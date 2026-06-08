Az eladási hullám után életjeleket mutatnak a tőzsdék

Enyhe hangulatjavulás látszik a piacokon, a DAX ugyan még 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC pedig 0,4 százalékot esett, viszont a FTSE 100 már kis pluszba fordult.

Az USA-ban is úgy néz ki, hogy javulhat a hangulat, a chiprészvények visszapattanásra készülnek, a határidős Nasdaq 0,8 százalékos pluszban van a múlt pénteki csúnya esés után.