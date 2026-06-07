A holdra készül a Prada: divattervezők alkották meg a legújabb űrruhát az Egyesült Államokban

A testhezálló öltözet a houstoni székhelyű Axiom Space-szel való együttműködésben készült, az
anyagába pedig különleges hűtő- és szellőzőcsöveket integráltak.
A hivatalosan folyadékhűtéses és szellőztető alsóruházatnak (Liquid Cooling and Ventilation Garment) nevezett darabot a Prada manhattani márkaboltjában mutatták be a nagyközönségnek.
Az új fejlesztés a Prada 2024-es űripari bemutatkozását követi, amikor az Axiom Space-szel közösen tervezett szkafandert leplezték le. Ezt az űrruhát a NASA Artemis-programjában fogják használni, méghozzá a 2027-re tervezett Artemis 3 Föld körüli missziója során, valamint a 2028-ban esedékes Artemis 4 holdra szállás alkalmával.
Bár a luxusmárkákat régóta inspirálja az űrutazás, a Prada túllépett a puszta ihletszerzésen, és valódi ipari partnerségre lépett – mutatott rá Thomai Serdari, a New York-i Egyetem luxusmárka-stratégiai szakértője. Véleménye szerint a divatházat két fő tényező motiválja, amelyek közül az egyik a tehetős, űrutazás iránt érdeklődő vásárlók elérése, a másik pedig a márka összekapcsolása az avantgárd gondolkodásmóddal. Jeff Bezos Blue Origin nevű cége és Elon Musk SpaceX-e egyaránt a jómódú ügyfeleknek kínál űrturisztikai szolgáltatásokat.
A Prada lépése rendkívül nehéz időszakban érkezik a luxusipar számára. Két évnyi visszaesés után a szektor éppen csak stabilizálódni kezdett, amikor február végén kitört az iráni háború, amely a közel-keleti régión messze túlmutatva vetette vissza az utazási kedvet és a luxuscikkekre fordított kiadásokat.
A Prada egyelőre egyedülálló a csúcsluxus szegmensében ezzel a stratégiával. Bár amíg más márkák, például az Under Armour a Virgin Galactickal, vagy a Columbia Sportswear az Intuitive Machines-szel szintén kötöttek hasonló megállapodásokat, a vezető luxusházak közül eddig egyik sem követte a Prada példáját. Serdari szerint az LVMH-csoporthoz tartozó Louis Vuitton, valamint a Hermès és a Chanel is élénken érdeklődik az űrutazás iránt, de várhatóan mindegyikük saját, egyedi utat választ majd.
A luxusszektor csúcsán a szereplők soha nem fogják egymást másolni
– tette hozzá.
Forrás: Reuters
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