Már most kétszeresen túljegyezték az év legjobban várt tőzsdei bevezetését

A jövő héten tervezett, minden idők legnagyobb elsődleges nyilvános részvénykibocsátására készülő SpaceX iránt kiemelkedő a befektetői érdeklődés, amely már most jelentősen meghaladja a kibocsátási keretet.

A vállalat 75 milliárd dolláros tőkebevonást tervez a tőzsdére lépés során, ám az ügyletet ismerő források szerint a befektetői kereslet már péntekre elérte ennek a kétszeresét, azaz mintegy 150 milliárd dollárt.

Bár a kétszeres túljegyzés más, kiemelten várt piaci debütálásokhoz képest szerénynek tűnhet, a bankárok és a befektetők szerint a SpaceX esetében ez rendkívüli eredmény, figyelembe véve, hogy a történelem legnagyobb elsődleges nyilvános kibocsátásáról van szó.

A források ugyanakkor óvatosságra intenek, mivel a társaság még az intézményi befektetők megszólításának korai szakaszában jár, így a kereslet a végső árazásig még módosulhat. A SpaceX papírjainak árazását a tervek szerint június 11-én határozzák meg, a Nasdaqon pedig már másnap elindulhat a kereskedés.

A SpaceX nem reagált a megkeresésekre. A jelentős túlkeresletről pénteken a Bloomberg hírügynökség is beszámolt.

Forrás: Reuters

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