  • Megjelenítés
Az eladási hullám után életjeleket mutatnak a tőzsdék
Üzlet

Az eladási hullám után életjeleket mutatnak a tőzsdék

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt időszakban eladási hullám söpört végig a technológiai szektorban, a befektetők profitot realizáltak a nagyot ralizó papírokon, a Nasdaq múlt pénteken közel 5 százalékos mínuszban zárt. A hangulatra az is nyomást helyez, hogy Iránban továbbra sem látszik érdemi előrelépés a béketárgyalásokban, ráadásul hétvégén Irán Izraelt lőtte, amely válaszcsapásokat hajtott végre - a hírek hatására kilőtt az olajár. A negatív hangulat ma reggel az ázsiai piacokon is kitartott, itt is főleg a tech részvények gyengélkedtek, a legnagyobb memóriachipgyártóknak otthont adó dél-koreai tőzsde egy ponton 8 százalékos mínuszban is volt, mielőtt korrigált volna. A gyengélkedés Európában is látszik, eséssel kezdtek a vezető indexek, bár a nap folyamán elkezdték ledolgozni a mínuszokat.
Megosztás

Megszólalt a Morgan Stanley a tech részvények történelmi zuhanásáról

Bár a Nasdaq Composite pénteki, 4,2 százalékos zuhanása – amely pontértékben a tőzsdemutató történetének legnagyobb egynapos esését jelentette – globális pánikot váltott ki, a Morgan Stanley stratégái szerint a korrekció nem a bikapiac végét jelzi, hanem kifejezetten szükségszerű és egészséges folyamat volt - számolt be a MarketWatch.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a Morgan Stanley a tech részvények történelmi zuhanásáról
Megosztás

Visszapattanhatnak a tech papírok

Enyhe hangulatjavulás látszik a piacokon, a DAX ugyan még 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC pedig 0,4 százalékot esett, viszont a FTSE 100 már kis pluszba fordult.

Az USA-ban is úgy néz ki, hogy javulhat a hangulat, a chiprészvények visszapattanásra készülnek, a határidős Nasdaq 0,8 százalékos pluszban van a múlt pénteki csúnya esés után.

QRqYBPas
Megosztás

Elszálltak az üzemanyagárak, lefeleződhet idén a légitársaságok profitja

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előrejelzése szerint a globális légitársaságok nyeresége 2026-ban a felére eshet vissza, miután az amerikai–iráni konfliktus miatt az üzemanyagárak az egekbe szöktek. Az európai diszkont légitársaságok már most érzik a negatív hatásokat, és a szakértők szerint egyes piaci szereplők csődje sem kizárt - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Elszálltak az üzemanyagárak, lefeleződhet idén a légitársaságok profitja
Megosztás

Tőzsdei szárnyalást jósol az amerikai óriásbank az új szuperciklus miatt

A Citigroup is csatlakozott azon Wall Street-i brókercégek táborához, amelyek 8000 pont fölé emelték az S&P 500 indexre vonatkozó, 2026 év végi célkitűzésüket. A bank 7700-ról 8100 pontra módosította az előrejelzését, ami az index legutóbbi záróértékéhez képest megközelítőleg 10 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Tovább a cikkhez
Tőzsdei szárnyalást jósol az amerikai óriásbank az új szuperciklus miatt
Megosztás

Szenved a világ legnagyobb autópiaca, nyolcadik hónapja esnek az eladások

Kínában májusban is tovább csökkentek a személyautó-eladások, ami már a nyolcadik egymást követő hónapja tartó visszaesést jelenti. Ez egyre nagyobb nyomást gyakorol a külföldi gyártókra – élükön a Volkswagennel –, amelyek helyben fejlesztett elektromos modellekkel igyekeznek újjáéleszteni kínai üzletágukat.

Tovább a cikkhez
Szenved a világ legnagyobb autópiaca, nyolcadik hónapja esnek az eladások
Megosztás

Esnek a tőzsdék

Továbbra is negatív hangulat uralkodik a piacokon, a DAX 0,9 százalékos mínuszban van, a CAC 0,8 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot esett. Mostanra a magyar piac is lefordult, a Mol visszaadta a korábbi emelkedés egy részét, a több blue chip pedig mínuszban van.

pkGDXjZs
Megosztás

Megremegtek a tőzsdék, az Nvidia vezére szerint most kell vásárolni

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója jó vételi lehetőségnek nevezte a múlt héten indult globális technológiai részvénypiaci eladási hullámot, és hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia-infrastruktúra kiépítése még csak most kezdődött el - számolt be a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Megremegtek a tőzsdék, az Nvidia vezére szerint most kell vásárolni
Megosztás

Esnek a tőzsdék Európában

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 1,3 százalékkal került lejjebb, a CAC 1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos mínuszban kezdett. A milánói börze is lejjebb került 0,4 százalékkal, míg a spanyol tőzsde 0,7 százalékot esett.

nugKk0Dp
Megosztás

Kis emelkedéssel kezdi a hetet a magyar tőzsde

Miközben az európai tőzsdéken eséssel indult a nap, a magyar tőzsde relatív erőt mutat, kis pluszban kezd a BUX.

Tovább a cikkhez
Kis emelkedéssel kezdi a hetet a magyar tőzsde
Megosztás

Robbanások a Közel-Keleten, azonnal kilőttek az olajárak

A közel-keleti feszültség ismételt kiéleződése hétfőn jelentős drágulást hozott a kőolajpiacon. A Brent nagyot ugrott, miután Izrael újabb csapásokat mért Libanonra, miközben Iránból is robbanásokat jelentettek.

Tovább a cikkhez
Robbanások a Közel-Keleten, azonnal kilőttek az olajárak
Megosztás

Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával

Dél-koreai körútja során kötött stratégiai megállapodásokat az Nvidia a helyi technológiai óriásokkal, köztük az SK Hynixszel, a Naverrel, az SK Telecommal és az LG Grouppal. A partnerségek elsődleges célja a mesterséges intelligenciához szükséges memóriachipek ellátásának biztosítása és az új ügyfelek szerzése.

Tovább a cikkhez
Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával
Megosztás

Európában is esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 4,8 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 4 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 2,07 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,64 százalékos mínuszban van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1,35 százalékot eshet, a CAC 1,3 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,55 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,34 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,04 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Az MNB ma reggel publikálja szokásos havi értékpapírpiaci statisztikáját, emellett a Pénzügyminisztérium májusi államháztartási beszámolóját figyelheti a piac kiemelten. A költségvetés kapcsán a legnagyobb kérdés még mindig az, mennyire rossz valójában a helyzet. Az eddigi havi adatok és a szóbeli beszámolók szerint a kormány siralmas helyzetben vette át a kasszát, az eredtileg tervezett 5%-nál lényegesen magasabb lehet a GDP-arányos deficit idén. A befektetők azonban már egyre inkább az új kormány konkrét terveire kíváncsiak, hogyan szednék rendbe a költségvetést. Magyar szempontból lényeges lehet a hét első napján a német ipari rendelésállomány alakulása is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,9 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 866,78 -1,3% -0,3% 3,2% 5,8% 20,2% 46,4%
S&P 500 7 383,74 -2,6% -2,6% 1,7% 7,9% 24,3% 74,6%
Nasdaq 28 957,6 -4,8% -4,5% 3,4% 14,7% 34,4% 110,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 66 588,13 -1,3% 0,4% 11,9% 32,3% 77,3% 130,1%
Hang Seng 24 961,95 -1,2% -0,9% -3,6% -2,6% 4,4% -13,7%
CSI 300 4 816,92 -1,8% -1,5% 0,2% 4,0% 24,2% -8,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 759,05 -0,7% -1,4% 1,5% 1,1% 1,8% 57,8%
CAC 8 218,24 -0,3% 0,4% 1,9% 0,8% 5,5% 26,1%
FTSE 10 368,05 0,1% -0,4% 1,5% 4,4% 17,7% 46,7%
FTSE MIB 49 893,05 -0,6% -0,3% 2,8% 11,0% 23,6% 95,1%
IBEX 18 344,9 0,4% -0,1% 3,8% 6,0% 29,2% 101,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 133 670,91 0,1% -0,7% -1,7% 20,4% 38,4% 176,9%
ATX 6 084,17 -0,5% -1,1% 4,9% 14,2% 37,8% 72,7%
PX 2 527,23 -0,4% -0,8% 2,8% -5,9% 17,2% 114,4%
Magyar blue chipek              
OTP 40 770 0,2% -1,9% -4,2% 16,2% 50,6% 150,3%
Mol 3 908 -0,2% 1,4% -9,4% 32,9% 37,1% 61,5%
Richter 11 920 0,3% -7,2% -7,2% 20,8% 18,1% 44,7%
Magyar Telekom 2 634 -1,1% 0,2% 6,3% 47,0% 49,0% 548,8%
Nyersanyagok              
WTI 94,32 -2,6% 3,5% -10,7% 64,7% 47,2% 35,5%
Brent 93,2 -2,1% 1,3% -15,1% 53,2% 42,5% 29,4%
Arany 4 353,6 -2,6% -5,2% -5,0% 0,7% 29,3% 129,8%
Devizák              
EURHUF 355,7450 0,6% 0,5% -1,7% -7,3% -11,8% 2,9%
USDHUF 307,7645 1,2% 1,4% -0,4% -5,9% -12,6% 8,3%
GBPHUF 411,6001 0,5% 0,8% -1,7% -6,6% -13,8% 2,3%
EURUSD 1,1559 -0,6% -0,9% -1,3% -1,6% 0,9% -5,0%
USDJPY 159,9900 0,0% 0,5% 1,5% 2,1% 11,5% 46,1%
GBPUSD 1,3387 -0,4% -0,7% -1,3% -0,5% -1,5% -5,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 61 042,14 -4,3% -16,8% -24,6% -31,2% -39,9% 65,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,54 1,6% 2,4% 2,7% 9,1% 3,5% 191,2%
10 éves német állampapírhozam 3,04 0,5% 4,6% 0,0% 6,1% 17,3% -1 553,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,52 -0,9% 0,5% -9,4% -19,7% -22,3% 85,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Kilőtt az olajár az iráni hírekre

330 alatt kezd a forint – Segíthet még a Brexit-káosz megoldása?

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Lesz NER kárpótlási jegy?

Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Debrecen Economic Forum 2026

2026. június 9.

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtaláltuk: így tudnak hirtelen tízmilliárdokat spórolni Magyar Péterék, és ehhez elég volt "csak" megnyerni a választást
Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le
Több száz repülőgépet kellett leállítani egy gyártási hiba miatt, betelt a pohár a légitársaságoknál
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility