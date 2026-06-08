Elszálltak az üzemanyagárak, lefeleződhet idén a légitársaságok profitja

Az IATA vasárnap közzétett jelentésében Willie Walsh, a szervezet leköszönő főigazgatója elmondta,
hogy a kerozin átlagára idén várhatóan 70 százalékkal haladja majd meg az előző évit.
Ez a növekedés mintegy 100 milliárd dolláros többletköltséget jelent az ágazatnak az üzemanyag-kiadások terén. Az iparág nettó nyeresége ennek következtében a tavalyi 45 milliárd dollárról 23 milliárd dollárra eshet vissza, a nettó profitráta pedig 4,2 százalékról 2,0 százalékra zsugorodhat.
A február végén kiéleződött amerikai–iráni konfliktus következtében márciusban a nyersolaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett, a kerozin ára pedig egyetlen hónap alatt több mint a duplájára ugrott az IATA adatai alapján. A június 5-ével záruló héten a repülőgép-üzemanyag éves összevetésben 62,4 százalékkal volt drágább. Az amerikai légitársaságok márciusban 5,06 milliárd dollárt költettek üzemanyagra, ami 56,4 százalékos növekedést jelent februárhoz képest, és 30 százalékos emelkedést az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva.
Az IATA értékelése szerint a jelenlegi helyzet leginkább azokat a légitársaságokat érinti súlyosan, amelyek mérlege a koronavírus-járvány óta még nem rendeződött, valamint az Öböl-térségben működő vállalatokat. Walsh hozzátette, hogy bár az utazási kereslet egyelőre stabil maradt, a légitársaságok kénytelenek emelni a jegyárakat, ami elkerülhetetlenül lassítja a növekedési ütemet.
Az európai légitársaságok közül a brit EasyJet a március 31-ig tartó félévre 552 millió font adózás előtti veszteségről számolt be, miközben csak márciusban 25 millió fontnyi pluszköltséget jelentett az üzemanyag drágulása. A társaság jelezte, hogy az utasok egyre később foglalják le a jegyeiket, ami megnehezíti a kapacitás- és értékesítéstervezést. A német Lufthansa idén 1,7 milliárd eurós többlet-üzemanyagköltséggel számol, és a kialakult konfliktust hatalmas kihívásnak nevezte.
Ezzel szemben az ír Ryanair a márciussal záruló pénzügyi évben 40 százalékkal tudta növelni adózott eredményét, amely így megközelítette a 2,3 milliárd eurót. A diszkont légitársaság a nyári üzemanyagszükségletének 80 százalékát előre biztosította fedezeti ügyletekkel. Michael O'Leary vezérigazgató ugyanakkor áprilisban a CNBC-nek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az üzemanyagárak tartósan magasak maradnak, több európai versenytárs is komoly pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. O'Leary szerint ha a hordónkénti 150 dolláros olajár júliusig, augusztusig vagy szeptemberig kitart, akkor több európai légitársaság is csődbe mehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elindult a Vonatinfo, hamarosan érkeznek a valós idejű MÁV-adatok is
Vitézy Dávid jelentette be.
Katonai drón lépett be egy NATO-tagállam légterébe, azonnal riasztották a vadászgépeket
A lakosságot arra kérték, húzódjanak zárt helyekre.
Lépett az MNB: több változás jön a panaszok intézésében
Megújították a rendeletet.
Bejelentették, amitől sokan rettegtek: blokádot hirdetett a fegyveres csoport a fontos tengeri útvonalon
Korábban már komoly zavarokat okoztak.
Súlyos történelmi hibát ismert be az IMF vezetője, most újabb veszélyre figyelmeztet
A testület vezetője Oroszország helyzetéről is nyilatkozott.
Megszólalt az MNB alelnöke: vannak kedvező jelek, de indokolt az óvatosság
A Reutersnek nyilatkozott Kurali Zoltán.
Nemzetközi támogatást nyert a magyar főváros, környezetvédő fiatalok kezdeményezéseit finanszírozzák
A nyertes kezdeményezések egyenként 310 ezer és 1,5 millió forint közötti forrásból gazdálkodhatnak Budapesten.
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Belső ellenőrzés külső kézben - kontrollvesztés helyett hatékonyság
Díjmentes online webináriumunkon bemutatjuk, milyen szerepet tölthet be a kiszervezett vagy részben kiszervezett belső ellenőrzés a vállalati kontrollkörnyezet fejlesztésében, hogyan támogathat
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
Lakásfelújítás, hitelkiváltás, autócsere előtt állsz? Ennyit személyi kölcsönt vesznek fel most a magyarok
Továbbra sincs megállás a személyi kölcsönök piacán: nemcsak a kereslet maradt erős, a hitelek összege is szépen hízott. A friss Bankmonitor-adatok alapján a személyi kölcsönök átlagos hi
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Lesz NER kárpótlási jegy?
Elgondolkozom, hogyan lehetne megúszni, hogy folyton állami károsultak kárpótlásával gyötrődjünk. Nyilván sokféleképpen, de most egy aspektusra koncentrálnék. A ‘90-es évekbeli kárpótl
Az EU technológiai szuverenitási csomagja: mit hozhat a gyakorlatban?
Június 3-án az Európai Bizottság bemutatta az Európai technológiai szuverenitási csomagot (European Technological Sovereignty Package), amely az EU eddigi legátfogóbb válasza a digitális függő
Láthatatlan védelem a sünöknek: új eszköz csökkentheti a gázolásokat
Van, ami ellen a tüskék sem védenek: kutatások szerint az európai sünök legnagyobb ellenségei sok helyen nem a ragadozó állatok, hanem az autóforgalom. Egy új felfe
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A tőzsde elhallgatott fegyvere: Valóban többet ér a cég, ha jól kommunikál?
Ezen bukhatnak el akár sikeres cégek.
Visszaszólnak a magyar cégek: tényleg senki nem számított a 360-as euróra?
A pénteki Checklistben a vállalati oldalról nézzük meg a túl erős forintot.
Újra a forint felé fordulhatnak a befektetők – de mikor?
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.