Így hozza el az AI az egyszemélyes vállalkozások aranykorát

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A Stripe legfrissebb adatai szerint 2026 második negyedévében az amerikai cégek 63 százalékát egyetlen alapító indította – ez történelmi rekord. Az AI-korszakban egyetlen ember is képes akkora teljesítményre, amihez korábban egész csapat kellett, ám a belépés demokratizálódása nem jelenti a siker demokratizálódását: a solo alapítók többségének bevétele 23 százalékkal esett, miközben a felső tized 19 százalékkal nőtt. A Stripe elemzése szerint a kitörő egyfős cégeket négy minta különbözteti meg: AI-native terméket építenek, az első naptól globálisan értékesítenek, B2B-re fókuszálnak, és erős ügyfélmegtartást érnek el. A vállalkozás továbbra is kockázatos, de egy jó solo alapító külső tőke nélkül gyakorlatilag beéri a csapatokat.

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Solo alapítók

A Stripe friss adatai szerint

2026 második negyedévében az Atlason bejegyzett amerikai cégek 63 százalékát egyetlen alapító indította. Ennyi még soha nem volt.

Az AI ma egy embert is annyira felerősít, amennyire korábban csak egy egész csapat tudott, így egyre többen vágnak bele egyedül.

De a siker ettől még nem mindig jön könnyebben.

Miközben rekordszámú solo alapító indult el, ezek egyre rosszabbul teljesítenek. Az egyfős vállalkozások többségének első hat hónapi bevétele 2025-ben 23 százalékkal esett vissza az előző évhez képest.

Eközben a felső egytized bevétele 19 százalékkal nőtt. Négy éve egy felső decilisbe tartozó solo alapító nagyjából 34-szer annyit keresett az első fél évben, mint a medián, 2025-ben ez a szorzó már 61-szeres.

Az AI itt is nyitja az ollót.

Az AI a belépést demokratizálta ugyan, de nem a sikert.

Kézenfekvő lenne azt gondolni, hogy ha mindenki ugyanahhoz a modellhez fér hozzá, kiegyenlítődik a verseny, de ez nem így van.

Amikor a belépés költsége a nullához tart, már nem az eszköz a megkülönböztető, hanem sokkal inkább a felhasználói igények mély ismerete, a go-to-market, az értékesítés és a marketing ereje.

Egy budapesti alapító ugyanazt a stacket használja, mint egy San Franciscó-i. A kérdés nem az, hogy hozzáférsz-e a legjobb technológiához, mert hozzáférsz. A kérdés, hogy mit kezdesz vele.

A Stripe pont ezt vizsgálta meg. Fogták a 2022-ben és 2023-ban bejegyzett egyfős cégeket, amelyeknek legalább kétéves bevételi múltjuk volt, és összevetették a középmezőnyt a felső 10%-al, hogy lássák, mi különbözteti meg azt, aki kitör, attól, aki nem.

Négy minta tért vissza újra és újra.

1. AI-native terméket építenek

Nem AI-funkcióval megtoldott terméket, hanem olyat, aminek a lényegi értékajánlata maga az AI. A sikeres solo alapítók nagyjából kétszer akkora valószínűséggel csinálnak ilyet, mint a medián.

Elsőre úgy tűnhet, hogy ezt az előnyt néhány szerencsés kiugró siker húzza fel, egy-két név (Base44, Midjourney, Surge AI), amelyik felnyomja az átlagot, miközben a többiek ugyanott toporognak. Pedig épp a csúcson a legkisebb a különbség. A legeslegjobbaknál, a legsikeresebb néhány százaléknál valóban alig van különbség, hiszen ott egy AI-native és egy hagyományos cég nagyjából ugyanott van.

Az AI-native előny nem a csúcson jelentkezik, hanem alatta, a középmezőnytől egészen a felső pár százalékig.

Vagyis szinte mindenki jobban jár, aki AI-native terméket épít.

2. Az első naptól a világnak adnak el

A legtöbb cég a hazai piacon kezd, mert az az ismerős terep.

A legjobbak nem így gondolkodnak: már az első hónapban átlagosan tíz országba értékesítenek, míg egy átlagos egyfős cég háromba. Két év alatt a legjobbak negyven országba adnak el, egy átlagos cég hatba. A bevételük több mint fele a hazai piacon kívülről jön; egy átlagos cégnél ez az arány 2 százalék.

