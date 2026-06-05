Nagyot kaszáltak a magyar biztosítók, de ez most nem az ügyfeleken múlott

Az egy évvel korábbihoz képest másfélszer nagyobb, 41 milliárd forintos nyereséget értek el a magyar biztosítók az év első hónapjában, ami új első negyedéves rekordot jelent. A díjbevételek viszont mindössze 0,5%-kal növekedtek, ez elsősorban a tavalyi magas bázissal magyarázható. Az MNB pénteken közzétett biztosítói statisztikájából szemezgettünk.

A felügyelet friss adatai szerint az első negyedévben 572 milliárd forintos díjbevételt el a magyar biztosítási szektor, a korrigált díjbevétel pedig 505 milliárd forint volt (utóbbi 0,1-es szorzóval veszi figyelembe az egyszeri és eseti életbiztosítási díjbevételeket).

Előbbi mindössze 0,5%-os, utóbbi 6,1%-os éves emelkedést jelent.

Mindkét adat alapján lassult a piac növekedése, amit mi két fő okkal magyarázzunk: