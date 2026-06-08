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Bevezetik az internetet a Wizz Air gépein
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Bevezetik az internetet a Wizz Air gépein

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A Wizz Air bejelentette, hogy elérhetővé teszi a szélessávú fedélzeti internetet a járatain. A vállalat 2027-től fokozatosan szereli fel flottáját a Starlink műholdas rendszerével, így az utasok utazómagasságban is folyamatosan online maradhatnak.

A repülőgépek átalakítása 2027-ben kezdődik, amelynek köszönhetően a diszkont járatok utasai is igénybe vehetik majd a szolgáltatást,

akár tíz kilométeres magasságban is.

Ian Malin, a légitársaság kereskedelmi igazgatója kiemelte, hogy céljuk szerint az utasoknak többé nem kell kompromisszumot kötniük a megfizethető jegyárak és a folyamatos kapcsolattartás között, legyen szó akár munkáról, akár a magánéletről.

A technológiát biztosító SpaceX részéről Jason Fritch, a Starlink vállalati értékesítésért felelős alelnöke hozzátette, hogy rendszerüket kifejezetten a zavartalan légi internetszolgáltatásra fejlesztették ki. Ennek köszönhetően a személyzet és az utasok a felszállástól egészen a leszállásig megszakítás nélkül használhatják majd a nagy sebességű hálózatot.

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