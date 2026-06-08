Az Nvidia több éves megállapodást kötött a világ egyik legnagyobb chipgyártójával

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója személyesen utazott Dél-Koreába, ahol az SK Csoport elnökével, Cshö Tevonnal tárgyalt.
Az SK Hynix többéves technológiai partnerséget írt alá az Nvidiával, amelynek keretében fejlett memóriatípusokat fejleszt a globális mesterségesintelligencia-adatközpontok számára.
A megállapodás legalább két évre szól, meghosszabbítási opcióval. Huang kiemelte, hogy az SK Hynix az Nvidia legnagyobb memóriapartnere, és az éves, már jelenleg is dollármilliárdokban mérhető beszerzési volumen a jövőben jelentősen nőni fog.
Az NH Investment & Securities elemzője szerint az SK Hynix és az Nvidia partnersége is azt igazolja, hogy a memóriachipek a tömegtermék kategóriából egyre inkább egyedi igényekre szabott, ügyfélspecifikus termékekké válnak.
Az SK Telecom gigawattos kapacitású AI-felhőinfrastruktúrát épít Dél-Koreában Nvidia-technológiára alapozva, az első adatközpont pedig a tervek szerint 2027-ben kezdi meg a működését. A Naver internetes óriásvállalat és a Doosan konglomerátum szintén Nvidia-technológiát használ saját adatközpontjai fejlesztéséhez. A Doosan – amely az Nvidia legújabb és legnagyobb teljesítményű Blackwell chipjeihez gyárt alapanyagokat, emellett robotfejlesztéssel is foglalkozik – arra számít, hogy energetikai megoldásait az Nvidia adatközponti platformjaiban is integrálják majd.
Az Nvidia emellett az LG Grouppal is partnerségre lépett, így a két vállalat közösen fejleszt humanoid robotokhoz elektronikai és mechanikai rendszereket, valamint mesterséges intelligenciát. Huang elmondta, hogy a jövőbeli adatközpontok teljes architektúráján is együttműködnek, a hűtési rendszerektől és az energiaellátástól kezdve egészen a tervezési fázisig.
A megállapodások pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. Huang a dél-koreai látogatás során a Samsung félvezető-üzletágát vezető Cson Jonghjonnal, valamint a Hyundai Motor Csoport elnökével, Csong Iszonnal is egyeztetett.
Forrás: Reuters
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