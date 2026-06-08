Elszálltak az üzemanyagárak, lefeleződhet idén a légitársaságok profitja

Az IATA vasárnap közzétett jelentésében Willie Walsh, a szervezet leköszönő főigazgatója elmondta,

hogy a kerozin átlagára idén várhatóan 70 százalékkal haladja majd meg az előző évit.

Ez a növekedés mintegy 100 milliárd dolláros többletköltséget jelent az ágazatnak az üzemanyag-kiadások terén. Az iparág nettó nyeresége ennek következtében a tavalyi 45 milliárd dollárról 23 milliárd dollárra eshet vissza, a nettó profitráta pedig 4,2 százalékról 2,0 százalékra zsugorodhat.

A február végén kiéleződött amerikai–iráni konfliktus következtében márciusban a nyersolaj ára hordónként 100 dollár fölé emelkedett, a kerozin ára pedig egyetlen hónap alatt több mint a duplájára ugrott az IATA adatai alapján. A június 5-ével záruló héten a repülőgép-üzemanyag éves összevetésben 62,4 százalékkal volt drágább. Az amerikai légitársaságok márciusban 5,06 milliárd dollárt költettek üzemanyagra, ami 56,4 százalékos növekedést jelent februárhoz képest, és 30 százalékos emelkedést az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva.

Az IATA értékelése szerint a jelenlegi helyzet leginkább azokat a légitársaságokat érinti súlyosan, amelyek mérlege a koronavírus-járvány óta még nem rendeződött, valamint az Öböl-térségben működő vállalatokat. Walsh hozzátette, hogy bár az utazási kereslet egyelőre stabil maradt, a légitársaságok kénytelenek emelni a jegyárakat, ami elkerülhetetlenül lassítja a növekedési ütemet.

Az európai légitársaságok közül a brit EasyJet a március 31-ig tartó félévre 552 millió font adózás előtti veszteségről számolt be, miközben csak márciusban 25 millió fontnyi pluszköltséget jelentett az üzemanyag drágulása. A társaság jelezte, hogy az utasok egyre később foglalják le a jegyeiket, ami megnehezíti a kapacitás- és értékesítéstervezést. A német Lufthansa idén 1,7 milliárd eurós többlet-üzemanyagköltséggel számol, és a kialakult konfliktust hatalmas kihívásnak nevezte.

Ezzel szemben az ír Ryanair a márciussal záruló pénzügyi évben 40 százalékkal tudta növelni adózott eredményét, amely így megközelítette a 2,3 milliárd eurót. A diszkont légitársaság a nyári üzemanyagszükségletének 80 százalékát előre biztosította fedezeti ügyletekkel. Michael O'Leary vezérigazgató ugyanakkor áprilisban a CNBC-nek nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy amennyiben az üzemanyagárak tartósan magasak maradnak, több európai versenytárs is komoly pénzügyi nehézségekkel szembesülhet. O'Leary szerint ha a hordónkénti 150 dolláros olajár júliusig, augusztusig vagy szeptemberig kitart, akkor több európai légitársaság is csődbe mehet.

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