Magyar szemmel ez a leglényegesebb tanulság. Az a narratíva, hogy „a kis hazai cég nem skálázható”, egyszerűen nem igaz. A globális piacra termelni már nem tőkekérdés, hanem döntés kérdése: hány országra nyitod ki a termékedet az első hónapban.

3. Cégeknek szolgáltatnak, nem B2C.

A legjobb solo alapítók közel 30 százalékkal nagyobb valószínűséggel építenek B2B terméket. Két év alatt egy tipikus egyfős B2B cég több mint négyszer annyi bevételt termel, mint a B2C társa, a mezőny élén pedig közel kétszer annyit keres. Egy fizető vállalati ügyfél értéke nagyságrenddel stabilabb, mint egy fogyasztóé.

4. Erősebb customer retention

Vegyük azokat, akik az első hónapban lettek ügyfelek. A legjobb cégeknél közel minden harmadik ott van a következő hónapban is, a középmezőnyben csak minden tizenkettedik. A többi elpártol. Ez a korai jele annak, hogy a termék eltalálta a piaci igényt, vagyis megvan a product-market fit.

A legjobbak egyszerűen hamarabb értik meg, mit akar a felhasználó, és hamarabb építenek olyat, amiért az másodszor, harmadszor is fizet. A hatodik hónapra már a korábban elpártolt ügyfeleket is elkezdik visszahozni, nagyjából három hónappal hamarabb, mint a többiek.

A legjobbak emellett sokkal gyakrabban dolgoznak előfizetéses modellel, ahol a vevő nem egyszer fizet, hanem hónapról hónapra, automatikusan, amíg fel nem mondja. Ez önmagában visszatartja az ügyfeleket.

A solo alapítás statisztikája valójában nem a startup világról szól, hanem arról, hogy egyetlen ember mekkora súlyt tud ma egyedül megmozdítani. Mekkora hatékonyságra és hatásra képes az, akinek magas az agency-je.

Amikor egy ember annyit tud teljesíteni, amihez korábban egy egész csapat kellett, akkor a cég középvezetői rétege veszíti el az értelmét. Nem a vízió tűnik el, és nem a kétkezi munka, hanem ami a kettő között volt: az, hogy valaki továbbadja az információt egyik embertől a másikig. A koordinátor, a junior elemző, a középvezető szerepe. Pontosan az, amit egy AI-agent olcsóbban és gyorsabban elvégez. Erről írt Márciusban Jack Dorsey is a Block alapítója és CEO-ja a “From Hierarchy to Intelligence” című cikkében.

A vállalkozás még mindig rizikós, de ma egy olyan nagy cégnél maradni, amelyik nem építi át magát az AI köré, középtávon legalább annyira kockázatos, mint egyedül belevágni.

A csapat ettől még előny marad. A többszereplős cégek a csúcson két év alatt még mindig megelőzik az egyfős cégeket, méghozzá 53 százalékkal.

De nézd meg, mi történik, ha kivesszük a képletből a külső tőkét, és csak a saját erőből építkező cégeket hasonlítjuk össze. Ott a legjobbak között a különbség már csak 5 százalék. Vagyis egyetlen jó alapító gyakorlatilag beéri a csapatot.

High Agency?

A high agency a belső késztetés a cselekvésre, és a képesség, hogy végre is hajtsd. Saját energiából indulsz, és megcsinálod. Az AI ezt most felerősíti: ami a végrehajtásban eddig napokba telt, ma órák kérdése, és egyetlen ember akkora léptékben dolgozhat, amihez korábban egy egész csapat kellett.

Itt nem arról van szó, hogy mindent egyedül oldasz meg, vagy hogy zseni vagy, hanem hogy az AI kiegészít azokon a területeken is, ahol nem vagy szakértő, a kódtól a jogi szövegen át a marketingig. Messzebb jutsz egyedül is, mint ahol eddig megálltál volna. Kevesebb a kapu, amin át kell jutnod, és kevesebb az ürügy a megtorpanásra.

Ne várj a tökéletes társalapítóra. Merj egyedül elindulni, és legyen benned annyi kitartás, hogy elvidd a bizonyításig: odáig, ahol a termék működik, és van rá fizető igény. Szeretnéd kipróbálni mit tudsz solo alapítóként? Régóta van egy ötleted amit megvalósítanál? AI Budapest Hackathon | Launch Day 2026 - powered by MKIK - építsd meg a saját egyfős cégedet egy nap alatt. Részletek és regisztráció itt.

Szerző: Gaál Norbert, AI Budapest

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