Nagyot kaszáltak a szoftvercégek Magyarországon, de közeleg a fordulat, ami az egész iparágat alapjaiban forgathatja fel

Mi a helyzet a nagy magyarországi szoftvercégek háza táján?
A héten közzétett friss beszámolók alapján számot vetettünk, a hazai nagy – elsősorban szoftverfejlesztéssel foglalkozó – vállalatoknak milyen éve volt 2025-ben, és jövőre megnézzük majd azt is, hogy milyen irányban változik meg a piacuk, üzleti működésük és a jövedelmezőségük.
Az alábbi - elsősorban szoftverfejlesztéssel foglalkozó, több esetben exportra is termelő - cégek beszámolóit néztük meg (a listából kihagytuk a hardverértékesítéssel és a távközlési szolgáltatásokkal is foglalkozó, illetve a tőzsdei vállalatokat. Egy olyan "önkényesen kiragadott" nagyvállalati mintát választottunk, ahol nagyrészt fejlesztőket, programozókat, mérnököket, IT-szakembereket és tanácsadókat foglalkoztatnak):
- SAP Hungary Kft. - A vezető integrált vállalatirányítási (ERP) szoftvergyártó hazai leányvállalata. Az árbevételük jelentős részét a szoftverlicencek, a felhőalapú szolgáltatások, valamint a kapcsolódó bevezetési és tanácsadási szolgáltatások adják.
- EPAM Systems Kft. - Az amerikai központú, de globális szoftverfejlesztő óriás magyarországi leányvállalata (Budapesten, Debrecenben és Szegeden is jelen vannak). Évek óta a hazai szoftverexport és egyedi szoftverfejlesztési piac egyik legmeghatározóbb, több ezer főt foglalkoztató szereplője.
- Ericsson Magyarország Kft. - A svéd óriás hazai leányvállalatánál működik Magyarország egyik legjelentősebb infokommunikációs kutató-fejlesztő központja. Bár a globális anyacég távközlési profilú, a hazai entitás alapvetően szoftvertechnológiai fejlesztést, felhőalapú rendszerek és 5G/6G szoftverek programozását végzi.
- Lufthansa Systems Hungária Kft. - A légiközlekedési informatika egyik globális központja Budapesten és Szegeden működik. Tisztán szoftverfejlesztéssel és repülésbiztonsági, menetrend-optimalizáló rendszerek üzemeltetésével foglalkoznak a Lufthansa-csoport és más nemzetközi légitársaságok számára.
- Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. - Bár a Morgan Stanley egy globális befektetési bank, a budapesti irodájuk jelentős része valójában egy csúcstechnológiás IT-központ. Több száz fejlesztő, adatbázis-mérnök és matematikus dolgozik itt a bankcsoport globális kereskedési rendszereinek, kockázatkezelési szoftvereinek és automatizációs eszközeinek fejlesztésén.
- BlackRock Hungary Kft. - A világ legnagyobb alapkezelőjének budapesti központja alapvetően technológiai fókuszú. Az itt dolgozó fejlesztők és adattudósok a cég gerincét jelentő Aladdin nevű, globális befektetés- és kockázatkezelési szoftverplatform fejlesztéséért és finomhangolásáért felelnek.
- Cloudera Hungary Kft.- Az amerikai big data óriás a magyar alapítású SequenceIQ felvásárlásával vetette meg a lábát Budapesten, amely mára a Cloudera egyik legfontosabb globális K+F központjává nőtte ki magát. Nyílt forráskódú, felhőalapú adatplatformok és vállalati adatkezelő szoftverek fejlesztésével foglalkoznak.
Hogy sikerült 2025 a hazai szoftvercégeknek?
Egyelőre nem úgy tűnik, hogy a szoftvercégek háza táján bármiféle gondot okozott volna az AI-boom és a jövőben várható nagy változások (erről részletesen a cikk végén írunk). A kiválasztott szoftvercégek szépen nőttek: tavaly összesen 352 milliárd forintnyi árbevételt értek el, ami több mint 11 százalékos emelkedésnek felel meg a 2024-es árbevételükhöz képest. (A további grafikonokon is az árbevétel szerinti sorrendben szerepelnek a vállalatok).
