Megszólalt a CATL a debreceni szennyezésről: állunk a vizsgálat elébe!

A CATL Debrecen vállalja a felelősséget a kormányhivatal vizsgálatának eredményéért, és gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy 2026. május 5-én a CATL Debrecen alvállalkozói szivárgáspróbát végeztek egy tárolótartályon a vállalat debreceni telephelyén. A munkafolyamathoz

zöld színű nyomjelző folyadékkal festették meg a vizet, ami egy dugulás miatt az utcán a felszínre tört.

A teszthez használt színezőanyag nem mérgező, sem az emberi egészségre, sem a környezetre nem jelent kockázatot - jegyezték meg.

A tájékoztatás szerint a CATL Debrecen szakemberei még aznap értesítették a hatóságokat, valamint a katasztrófavédelmet a körülmények kivizsgálása érdekében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszínen vett mintákon elvégzett gyorstesztjének eredményei, majd később a kormányhivatal laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették, hogy a zöld folyadék nem mérgező - emelték ki.

A közleményben azt írták: a CATL Debrecen megértette, hogy szerződött partnerei szabálytalanul jártak el, amikor a zöld színű folyadékot a csatornába engedték, amiért teljes felelősséget vállal és tiszteletben tartja a hatóság szakmai állásfoglalását.

A vállalat gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének, és a jövőben fokozott figyelmet fordít szerződött partnerei tevékenységére annak érdekében, hogy minden vonatkozó környezetvédelmi és jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfeleljen - írták.

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