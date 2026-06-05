Felfelé vette az irányt a magyar tőzsde

Az ázsiai technológiai részvényeket adják ma, miután az amerikai chipgyártó Broadcom csalódást keltő gyorsjelentése után a befektetők elkezdtek profitot realizálni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírokban.

A legnagyobb eladói nyomás a dél-koreai piacon van, ahol a chipgyártó vállalatok súlya kiemelkedően magas. A Samsung Electronics közel 7 százalékot zuhant, az SK Hynix több mint 8 százalékot esett, a Samsung SDI több mint 7 százalékot veszített értékéből, az LG Display 7,4 százalékkal, az LG Innotek 6,1 százalékkal, a Seoul Semiconductor pedig több mint 6 százalékkal került lejjebb.

Japánban szintén erős eladói hullám söpört végig a technológiai papírokon. A chipgyártó berendezéseket készítő Tokyo Electron több mint 6 százalékot, az Advantest pedig több mint 5 százalékot esett. A Murata Manufacturing közel 5 százalékkal, az ipari robotokat gyártó Fanuc pedig több mint 4 százalékkal gyengült.

A tajvani piacon az Apple beszállítói is nyomás alá kerültek. A Hon Hai Precision Industry 1,7 százalékot, a Pegatron 2,6 százalékot, az iPhone-ok kameramoduljaihoz lencséket gyártó Largan Precision több mint 4 százalékot veszített értékéből.

Az ázsiai esést az előző napi amerikai piaci mozgások váltották ki. A Broadcom több mint 12 százalékot zuhant, miután a vállalat második pénzügyi negyedéves bevétele elmaradt a várakozásoktól. A gyenge teljesítmény az egész félvezetőszektorra átterjedt, a VanEck Semiconductor ETF több mint 1 százalékot esett, az Arm Holdings több mint 4 százalékot, a Micron Technology pedig közel 8 százalékot veszített értékéből.