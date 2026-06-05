Felemás zárás a magyar tőzsdén

Bizonytalanság jellemezte ma az európai piacokat, ezzel összhangban a magyar tőzsdén sem alakult ki határozott irány a mai kereskedésben, a blue chipek pedig vegyesen zártak.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban zárt. Eközben a Mol árfolyama 0,2 százalékos mínuszban fejezte be a napot, míg a Magyar Telekom árfolyama 1,1 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Appeninn és a Waberer's vezette a sort 6,7 illetve 3,6 százalékos emelkedéssel, a lista végén a CIG Pannónia állt 2,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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