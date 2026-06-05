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Felfelé vette az irányt a magyar tőzsde
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Felfelé vette az irányt a magyar tőzsde

Portfolio
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Alaposan elromlott a hangulat az ázsiai tőzsdéken pénteken. A befektetők elsősorban a mesterséges intelligenciával kapcsolt és a csipgyártáshoz kapcsolódó részvényeket adták. A legnagyobb esés a dél-koreai piacon volt, ahol az elmúlt hónapokban hatalmasat ralizó papírokat adták leginkább a befektetők, de a japán tőzsde is lefordult. A kedvezőtlen ázsiai előjelek ellenére a magyar piac a tegnapi esést korrigálva felfelé indult el.
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Emelkedik a magyar tőzsde

A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a magyar részvénypiac, a BUX-index jelenleg 0,6 százalék pluszban áll, mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik, a legnagyobb mértékben a Richter 1,3 százalékkal, az OTP és a Magyar Telekom 0,6 százalékkal emelkedett, a Mol pedig 0,3 százalék pluszban áll.

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Az International Finance Corporation részesedést szerzett az Ipoteka Bankban

Az International Finance Corporation, élve a konverziós jogával, tőkévé konvertálta az üzbég Ipoteka Bank részére az akvizíciót megelőzően nyújtott konvertálható hitelét. A szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően 2026. május 26-án megtörtént a tranzakció zárása.

A tranzakció eredményeként az IFC 8,7%-os tulajdonossá vált az Ipoteka Bankban, míg az Üzbég Köztársaság Gazdasági- és Pénzügyminisztériumának részesedése 17,5%-ra, illetve az OTP Bank Nyrt. tulajdoni hányada 72,9%-ra módosult.

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A túlélésért küzdenek a bitcoint felhalmozó cégek

Az elmúlt hónapok kriptopiaci esése nemcsak a kriptoeszközöket ütötte meg, hanem azokat a vállalatokat is, amelyek üzleti modelljüket gyakorlatilag a bitcoin felhalmozására építették. Ezeknek a cégeknek az összesített piaci értéke csúcsához képest már 62 milliárd dollárral csökkent, írja a Bloomberg.

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A túlélésért küzdenek a bitcoint felhalmozó cégek
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Nyomás alatt a kriptoeszközök

Tovább folytatódik a kriptók esése. A bitcoin ma 1, az ethereum pedig 2,5 százalékot veszített az értékéből. Ezzel a Bitcoin már négy havi mélyponton van. Nyilvánvalóan nem hatott a piaci hangulatra jól, hogy az egyik legnagyobb, bitcoinnokat felhalmozó cég, a Strategy 2022 óta most először bitcoint adott el, de a itcoin ETF-ekből is ritkán látható tőkekivonás zajlik.

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A Broadcomra indult az esés

Az ázsiai technológiai részvényeket adják ma, miután az amerikai chipgyártó Broadcom csalódást keltő gyorsjelentése után a befektetők elkezdtek profitot realizálni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírokban.

A legnagyobb eladói nyomás a dél-koreai piacon van, ahol a chipgyártó vállalatok súlya kiemelkedően magas. A Samsung Electronics közel 7 százalékot zuhant, az SK Hynix több mint 8 százalékot esett, a Samsung SDI több mint 7 százalékot veszített értékéből, az LG Display 7,4 százalékkal, az LG Innotek 6,1 százalékkal, a Seoul Semiconductor pedig több mint 6 százalékkal került lejjebb.

Japánban szintén erős eladói hullám söpört végig a technológiai papírokon. A chipgyártó berendezéseket készítő Tokyo Electron több mint 6 százalékot, az Advantest pedig több mint 5 százalékot esett. A Murata Manufacturing közel 5 százalékkal, az ipari robotokat gyártó Fanuc pedig több mint 4 százalékkal gyengült.

A tajvani piacon az Apple beszállítói is nyomás alá kerültek. A Hon Hai Precision Industry 1,7 százalékot, a Pegatron 2,6 százalékot, az iPhone-ok kameramoduljaihoz lencséket gyártó Largan Precision több mint 4 százalékot veszített értékéből.

Az ázsiai esést az előző napi amerikai piaci mozgások váltották ki. A Broadcom több mint 12 százalékot zuhant, miután a vállalat második pénzügyi negyedéves bevétele elmaradt a várakozásoktól. A gyenge teljesítmény az egész félvezetőszektorra átterjedt, a VanEck Semiconductor ETF több mint 1 százalékot esett, az Arm Holdings több mint 4 százalékot, a Micron Technology pedig közel 8 százalékot veszített értékéből.

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Esés Ázsiában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,09 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,15 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,37 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,11 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,01 százalékot eshet, a S&P 500 0,42 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,76 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma sűrű hazai adatnap jön: az MNB közzéteszi a májusi devizatartalékok alakulását, a KSH publikálja az áprilisi ipari termelési adatot, este pedig a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését. Nemzetközi oldalon az euróövezeti első negyedéves GDP második becslése, valamint az amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz a hét legfontosabb eseménye: délután érkeznek a májusi átlagos órabérek és a nem mezőgazdaságban dolgozók foglalkoztatottsági adatai.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 561,93 1,7% 1,8% 5,4% 7,3% 21,5% 48,4%
S&P 500 7 584,31 0,4% 0,3% 5,3% 10,8% 27,0% 79,3%
Nasdaq 30 407,81 -0,5% 0,6% 10,0% 20,4% 40,0% 120,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 67 470,69 -1,4% 4,3% 13,4% 34,0% 78,7% 133,1%
Hang Seng 25 253,4 -1,5% 1,0% -3,2% -1,5% 6,8% -12,7%
CSI 300 4 904,75 -0,7% -0,2% 2,0% 5,9% 26,8% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 944,95 0,6% -0,6% 4,0% 1,9% 2,8% 59,0%
CAC 8 244,29 1,2% 0,7% 3,4% 1,2% 5,6% 26,5%
FTSE 10 360,32 0,3% -0,6% 0,0% 4,3% 17,7% 46,6%
FTSE MIB 50 174,36 0,3% 0,7% 5,7% 11,6% 25,2% 96,2%
IBEX 18 276 0,6% 0,0% 5,3% 5,6% 29,6% 101,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 591,91 -0,8% 1,6% 0,0% 20,3% 38,2% 176,7%
ATX 6 116,53 0,3% 1,2% 6,6% 14,8% 39,1% 73,6%
PX 2 536,2 0,4% 0,6% 2,6% -5,6% 17,4% 115,2%
Magyar blue chipek              
OTP 40 700 -0,9% 0,6% -2,2% 16,0% 49,7% 149,8%
Mol 3 916 -1,8% 3,5% -6,1% 33,2% 37,2% 61,8%
Richter 11 880 -1,0% -3,8% -6,6% 20,4% 18,4% 44,2%
Magyar Telekom 2 662 -1,3% 1,4% 7,8% 48,5% 51,3% 555,7%
Nyersanyagok              
WTI 96,83 -2,9% 4,5% -11,8% 69,1% 52,3% 39,1%
Brent 97,89 0,0% 4,4% -9,5% 60,9% 50,8% 36,0%
Arany 4 471,45 0,6% 0,0% -1,7% 3,4% 32,6% 136,1%
Devizák              
EURHUF 353,7900 -0,4% -0,1% -2,5% -7,9% -12,3% 2,3%
USDHUF 304,1916 -0,5% 0,1% -1,8% -6,9% -13,8% 7,0%
GBPHUF 409,5100 -0,6% 0,2% -3,1% -7,1% -14,5% 1,7%
EURUSD 1,1631 0,2% -0,1% -0,7% -1,0% 1,7% -4,4%
USDJPY 159,9500 0,0% 0,5% 2,1% 2,0% 11,7% 46,0%
GBPUSD 1,3444 0,1% 0,1% -0,8% -0,1% -1,0% -5,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 814,8 -0,4% -13,2% -20,1% -28,1% -39,1% 73,0%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,02 -0,5% 3,2% -1,1% 5,6% 19,8% -1 546,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,57 2,6% 1,5% -8,1% -18,9% -21,4% 87,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Golden House Studio

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