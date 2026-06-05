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Nagy dobásra készül a Revolut, kiderülhet, mennyit ér a neobank
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Nagy dobásra készül a Revolut, kiderülhet, mennyit ér a neobank

Portfolio
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A Revolut újabb másodlagos részvényértékesítésre készül, amelynek keretében a digitális bank cégértéke akár a 115 milliárd dollárt is elérheti. A tranzakció lehetővé tenné a korai befektetők és az alkalmazottak számára, hogy értékesítsék meglévő részesedésüket - írta meg a Bloomberg.

A Bloomberg információi szerint a folyamat már júniusban elindulhat, bár a részleteket még nem véglegesítették, és a vállalat jelenleg is felméri a potenciális befektetők érdeklődését. Martin Gilbert, a Revolut igazgatótanácsának elnöke a Monacói Nagydíj hétvégéjén már egyeztetett is lehetséges partnerekkel.

A fintech cég az elmúlt években jellemzően másodlagos részvényértékesítések útján vont be új partnereket, és ezek az ügyletek rendszerint a cégérték növekedését eredményezték.

Legutóbb tavaly novemberben zártak le egy hasonló tranzakciót 75 milliárd dolláros értékelés mellett,

amelyben a Coatue Management, az Andreessen Horowitz és az Nvidia kockázatitőke-alapja is részt vett.

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Amennyiben a 115 milliárd dolláros cégérték megvalósul, Nyikita Sztoronszkij vezérigazgató a belső vállalati dokumentumok alapján további részvényekhez jutna, amivel tulajdonrészének értéke legalább 36 milliárd dollárra növekedne.

Sztoronszkij korábban utalt rá, hogy a nyilvános tőzsdei bevezetés előtt további másodlagos értékesítéseket tervez, magára az IPO-ra pedig legkorábban 2028-ban kerülhet sor. A digitális bank időközben megkapta a teljes körű brit banki engedélyt, ami lehetővé teszi a hitelezési tevékenység beindítását, emellett az Egyesült Államokban is benyújtotta a működési engedély iránti kérelmét, amelynek elbírálása jelenleg is zajlik.

Címlapkép forrása: Portfolio

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