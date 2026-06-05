Ütik a technológiai szektort Amerikában

A vezető amerikai tőzsdeindexek komoly mínuszban vannak a kamatemelési spekulációk hatására. A Dow Jones egyelőre megúszta 0,8%-os eséssel, az S&P-500 viszont 1,6%-kal jár tegnapi értéke alatt,

a Nasdaq pedig 2,8%-os esésben van.

A délután megjelent makroadatok arra utalhatnak, hogy hamarosan a Fed kamatot fog emelni, erre erősödik a dollár és a jelek szerint nyomás alá kerültek a tőzsdék. Az elmúlt időszak sztárpapírjai közül az Nvidia 5%-ot esett ma, a Microsoft pedig 2%-os mínuszban van.