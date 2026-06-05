Nagyot kaszáltak a magyar biztosítók, de ez most nem az ügyfeleken múlott

A felügyelet friss adatai szerint az első negyedévben 572 milliárd forintos díjbevételt el a magyar biztosítási szektor, a korrigált díjbevétel pedig 505 milliárd forint volt (utóbbi 0,1-es szorzóval veszi figyelembe az egyszeri és eseti életbiztosítási díjbevételeket).
Előbbi mindössze 0,5%-os, utóbbi 6,1%-os éves emelkedést jelent.
Mindkét adat alapján lassult a piac növekedése, amit mi két fő okkal magyarázzunk:
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