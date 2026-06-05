Lefordultak az amerikai tőzsdék
A nyitás után nem sokkal csúnyán lefordultak a vezető amerikai részvényindexek, az S&P 500 egy, a Nasdaq pedig már közel 2 százalék mínuszban áll. Majd a nagy technológiai cégek részvényei közül leginkább az Nvidia-t ütik, az már 2,5 százalék mínuszban áll. a Tesla 1,7 százalékot veszített az értékéből. Az elmúlt hetek tőzsdei raliának egyik nagy nyertese, az Intel 6 százalékot zuhant ma.
Vezető a BUX
A vezető nyugat-európai tőzsdéken továbbra is iránykereséssel telik a nap, a DAX index nullában van, a francia CAC index 0,4 százalékot emelkedett. a brit FTSE 0,3 százalékkal került feljebb. A magyar tőzsde továbbra is a legjobbak közé tartozik Európában, 0,9 százalékos emelkedéssel, amit elsősorban az OTP 1 és a Richter másfél százalékos emelkedése hajt.
Olyan erős az amerikai gazdaság, hogy jöhet a kamatemelés
Nagyot bővült az amerikai nem-mezőgazdasági álláshelyek száma, de lassult a bérdinamika, miközben a munkanélküliségi ráta nem változott, maradt 4,3%-on. Az ISM beszerzésimenedzser-indexek, az ADP és a mai adatok is egyaránt afelé mutatnak, hogy az amerikai gazdaság kirobbanó formában van, ahol viszont az infláció egyre nagyobb probléma. Ezután az amerikai jegybankon, pontosabban annak új elnökén a világ szeme, hogy vajon kamatemeléssel reagál-e a jegybank a mostani helyzetre.
Jó a hangulat Európában
Alapvetően jó a hangulat pénteken az európai tőzsdéken, mérsékelten emelkednek a fontosabb részvényindexek. A német tőzsde 0,2%, a francia 0,5%, a brit 0,2%-kal került feljebb. A régiónkban vegyesek a mozgások, mert miközben a lengyel tőzsde 1%-ot esett, főleg a vezető bankrészvények esése miatt, a cseh tőzsde 0,3%-ot emelkedik, az osztrák 0,6-ot, a magyar tőzsde pedig kiemelkedő 1% körüli emelkedésével egész Európában emögött elsősorban az OTP részvények 1 és a Richter papírjainak 2%-os emelkedése áll.
Nem kap kivételt a tőzsdén a SpaceX vagy az Anthropic
Az S&P Dow Jones Indices bejelentette, hogy nem módosítja az S&P 500 indexbe kerülés szabályait, annak ellenére, hogy a piacon felmerült az igény arra, hogy a jövőben érkező óriáscégek, például a SpaceX vagy az Anthropic gyorsabban kerülhessenek be az indexbe.
Iránykeresés
Iránykereséssel indult a kereskedés pénteken az európai tőzsdéken. A német DAX index 0,2 százalék mínuszban áll, a francia CAC index 0,1 százalékos emelkedéssel indult.
Emelkedik a magyar tőzsde
A nyitás után nem sokkal pluszba lendült a magyar részvénypiac, a BUX-index jelenleg 0,6 százalék pluszban áll, mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik, a legnagyobb mértékben a Richter 1,3 százalékkal, az OTP és a Magyar Telekom 0,6 százalékkal emelkedett, a Mol pedig 0,3 százalék pluszban áll.
Az International Finance Corporation részesedést szerzett az Ipoteka Bankban
Az International Finance Corporation, élve a konverziós jogával, tőkévé konvertálta az üzbég Ipoteka Bank részére az akvizíciót megelőzően nyújtott konvertálható hitelét. A szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően 2026. május 26-án megtörtént a tranzakció zárása.
A tranzakció eredményeként az IFC 8,7%-os tulajdonossá vált az Ipoteka Bankban, míg az Üzbég Köztársaság Gazdasági- és Pénzügyminisztériumának részesedése 17,5%-ra, illetve az OTP Bank Nyrt. tulajdoni hányada 72,9%-ra módosult.
A túlélésért küzdenek a bitcoint felhalmozó cégek
Az elmúlt hónapok kriptopiaci esése nemcsak a kriptoeszközöket ütötte meg, hanem azokat a vállalatokat is, amelyek üzleti modelljüket gyakorlatilag a bitcoin felhalmozására építették. Ezeknek a cégeknek az összesített piaci értéke csúcsához képest már 62 milliárd dollárral csökkent, írja a Bloomberg.
Nyomás alatt a kriptoeszközök
Tovább folytatódik a kriptók esése. A bitcoin ma 1, az ethereum pedig 2,5 százalékot veszített az értékéből. Ezzel a Bitcoin már négy havi mélyponton van. Nyilvánvalóan nem hatott a piaci hangulatra jól, hogy az egyik legnagyobb, bitcoinnokat felhalmozó cég, a Strategy 2022 óta most először bitcoint adott el, de a itcoin ETF-ekből is ritkán látható tőkekivonás zajlik.
A Broadcomra indult az esés
Az ázsiai technológiai részvényeket adják ma, miután az amerikai chipgyártó Broadcom csalódást keltő gyorsjelentése után a befektetők elkezdtek profitot realizálni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó papírokban.
A legnagyobb eladói nyomás a dél-koreai piacon van, ahol a chipgyártó vállalatok súlya kiemelkedően magas. A Samsung Electronics közel 7 százalékot zuhant, az SK Hynix több mint 8 százalékot esett, a Samsung SDI több mint 7 százalékot veszített értékéből, az LG Display 7,4 százalékkal, az LG Innotek 6,1 százalékkal, a Seoul Semiconductor pedig több mint 6 százalékkal került lejjebb.
