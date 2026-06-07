Mohamed El-Erian: Amikor a piacok üres tankkal száguldanak

Miközben a geopolitikai feszültségek és a makrogazdasági ellenszél a hagyományos modellek szerint piaci korrekciót indokolna, a részvénypiacok történelmi csúcsokat döntenek. Ez a veszélyes különválás azonban egy fenntarthatatlan illúzión alapul. A költekezési képesség korlátai hamarosan elérhetik azt a kritikus pontot, ahol a piaci optimizmus kénytelen lesz szembenézni a realitásokkal.

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Ahogy beköszönt a nyár, a globális folyamatok külső szemlélője könnyen arra a következtetésre juthatna, hogy sötétebb napok várnak a pénzügyi piacokra. A Közel-Keleten már negyedik hónapja tart egy jelentős, az energiaellátást is veszélyeztető konfliktus, miközben az inflációs nyomás és a több fejlett gazdaságban tapasztalható lassú növekedés tovagyűrűző hatásai – a már jól ismert, ám kiszámíthatatlan késleltetéssel – még mindig éreztetik hatásukat a globális rendszerben.

De ha csak egy pillantást vetünk egy átlagos bróker monitorára, egy merőben más valóság tárul elénk – egy olyan ellentmondás, amely a legtöbb hagyományos gazdasági modellt próbára teszi. Június elejére az S&P 500 index már kilenc egymást követő hetet zárt emelkedéssel. Az Egyesült Államok és Ázsia vezető indexei nemhogy fittyet hánytak a geopolitikai feszültségeknek, de egymás után döntötték meg az újabb és újabb rekordokat.

Ez a rendkívüli különválás (decoupling) egyetlen, rendkívül erőteljes narratívát tükröz, amely bőségesen ellensúlyozza a globális gazdaság előtt tornyosuló, egyre erősödő ellenszelet: