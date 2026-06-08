Az eladási hullám után életjeleket mutatnak a tőzsdék

Megszólalt a Morgan Stanley a tech részvények történelmi zuhanásáról
Bár a Nasdaq Composite pénteki, 4,2 százalékos zuhanása – amely pontértékben a tőzsdemutató történetének legnagyobb egynapos esését jelentette – globális pánikot váltott ki, a Morgan Stanley stratégái szerint a korrekció nem a bikapiac végét jelzi, hanem kifejezetten szükségszerű és egészséges folyamat volt - számolt be a MarketWatch.
Visszapattanhatnak a tech papírok
Enyhe hangulatjavulás látszik a piacokon, a DAX ugyan még 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC pedig 0,4 százalékot esett, viszont a FTSE 100 már kis pluszba fordult.
Az USA-ban is úgy néz ki, hogy javulhat a hangulat, a chiprészvények visszapattanásra készülnek, a határidős Nasdaq 0,8 százalékos pluszban van a múlt pénteki csúnya esés után.
Elszálltak az üzemanyagárak, lefeleződhet idén a légitársaságok profitja
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előrejelzése szerint a globális légitársaságok nyeresége 2026-ban a felére eshet vissza, miután az amerikai–iráni konfliktus miatt az üzemanyagárak az egekbe szöktek. Az európai diszkont légitársaságok már most érzik a negatív hatásokat, és a szakértők szerint egyes piaci szereplők csődje sem kizárt - jelentette a Cnbc.
Tőzsdei szárnyalást jósol az amerikai óriásbank az új szuperciklus miatt
A Citigroup is csatlakozott azon Wall Street-i brókercégek táborához, amelyek 8000 pont fölé emelték az S&P 500 indexre vonatkozó, 2026 év végi célkitűzésüket. A bank 7700-ról 8100 pontra módosította az előrejelzését, ami az index legutóbbi záróértékéhez képest megközelítőleg 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
Szenved a világ legnagyobb autópiaca, nyolcadik hónapja esnek az eladások
Kínában májusban is tovább csökkentek a személyautó-eladások, ami már a nyolcadik egymást követő hónapja tartó visszaesést jelenti. Ez egyre nagyobb nyomást gyakorol a külföldi gyártókra – élükön a Volkswagennel –, amelyek helyben fejlesztett elektromos modellekkel igyekeznek újjáéleszteni kínai üzletágukat.
Esnek a tőzsdék
Továbbra is negatív hangulat uralkodik a piacokon, a DAX 0,9 százalékos mínuszban van, a CAC 0,8 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot esett. Mostanra a magyar piac is lefordult, a Mol visszaadta a korábbi emelkedés egy részét, a több blue chip pedig mínuszban van.
Megremegtek a tőzsdék, az Nvidia vezére szerint most kell vásárolni
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója jó vételi lehetőségnek nevezte a múlt héten indult globális technológiai részvénypiaci eladási hullámot, és hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia-infrastruktúra kiépítése még csak most kezdődött el - számolt be a Bloomberg.
Esnek a tőzsdék Európában
Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,3 százalékkal került lejjebb, a CAC 1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos mínuszban kezdett. A milánói börze is lejjebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,7 százalékot esett.
Kis emelkedéssel kezdi a hetet a magyar tőzsde
Miközben az európai tőzsdéken eséssel indult a nap, a magyar tőzsde relatív erőt mutat, kis pluszban kezd a BUX.
Robbanások a Közel-Keleten, azonnal kilőttek az olajárak
A közel-keleti feszültség ismételt kiéleződése hétfőn jelentős drágulást hozott a kőolajpiacon. A Brent nagyot ugrott, miután Izrael újabb csapásokat mért Libanonra, miközben Iránból is robbanásokat jelentettek.
Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával
Dél-koreai körútja során kötött stratégiai megállapodásokat az Nvidia a helyi technológiai óriásokkal, köztük az SK Hynixszel, a Naverrel, az SK Telecommal és az LG Grouppal. A partnerségek elsődleges célja a mesterséges intelligenciához szükséges memóriachipek ellátásának biztosítása és az új ügyfelek szerzése.
Európában is esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 4,8 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,07 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,64 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,35 százalékot eshet, a CAC 1,3 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,34 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Az MNB ma reggel publikálja szokásos havi értékpapírpiaci statisztikáját, emellett a Pénzügyminisztérium májusi államháztartási beszámolóját figyelheti a piac kiemelten. A költségvetés kapcsán a legnagyobb kérdés még mindig az, mennyire rossz valójában a helyzet. Az eddigi havi adatok és a szóbeli beszámolók szerint a kormány siralmas helyzetben vette át a kasszát, az eredtileg tervezett 5%-nál lényegesen magasabb lehet a GDP-arányos deficit idén. A befektetők azonban már egyre inkább az új kormány konkrét terveire kíváncsiak, hogyan szednék rendbe a költségvetést. Magyar szempontból lényeges lehet a hét első napján a német ipari rendelésállomány alakulása is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 866,78
|-1,3%
|-0,3%
|3,2%
|5,8%
|20,2%
|46,4%
|S&P 500
|7 383,74
|-2,6%
|-2,6%
|1,7%
|7,9%
|24,3%
|74,6%
|Nasdaq
|28 957,6
|-4,8%
|-4,5%
|3,4%
|14,7%
|34,4%
|110,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|66 588,13
|-1,3%
|0,4%
|11,9%
|32,3%
|77,3%
|130,1%
|Hang Seng
|24 961,95
|-1,2%
|-0,9%
|-3,6%
|-2,6%
|4,4%
|-13,7%
|CSI 300
|4 816,92
|-1,8%
|-1,5%
|0,2%
|4,0%
|24,2%
|-8,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 759,05
|-0,7%
|-1,4%
|1,5%
|1,1%
|1,8%
|57,8%
|CAC
|8 218,24
|-0,3%
|0,4%
|1,9%
|0,8%
|5,5%
|26,1%
|FTSE
|10 368,05
|0,1%
|-0,4%
|1,5%
|4,4%
|17,7%
|46,7%
|FTSE MIB
|49 893,05
|-0,6%
|-0,3%
|2,8%
|11,0%
|23,6%
|95,1%
|IBEX
|18 344,9
|0,4%
|-0,1%
|3,8%
|6,0%
|29,2%
|101,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|133 670,91
|0,1%
|-0,7%
|-1,7%
|20,4%
|38,4%
|176,9%
|ATX
|6 084,17
|-0,5%
|-1,1%
|4,9%
|14,2%
|37,8%
|72,7%
|PX
|2 527,23
|-0,4%
|-0,8%
|2,8%
|-5,9%
|17,2%
|114,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 770
|0,2%
|-1,9%
|-4,2%
|16,2%
|50,6%
|150,3%
|Mol
|3 908
|-0,2%
|1,4%
|-9,4%
|32,9%
|37,1%
|61,5%
|Richter
|11 920
|0,3%
|-7,2%
|-7,2%
|20,8%
|18,1%
|44,7%
|Magyar Telekom
|2 634
|-1,1%
|0,2%
|6,3%
|47,0%
|49,0%
|548,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,32
|-2,6%
|3,5%
|-10,7%
|64,7%
|47,2%
|35,5%
|Brent
|93,2
|-2,1%
|1,3%
|-15,1%
|53,2%
|42,5%
|29,4%
|Arany
|4 353,6
|-2,6%
|-5,2%
|-5,0%
|0,7%
|29,3%
|129,8%
|Devizák
|EURHUF
|355,7450
|0,6%
|0,5%
|-1,7%
|-7,3%
|-11,8%
|2,9%
|USDHUF
|307,7645
|1,2%
|1,4%
|-0,4%
|-5,9%
|-12,6%
|8,3%
|GBPHUF
|411,6001
|0,5%
|0,8%
|-1,7%
|-6,6%
|-13,8%
|2,3%
|EURUSD
|1,1559
|-0,6%
|-0,9%
|-1,3%
|-1,6%
|0,9%
|-5,0%
|USDJPY
|159,9900
|0,0%
|0,5%
|1,5%
|2,1%
|11,5%
|46,1%
|GBPUSD
|1,3387
|-0,4%
|-0,7%
|-1,3%
|-0,5%
|-1,5%
|-5,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|61 042,14
|-4,3%
|-16,8%
|-24,6%
|-31,2%
|-39,9%
|65,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,54
|1,6%
|2,4%
|2,7%
|9,1%
|3,5%
|191,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|0,5%
|4,6%
|0,0%
|6,1%
|17,3%
|-1 553,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|-0,9%
|0,5%
|-9,4%
|-19,7%
|-22,3%
|85,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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