Japánban szintén erős eladói hullám söpört végig a technológiai papírokon. A chipgyártó berendezéseket készítő Tokyo Electron több mint 6 százalékot, az Advantest pedig több mint 5 százalékot esett. A Murata Manufacturing közel 5 százalékkal, az ipari robotokat gyártó Fanuc pedig több mint 4 százalékkal gyengült.
A tajvani piacon az Apple beszállítói is nyomás alá kerültek. A Hon Hai Precision Industry 1,7 százalékot, a Pegatron 2,6 százalékot, az iPhone-ok kameramoduljaihoz lencséket gyártó Largan Precision több mint 4 százalékot veszített értékéből.
Az ázsiai esést az előző napi amerikai piaci mozgások váltották ki. A Broadcom több mint 12 százalékot zuhant, miután a vállalat második pénzügyi negyedéves bevétele elmaradt a várakozásoktól. A gyenge teljesítmény az egész félvezetőszektorra átterjedt, a VanEck Semiconductor ETF több mint 1 százalékot esett, az Arm Holdings több mint 4 százalékot, a Micron Technology pedig közel 8 százalékot veszített értékéből.
Esés Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,09 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,15 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,7 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,37 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,11 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,01 százalékot eshet, a S&P 500 0,42 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,76 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma sűrű hazai adatnap jön: az MNB közzéteszi a májusi devizatartalékok alakulását, a KSH publikálja az áprilisi ipari termelési adatot, este pedig a Fitch Ratings vizsgálhatja felül Magyarország hitelminősítését. Nemzetközi oldalon az euróövezeti első negyedéves GDP második becslése, valamint az amerikai munkaerőpiaci jelentés lesz a hét legfontosabb eseménye: délután érkeznek a májusi átlagos órabérek és a nem mezőgazdaságban dolgozók foglalkoztatottsági adatai.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,0 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,6 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 69,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 561,93
|1,7%
|1,8%
|5,4%
|7,3%
|21,5%
|48,4%
|S&P 500
|7 584,31
|0,4%
|0,3%
|5,3%
|10,8%
|27,0%
|79,3%
|Nasdaq
|30 407,81
|-0,5%
|0,6%
|10,0%
|20,4%
|40,0%
|120,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 470,69
|-1,4%
|4,3%
|13,4%
|34,0%
|78,7%
|133,1%
|Hang Seng
|25 253,4
|-1,5%
|1,0%
|-3,2%
|-1,5%
|6,8%
|-12,7%
|CSI 300
|4 904,75
|-0,7%
|-0,2%
|2,0%
|5,9%
|26,8%
|-7,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 944,95
|0,6%
|-0,6%
|4,0%
|1,9%
|2,8%
|59,0%
|CAC
|8 244,29
|1,2%
|0,7%
|3,4%
|1,2%
|5,6%
|26,5%
|FTSE
|10 360,32
|0,3%
|-0,6%
|0,0%
|4,3%
|17,7%
|46,6%
|FTSE MIB
|50 174,36
|0,3%
|0,7%
|5,7%
|11,6%
|25,2%
|96,2%
|IBEX
|18 276
|0,6%
|0,0%
|5,3%
|5,6%
|29,6%
|101,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 591,91
|-0,8%
|1,6%
|0,0%
|20,3%
|38,2%
|176,7%
|ATX
|6 116,53
|0,3%
|1,2%
|6,6%
|14,8%
|39,1%
|73,6%
|PX
|2 536,2
|0,4%
|0,6%
|2,6%
|-5,6%
|17,4%
|115,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 700
|-0,9%
|0,6%
|-2,2%
|16,0%
|49,7%
|149,8%
|Mol
|3 916
|-1,8%
|3,5%
|-6,1%
|33,2%
|37,2%
|61,8%
|Richter
|11 880
|-1,0%
|-3,8%
|-6,6%
|20,4%
|18,4%
|44,2%
|Magyar Telekom
|2 662
|-1,3%
|1,4%
|7,8%
|48,5%
|51,3%
|555,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,83
|-2,9%
|4,5%
|-11,8%
|69,1%
|52,3%
|39,1%
|Brent
|97,89
|0,0%
|4,4%
|-9,5%
|60,9%
|50,8%
|36,0%
|Arany
|4 471,45
|0,6%
|0,0%
|-1,7%
|3,4%
|32,6%
|136,1%
|Devizák
|EURHUF
|353,7900
|-0,4%
|-0,1%
|-2,5%
|-7,9%
|-12,3%
|2,3%
|USDHUF
|304,1916
|-0,5%
|0,1%
|-1,8%
|-6,9%
|-13,8%
|7,0%
|GBPHUF
|409,5100
|-0,6%
|0,2%
|-3,1%
|-7,1%
|-14,5%
|1,7%
|EURUSD
|1,1631
|0,2%
|-0,1%
|-0,7%
|-1,0%
|1,7%
|-4,4%
|USDJPY
|159,9500
|0,0%
|0,5%
|2,1%
|2,0%
|11,7%
|46,0%
|GBPUSD
|1,3444
|0,1%
|0,1%
|-0,8%
|-0,1%
|-1,0%
|-5,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 814,8
|-0,4%
|-13,2%
|-20,1%
|-28,1%
|-39,1%
|73,0%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,02
|-0,5%
|3,2%
|-1,1%
|5,6%
|19,8%
|-1 546,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,57
|2,6%
|1,5%
|-8,1%
|-18,9%
|-21,4%
|87,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Golden House Studio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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