Elakadt a forgalom az egyik forgalmas magyar vasúti fővonalon

Fokozatosan, a vasárnap kora esti órákra helyreáll a menetrend szerinti közlekedés a székesfehérvári vasútvonalon, de addig még előfordulhatnak késések - közölte a Mávinform a honlapján.

Elvontatták a meghibásodott Balaton InterCity-t, ismét mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Tétényliget között. A székesfehérvári fővonal járatai újra az eredeti útvonalukon közlekednek - írták.

Járműhiba miatt egy ideig csak az egyik vágányon haladhattak a vonatok Kelenföld és Tétényliget között, emiatt a székesfehérvári vonal járatainak többsége terelve, Érd-felső felé közlekedett, hosszabb menetidőre kellett számítani. Az eredeti útvonalon, Érd-alsó felé csak a Z30-as és az S36-os vonatok jártak. Több járat kimaradt.

A meghibásodott szerelvényt, a Déli pályaudvarról 14.35-kor Keszthelyre elindult Balaton InterCity-t vissza kellett húzni Kelenföldre, ahonnan nem közlekedett tovább, utasainak meg kellett várniuk a következő Balaton InterCity-t.

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