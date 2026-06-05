Közzétette az Opus Global, hogy pontosan mennyi lesz a részvényenkénti osztalék

Közzétette az osztalék pontos részvényenkénti összegét az Opus Global, ami alapján 4,7 százalékos osztalékhozam adódik a jelenlegi részvényárfolyammal számolva.

Az Opus Global április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése 10,55 milliárd forint osztalék kifizetéséről határozott a 16,5 milliárd forintos eredmény után. A vállalat 173,8 millió darab saját részvénnyel rendelkezik, amire nem fizet osztalékot, így részvényenként

20,11 forintos osztalék adódik.

Ez a jelenlegi árfolyammal számolva 4,7 százalékos osztalékhozamot jelent.

A közgyűlési határozat alapján az osztalékfizetés kezdőnapja 2026. június 17., az osztalékfizetés fordulónapja 2026. június 10., ami azt jelenti, hogy osztalékra azok jogosultak, akik ezen a napon az Opus-részvények tulajdonosai, és akiknek számlavezetője kérte a részvénykönyvi bejegyzésüket. A Budapesti Értéktőzsde T+2 napos elszámolási rendje miatt a 2025. évi osztalékra jogosító Opus-részvényeket utoljára 2026. június 8-án lehet úgy megvásárolni, hogy azok még osztalékjogosultságot biztosítsanak.

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