A hazai nagy szoftvervállalatok létszáma nemhogy nem csökkent, hanem közel 500 fővel (mintegy 6 százalékkal) nőtt, így összesen ez a hat cég közel 9300 főt foglalkoztatott.
Az eredményesség tekintetében már vegyesebb kép rajzolódott ki, de a piac egésze masszívan nyereséges volt.
A 352 milliárd forintonyi árbevételt termelő cég összesen közel 19 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2025-öt. A hat nagy szoftveróriás eredménye több mint 28 százalékkal emelkedett.
Volt olyan cég (SAP, Cloudera), ahol a tulajdonosok a tárgyévi adózott eredményt eredménytartalékba helyezték, azaz nem fizetnek osztalékot. Ám a többi vizsgált vállalatnál a menedzsment a tárgyévi eredményt meghaladó osztalékra tett javaslatot (Blackrock, Morgan Stanley, Ericcson, EPAM).
Összesen a hat cég 28,6 mlliárd forintnyi osztalékot fizethet a 2025-ös év után.
Mi lesz a szoftvercégek sorsa?
A nagy nyelvi modellek, széles körű elterjedése óta folyamatosan téma a szaksajtóban és időről időre a közbeszédben is, hogy egyes munkafolyamatok, vagy akár teljes munkahelyek leválthatóak lesznek az AI segítségével. Az egyik terület, ahol az AI már most részben „elveszi a munkát”, ironikus módon épp a programozás, ahol elsősorban a juniorok feladatait veszi át a mesterséges intelligencia egyre sikeresebben.
Pedig emlékezhetünk arra, hogy a 2020-as évek elején Magyarországon is óriási volt az informatikushiány: a Covid-járvány idején berobbant digitalizációs projektek az amúgy is hiányszakmának számító programozók fizetését robbanásszerűen tolták meg. Meg is indult az elvándorlás az alulfizetett fehérgalléros szakmákból a programozók irányába, és a piaci rést elkezdték feltölteni a frissen képzett junior programozók.
Aztán a sztori újabb fordulatot vett azzal, hogy kiderült: a 2022 novemberében publikussá tett ChatGPT és az utána sorra felbukkanó AI-modellek kifejezetten jól tudnak kérésre kódrészleteket írni. A modellek persze azóta sokat fejlődtek ezen a területen is. A legutóbbi szintugrás idén februárban jött el, amikor az OpenAI és az Anthropic szinte egyszerre dobta piacra legújabb, kifejezetten programozásra szánt mesterséges intelligencia-modelljeit.
Ezek már a kódok megírásán túl komplett programokat képesek összeállítani, automatikusan dolgozva a szöveges kérést követően.
Nem kellett hozzá sok időnek eltelnie, hogy ezt a részvénypiacokon is észrevegyék: a befektetők elkezdték a szoftverpiaci és SaaS vállalatok papírjait adni.
Az olyan globális IT-szolgáltatók és szoftverházak részvényei, amelyek tömegesen foglalkoztatnak junior fejlesztőket repetitív kódolási feladatokra, azonnal esni kezdtek. A piac belátta, hogy a rutinszerű szoftverfejlesztést az AI-eszközök töredékáron és másodpercek alatt elvégzik.
Az AI ebben a fázisban már nemcsak segíti a szoftveripart, hanem elkezdi kannibalizálni a hagyományos üzleti modelljeit.
A legtöbb vállalati szoftvercég (SaaS) úgy keres pénzt, hogy licencdíjat kér minden egyes felhasználó (fejlesztő, menedzser, ügyfélszolgálatos) után, ezt hívják úgynevezett „Seat-Based” (székalapú) üzleti modellnek is. Ha az új AI-agentek drasztikusan növelik a hatékonyságot, a vállalatoknak sokkal kevesebb emberi „székre” – és így sokkal kevesebb szoftverlicencre – lesz szükségük.
Fordulóponthoz értünk, erről a témáról írt hosszú véleménycikket Gaál Norbert, a Portfolio konferenciáinak rendszeres előadója lapunk hasábjaira. Egyelőre a most közzétett számokból még nem látszik, hogy a szoftveripar üzleti modelljét drámai változások érik, de könnyen lehet, hogy a következő évek paradigmaváltást hoznak majd a területen.
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