Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával

Dél-koreai körútja során kötött stratégiai megállapodásokat az Nvidia a helyi technológiai óriásokkal, köztük az SK Hynixszel, a Naverrel, az SK Telecommal és az LG Grouppal. A partnerségek elsődleges célja a mesterséges intelligenciához szükséges memóriachipek ellátásának biztosítása és az új ügyfelek szerzése.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója személyesen utazott Dél-Koreába, ahol az SK Csoport elnökével, Cshö Tevonnal tárgyalt.

Az SK Hynix többéves technológiai partnerséget írt alá az Nvidiával, amelynek keretében fejlett memóriatípusokat fejleszt a globális mesterségesintelligencia-adatközpontok számára.

A megállapodás legalább két évre szól, meghosszabbítási opcióval. Huang kiemelte, hogy az SK Hynix az Nvidia legnagyobb memóriapartnere, és az éves, már jelenleg is dollármilliárdokban mérhető beszerzési volumen a jövőben jelentősen nőni fog.

Az NH Investment & Securities elemzője szerint az SK Hynix és az Nvidia partnersége is azt igazolja, hogy a memóriachipek a tömegtermék kategóriából egyre inkább egyedi igényekre szabott, ügyfélspecifikus termékekké válnak.

Az SK Telecom gigawattos kapacitású AI-felhőinfrastruktúrát épít Dél-Koreában Nvidia-technológiára alapozva, az első adatközpont pedig a tervek szerint 2027-ben kezdi meg a működését. A Naver internetes óriásvállalat és a Doosan konglomerátum szintén Nvidia-technológiát használ saját adatközpontjai fejlesztéséhez. A Doosan – amely az Nvidia legújabb és legnagyobb teljesítményű Blackwell chipjeihez gyárt alapanyagokat, emellett robotfejlesztéssel is foglalkozik – arra számít, hogy energetikai megoldásait az Nvidia adatközponti platformjaiban is integrálják majd.

Az Nvidia emellett az LG Grouppal is partnerségre lépett, így a két vállalat közösen fejleszt humanoid robotokhoz elektronikai és mechanikai rendszereket, valamint mesterséges intelligenciát. Huang elmondta, hogy a jövőbeli adatközpontok teljes architektúráján is együttműködnek, a hűtési rendszerektől és az energiaellátástól kezdve egészen a tervezési fázisig.

A megállapodások pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. Huang a dél-koreai látogatás során a Samsung félvezető-üzletágát vezető Cson Jonghjonnal, valamint a Hyundai Motor Csoport elnökével, Csong Iszonnal is egyeztetett.

Forrás: Reuters

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