében akkor lehet csoportos létszámleépítésről beszélni, ha az elbocsátott dolgozók száma meghaladja a 30-at, vagyis egyelőre nem jelenthető ki, hogy ez megtörtént, csak az esetleges szándékot jelezték előzetesen.

A Bayer Construct csoporthoz tartozó Viastein

térköveket illetve betonelemeket gyárt a városban, a leépítés okáról egyelőre nincs információ.

Címlapkép forrása: bayer construct