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Több száz repülőgépet kellett leállítani egy gyártási hiba miatt, betelt a pohár a légitársaságoknál
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Több száz repülőgépet kellett leállítani egy gyártási hiba miatt, betelt a pohár a légitársaságoknál

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Az ITA Airways vezetése hat-nyolc héten belül dönt arról, hogy pert indít-e a Pratt & Whitney hajtóműgyártó ellen, miután a vállalat hajtóműveivel kapcsolatos problémák az olasz légitársaság nyolcvan gépes flottájának közel ötödét kényszerítették a földre.

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világszerte több százat vontak ki a forgalomból, részben a hajtóműjavítások és -ellenőrzések rendkívül hosszú átfutási ideje, részben pedig a Pratt & Whitney gyártási hibája miatt.

A problémát az anyavállalat, az RTX még 2023-ban hozta nyilvánosságra, amikor kiderült, hogy a korszerű, üzemanyag-takarékos GTF hajtóművek gyártása során szennyezett fémport használtak.

Jörg Eberhart, az ITA Airways vezérigazgatója a légitársaságok vezetőinek Rio de Janeiróban tartott világtalálkozóján elmondta, hogy

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hamarosan döntés születik a per megindításáról.

Közlése szerint a légitársaság jelenleg mintegy 150 millió euróra becsüli a hajtóműproblémák okozta károkat, a Pratt & Whitney által eddig felajánlott kártérítés azonban nem fedezi ezt az összeget.

Az RTX egyelőre nem reagált a megkeresésekre. Az amerikai ipari óriásvállalat korábban ugyanakkor közölte, hogy a Pratt & Whitney több lépést is tesz a javítási kapacitások bővítése érdekében.

Forrás: Reuters

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